Kiepska sobota gorzowskich trzecioligowców. Oddaliśmy wszystkie punkty rywalom

Sobotni pojedynek zaczął się dla warciarzy jak marzenie, bo w 8. minucie wygrywali już 2:0 (trafiali Dawid Ufir i Krysian Rybicki). Do przerwy było 2:2 (gole Bartosza Woźniaka oraz, Jakuba Rysia), a w drugiej części pięknego gola na wagę kompletu punktów strzelił dla Cariny Kacper Laskowski. Piłka po jego uderzeniu z kilkunastu metrów wpadła w samo okienko bramki gospodarzy.

- Nie mam pojęcia, ile w domu musimy prowadzić, aby wygrać - mówił lekko podłamany Jakub Duda, który był zamieszany w oba trafienia dla Warty. - Zamiast nabrać pewności siebie, zacząć dominować na boisku, szybkie dwa gole zwyczajnie nas sparaliżowały. Naprawdę trudno jest mi to wytłumaczyć.

Stilon Gorzów przegrał ze Ślęzą we Wrocławiu 1:3, tracąc dwie bramki w drugiej połowie.

- Nie był to nasz udany występ, na mokrej po opadach sztucznej murawie właściwie cały czas nie czuliśmy się najlepiej, a gospodarzom wyraźnie ona odpowiadała - opowiadał Karol Gliwiński, trener niebiesko-białych. - Wyrównaliśmy w pierwszej części po ładnym uderzeniu z rzutu wolnego Łukasza Kopcia. Nie dowiemy się, co by było, gdyby Łukasz wykorzystał drugą, dogodną okazję, albo sędziowie gwizdnęli rzut karny, który uważam, że nam się należał. Generalnie to był mecz zbyt wielu naszych własnych błędów. Nie pomogła absencja kontuzjowanego Filipa Karonia, zdecydowanie scalającego naszą obronę.

W sobotę, 8 kwietnia o godz. 16 stilonowcy podejmą Stal Brzeg. Na wyjeździe nasza drużyna wygrała z tym przeciwnikiem 2:0. Dwie godziny wcześniej warciarze zagrają z Pniówkiem w Pawłowicach, z którym u siebie zremisowali 1:1.

WYNIKI Z 22. KOLEJKI:

ASTROENERGY WARTA GORZÓW - Carina Gubin 2:3 (2:2), Ślęza Wrocław - AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW 3:1 (1:1), MKS Kluczbork - Stal Brzeg 6:2, Górnik II Zabrze - Polonia Bytom 1:2, Chrobry II Głogów - Miedź II Legnica 1:4, Gwarek Tarnowskie Góry - Odra Wodzisław Śląski 5:1, Rekord Bielsko-Biała - Polonia Nysa 1:1, LKS Goczałkowice Zdrój - Pniówek 74 Pawłowice 1:1.

1. Polonia Bytom 22 50 47:20

2. Rekord Bielsko-Biała 22 47 51:23

3. Raków II Częstochowa 21 42 37:13

4. Ślęza Wrocław 22 41 52:33

5. Lechia Zielona Góra 20 37 35:27

6. Górnik II Zabrze 22 33 47:40

7. MKS Kluczbork 21 31 43:34

8. Gwarek Tarnowskie Góry 21 30 34:30

9. Carina Gubin 21 30 24:30

10. Pniówek 74 Pawłowice 22 28 38:37

11. AGENCJAINWESTYCYJNA STILON GORZÓW 22 26 32:38

12. Polonia Nysa 22 25 29:34

13. LKS Goczałkowice Zdrój 22 24 21:30

14. ASTROENERGY WARTA GORZÓW 22 23 25:41

15. Stal Brzeg 22 21 29:55

16. Chrobry II Głogów 22 20 28:42

17. Odra Wodzisław Śląski 22 16 29:56

18. Miedź II Legnica 22 16 24:42

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.