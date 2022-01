Tekst ukazał się w gorzowskiej "Gazecie Wyborczej" w listopadzie 2007 r.

- Kiedyś jeden lepszy tu mieszkał. O, tu, w tym domu za moimi plecami i to był gość nie byle jaki. Człowiek legenda, bo nie tylko tu o nim mówili. Cała Polska go znała. Znała? Ba. Kochała. Był słynny nawet za granicą - stary żulik zagaduje dziewczynkę, która wyszła na spacer z psem. Tak kończy się pierwsza strona komiksu o życiu Edwarda Jancarza, najsłynniejszego gorzowskiego żużlowca.

Akcja toczy się współcześnie, na ul. Chodkiewicza w Gorzowie, gdzie Jancarz mieszkał i został zamordowany przez żonę. Gdy dziewczynka przyznaje, że dopiero się tu wprowadziła, żulik czuje potrzebę opowiedzieć o najsłynniejszym mieszkańcu ul. Chodkiewicza. Cały komiks to więc opowieść żulika, a życie Jancarza pojawia się jedynie w retrospekcjach. Opowiedziane jest zresztą dość pobieżnie. Od pierwszego sukcesu w 1968 r. żulik przeskakuje do wypadku z 1984 r., który przyczynił się do zakończenia kariery. - Jeździł ostro, ale zawsze fair, tak że dżentelmenem torów go zwali - opowiada żulik.