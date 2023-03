Koszykarki z Gorzowa pod ścianą. Porozbijane, przegrywają półfinał numer trzy w Lublinie

Nie pierwszy raz przekonaliśmy się, że zarządzanie minutami zawodniczek to najsłabszy punkt gorzowskiego sztabu trenerskiego. W najważniejszym momencie sezonu, gdzie nareszcie gramy mecze o stawkę, o chwałę i medale, my jesteśmy strasznie porozbijani. Za nic nie wartą wygraną w fazie zasadniczej nie zostanie nam w gablocie żadne trofeum, choć zebraliśmy najlepszy, najbardziej utalentowany skład od lat. Wydawało się, że tu musi być wielki finał, walka do końca o ligowe złoto, pierwsze w historii. Za chwilę może być jedynie ogromny niedosyt i wielkie rozczarowanie.

Patrząc, co działo się dalej, nasze prowadzenie z AZS UCMS po dwóch kwartach 37:34 to była rewelacyjna sprawa, bo w pierwszej piątce wyszła Julia Bazan, a bardzo szybko w rotacji znalazły się Ewelina Śmiałek oraz Paula Duchnowska. Śmiałek - łącznie rozegrane jedynie 145 minut w ekstraklasie w tym sezonie - akurat dzisiaj obchodzi 21. urodziny, a Duchnowska w czwartek skończy 24 lata. Niestety, w elicie grała bardzo mało, bo ciągle jej karierą targały poważne kontuzje. Ściskamy mocno kciuki, aby wszystko co najlepsze w koszykówce właśnie się dla niej na nowo zaczynało.

Australijka Alanna Smith tym razem zupełnie nie grała jak liderka. Najpierw zeszła z boiska, bo zaczęła krwawić po starciu w obronie z Natashą Mack, a za chwilę nierozsądnie złapała trzeci faul (ona to robi za często!). Do dłuższej przerwy oglądaliśmy ją zaledwie przez niecałe 11 minut. MVP fazy zasadniczej wyglądała dzisiaj zaskakująco słabo fizycznie. Trafiła ledwie 3 z 12 rzutów. Czyżby te dziwaczne, zupełnie nieważne rekordy bite w meczach z Bydgoszczą czy Pruszkowem też zaczynały wychodzić? Tam mieliśmy budować inne koszykarki, tworzyć jak najszerszy skład, a Smith powinna odpoczywać.

Koszmar Smith dopełnił się w 32. minucie, gdy opuszczała boisko na ramionach koleżanek z drużyny. Przypadkowo zderzyła się z Bazan i wyglądało, że dość poważnie skręciła kostkę. Drużyna zamieniła się w szpital. Niestety na własne życzenie. Na boisku po naszej stronie mieliśmy koszykarki, które bardzo mało grały w sezonie zasadniczym, a teraz z konieczności musiały wziąć odpowiedzialność za wynik w półfinale play-off. Widzicie tu jakąś logikę?

Wykorzystywaliśmy indolencję strzelecką gospodyń, które długo trafiały zaledwie co czwarty rzut. Genialnie wyglądały po stronie Gorzowa Chantel Horvat (22 pkt, 12 zbiórek) i Lindsay Allen (16 pkt, 10 asyst), dwoiła się i troiła niezwykle ambitna Wiktoria Keller (11 pkt, 8 zbiórek). Mieliśmy nawet kilkanaście punktów przewagi - 30:18. Nie byliśmy jednak ślepi. Widzieliśmy, że Lublin pudłuje z najprostszych pozycji.

Niestety, w końcu z dystansu trafiły Katarina Zec, Olga Trzeciak, Magdalena Ziętara, ponownie Trzeciak. Z każdą minutą gospodynie bardziej też dominowały nad naszymi koszykarkami fizycznie. Przegoniły nas i zaczęły wychodzić na wyraźniejsze prowadzenie.

Żeby było jasne: AZS UMCS nie zagrał dzisiaj żadnego, wielkiego meczu. Do końca nie błyszczał skutecznością, wyrzucał piłki po autach w najprostszych sytuacjach. Aleksandra Stanacew trafiła 4 z 16 rzutów, a Mack - 3 z 13! Oddaliśmy półfinał numer trzy właśnie takim przeciwniczkom. To było zdecydowanie najsłabsze spotkanie tej serii jeśli chodzi o poziom koszykarski.

Mecz numer cztery w „gorzowskiej" półfinałowej serii gramy ponownie w Lublinie w czwartek, 30 marca o godz. 20.

POLSKI CUKIER AZS UMCS LUBLIN - POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW 76:60

W półfinałowej serii do trzech zwycięstw mamy 2-1 dla Lublina.

KWARTY: 15:21, 19:16, 22:14, 20:9.

AZS UMCS: Taylor 23, Stanacev 13 (2x3), Mack 9, Ziętara 7 (1), Trzeciak 6 (2) oraz Zięmborska 10 (1), Zec 5 (1), Nassisi 2, Jurkevicius 1, Zając, Goszczyńska.

POLSKASTREFAINWESTYCJI: Horvat 22 (1x3), Allen 16, Keller 11 (1), Smith 8 (1), Bazan oraz P. Duchnowska 3 (1), Śmiałek, Steblecka, Michniewicz.

WYNIKI I TERMINY PÓŁFINAŁOWEJ SERII GORZOWIANEK:

sobota, 25 marca: PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów - Polski Cukier AZS UMCS Lublin 86:92 (0-1),

niedziela, 26 marca: PolskaStrefaInwestycji - AZS UMCS 83:58 (1-1),

środa, 29 marca: AZS UMCS - PolskaStrefaInwestycji 76:60 (2-1),

czwartek, 30 marca, godz. 20: AZS UMCS - PolskaStrefaInwestycji,

ewentualnie niedziela, 2 kwietnia, godz. 20: PolskaStrefaInwestycji - AZS UMCS.

PARY PÓŁFINAŁOWE (do trzech zwycięstw):

PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów (1. po sezonie zasadniczym) - Polski Cukier AZS UMCS Lublin (4.) 86:92, 83:58, 60:76 (1-2)

BC Polkowice (2.) - MB Zagłębie Sosnowiec (6.) 88:82, 90:70, 79:64 (3-0)

PARY ĆWIERĆFINAŁOWE (do trzech zwycięstw):