Polskie kajakarki kończą przygotowania, za chwilę kwalifikacje do kadry. "To mocna grupa, nikt nie odstaje poziomem"

– W tym momencie przygotowań nie pokuszę się o wytypowanie, komu jest najbliżej do kadry, bo to byłoby mocno nie fair w stosunku do pozostałych zawodniczek - opowiadał Tomasz Kryk, szkoleniowiec kajakowej reprezentacji seniorek. - Tak naprawdę nie pływamy dalej w torze kajakowym, gdyż na tym etapie przygotowań skupimy się podczas kolejnego zgrupowania. Realizujemy obecnie końcówkę przygotowania tlenowego i intensywnej jazdy metodą interwałową.

W kadrze jest duża rywalizacja i przy takiej liczbie kilometrów raz ktoś ma lepszy, a raz trochę słabszy dzień.

- Nikt mocno nie wybija się ani wyraźnie nie odstaje na tle grupy. Cała dziesiątka zawodniczek, łącznie z Sandrą Ostrowską, która jest jedyną kajakarką z grupy U23, naprawdę daje radę – dodał trener Kryk. – Zastanowienia wymaga natomiast, jak ma wyglądać nasza praca po kwalifikacjach. Wiadomo, że na Igrzyskach Europejskich w Krakowie [21-24 czerwca] będzie specyficznie, z możliwością skorzystania zaledwie z pięciu zawodniczek. Odpada więc alternatywa z podziałem na konkurencje olimpijskie i nieolimpijskie, jak ma to miejsce chociażby podczas mistrzostw świata. Pozostaje zatem pytanie, czy w kontekście tego ograniczenia będziemy utrzymywać szeroki skład do mistrzostw świata w Duisburgu [23-27 sierpnia], czy już wcześniej skoncentrujemy się na konkurencjach olimpijskich.

Trener Kryk od dawna dzieli się ciekawostkami z życia kadry czy poglądami na proces treningowy na reprezentacyjnym profilu w mediach społecznościowych. Jak sam przyznaje, odbiera dużo pozytywnych sygnałów od obserwujących.

– Jest trochę zainteresowania naszymi treningami, także ze strony Akademii Trenerskiej prowadzonej przez Instytut Sportu. Z komentarzy w mediach społecznościowych czasem się dowiaduję, że jest chęć poznania szczegółów naszych zajęć. W mojej opinii ta wiedza jest ogólnodostępna i nie stanowi jakiejś wielkiej tajemnicy. Szkopuł tkwi w tym, jak zmotywować zawodników do ciężkich treningów, przekonać do pewnych filozofii w sporcie, kwestii właściwego odżywiania czy regeneracji. To są te tajniki naszej pracy, które zamierzamy pozostawić dla siebie – mówił szkoleniowiec, który pracuje z polską reprezentacją od 2009 r.

Zgrupowanie kadry kajakarek w Montebello zakończy się 30 marca. Start następnego obozu treningowego we włoskiej Sabaudii jest zaplanowany jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi - 6 kwietnia.

– Do końca kwietnia, a nawet w maju pogoda w Polsce potrafi być kapryśna, z przymrozkami czy załamaniami pogody. Czas do 23 kwietnia to okres, w którym warto przygotować optymalną formę, przy wyższej temperaturze powietrza – zakończył Tomasz Kryk.