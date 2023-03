Okazałe pożegnanie gorzowskich koszykarzy z domową halą [ZDJĘCIA]

- Młodzi chłopcy z Gimbasketu dopiero uczą się koszykówki. Dzięki temu na pożegnanie wyszedł nam mecz, po którym wszyscy są zadowoleni - mówił Adam Chodkiewicz, który dołączył do "Kangurów" na drugą ligę i bardzo pomógł, aby to zderzenie z wyższym poziomem nie było zbyt bolesne. - Pograła cała drużyna, było wiele efektownych akcji. Jeszcze raz nie zawiedli nas znakomici kibice. Licznie pojawiali się na naszych meczach przez cały sezon, byli również na koniec. To wielka motywacja do pracy, jak najlepszej gry. Nie zarabiamy dużych pieniędzy, nie mamy wielkich, koszykarskich kontraktów. Nagrodą i wielką energią są dla drużyny te pełne trybuny.

W tej chwili "Kangury" mają 10 zwycięstw na koncie. Ich domowy bilans w hali CEZiB przy Warszawskiej to więcej niż przyzwoite 7-8. Widać, że nasi koszykarze oswoili się i polubili z tym obiektem. Po ostatnim meczu była okazja do rozmów i wspólnych zdjęć z kibicami. Nie zabrakło konkursów dla najmłodszych. Dzieciaki zarażone basketem to stały obrazek na meczach gorzowian.

W przedostatniej kolejce zapadły wstępne rozstrzygnięcia na czele tabeli. Oczywiście i tak dla najlepszych w lidze najważniejsza będzie druga faza sezonu - play-offy. Sokół Międzychód nieoczekiwanie przegrał w Jeleniej Górze. W ten sposób grupę D zapewne wygra Pogoń Prudnik.

Gorzowianie zakończą sezon w niedzielę, 2 kwietnia. Wtedy zagrają w Katowicach. U siebie przegraliśmy z tym rywalem 43:78.

EIG CEZIB KANGOO BASKET GORZÓW - ROBEN GIMBASKET WROCŁAW 87:62

KWARTY: 30:8, 19:17, 15:21, 23:16.

KANGOO BASKET: Chodkiewicz 17, Grzegorczyk 12 (1 x 3), Jercha 12 (1), Mańkowski 8, Wróbel 3 oraz Dreczkowski 11, Sobania 6, Jachimowski 6, Cieślak 4 (1), Brodziuk 4, Latecki 4.

GIMBASKET: Gałczyński 17, Tomaszewski 10 (1 x 3), Kas. Październy 8 (2), Wacyra 7 (1), Gniewek 4 oraz Kon. Październy 9 (2), Ługowski 4, Mazurek 3, Pałka.

WYNIKI Z 29. KOLEJKI:

EIG CEZIB KANGOO BASKET GORZÓW - Roben Gimbasket Wrocław 87:62, BC Swiss Krono Żary - Exact Systems Śląsk Wrocław 94:69, SKM Zastal Zielona Góra - KS 27 Katowice 73:68, Sudety Jelenia Góra - Sokół Marbo Międzychód 93:86, Team Plast KK Oleśnica - Pogoń Prudnik 79:100.

Pogoń Prudnik 29 55 2647:2033 Sokół Marbo Międzychód 29 55 2587:2148 Basket Club Obra Kościan 28 51 2326:2044 KS 27 Katowice 28 51 2217:1799 Maximus Kąty Wrocławskie 28 47 2407:2225 BC Swiss Krono Żary 29 44 2369:2361 SKM Zastal Zielona Góra 29 43 2326:2252 Exact Systems Śląsk Wrocław 29 42 2221:2157 Sudety Jelenia Góra 29 42 2229:2246 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 41 2199:2140 WKK II Wrocław 28 39 2183:2283 Team Plast KK Oleśnica 29 39 2179:2341 EIG CEZIB KANGOO BASKET GORZÓW 29 39 2012:2266 Magnolia KKS Siechnice 28 33 1954:2406 BM Stal Ostrów Wlkp. 27 32 1846:2376 Roben Gimbasket Wrocław 29 31 1920:2545

Drużyny, które w fazie zasadniczej zajmą miejsca 1.-8. w każdej z grup, będą walczyć w fazie play-off o awans do pierwszej ligi. Zespoły, które zajmą miejsca 9.-16. (grupy A, C i D) oraz 9.-15. (grupa B), kończą rywalizację w sezonie i zajmują miejsca 33.-63. Drużyny, które zajmą dwa ostatnie miejsca w każdej z grup, tracą prawo gry w rozgrywkach drugiej ligi.