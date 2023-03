Bardzo trudny mecz gorzowskich koszykarek na otwarcie fazy play-off. Ważne, że wygrany [ZDJĘCIA]

Od kilku miesięcy powtarzamy sobie, że marzec i kwiecień wynagrodzą nam wszystko. Zaczną się prawdziwe emocje, walka na całego, z gorzowiankami w głównej roli, bo przecież pierwszy raz od lat znów mamy bardzo mocny zespół. Taki, który może nareszcie sięgnąć po historyczne, ligowe złoto.

Obejrzeliśmy już setki meczów play-off, w znacznie poważniejszych i mocniejszych ligach niż EBLK. Wszędzie startuje się z czystą kartą, z marzeniami o sukcesie, o sprawieniu jak największej niespodzianki. Nawet ten najniżej rozstawiony, szczególnie na początku serii, rzuca wszystko, aby postawić się faworytowi.

Ślęza Wrocław, rozstawiona z numerem ósmym, a więc najniższym, wygrywała na boisku najlepszej drużyny sezonu zasadniczego przez ponad 28 minut. Prowadziła nawet 33:19.

- W końcu wychodzi różnica potencjałów, w walce na wysokiej intensywności nieco brakuje nam sił - przyznał Arkadiusz Rusin, trener wrocławianek. - Potrafiliśmy już w tym sezonie mocno pograć z Polkowicami i teraz zrobimy wszystko również w niedzielę w Gorzowie, aby pokazać dobrą koszykówkę. Zagrać tak, aby w następny weekend, do naszej hali, przyszło jak najwięcej kibiców. Przy tak wyrównanym meczu, my mieliśmy przyznanych tylko osiem rzutów osobistych, a gospodynie aż 24. To miało istotny wpływ na wynik.

Pojedynek na dobre odwróciliśmy na przełomie trzeciej i czwartej kwarty. Wtedy gorzowianki miały serię 12:0. Nasze prowadzenie do końca, ani przez moment nie było dwucyfrowe.

- Życzyłbym sobie, żeby dalej było w tej serii mniej nerwowo, choć wiem, że jeśli Ślęza zobaczy swoją szansę, to będzie walczyć do końca - mówił trener Dariusz Maciejewski. - My musimy udźwignąć to, że jesteśmy faworytem. Dzisiaj nie było to łatwe, zaczęliśmy bardzo słabo, mieliśmy bardzo słabą skuteczność. Najważniejsze, że pierwsze zwycięstwo jest nasze.

Drugi mecz ćwierćfinałowej serii z udziałem gorzowianek już w niedzielę, 12 marca.

POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW - ŚLĘZA WROCŁAW 79:72

W ćwierćfinałowej serii do trzech zwycięstw 1-0 dla Gorzowa.

KWARTY: 14:20, 20:19, 22:16, 23:17.

POLSKASTREFAINWESTYCJI: Smith 22 (1x3), Senyurek 18 (4), Allen 14, Keller 6, Wadoux 5 (1) oraz Horvat 14 (1), Bazan.

ŚLĘZA: Jones 18, Drop 17 (5x3), Kurach 11 (1), Jaworska 10 (2), Jakubiuk 7 oraz Mielnicka 6, Brezinova 3 (1), Stefańczyk.

WYNIKI I TERMINY ĆWIERĆFINAŁOWEJ SERII GORZOWIANEK:

sobota, 11 marca: PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów - Ślęza Wrocław 79:72,

niedziela, 12 marca, godz. 18: PolskaStrefaInwestycji - Ślęza,

sobota, 18 marca, godz. 19: Ślęza - PolskaStrefaInwestycji,

ewentualnie niedziela, 19 marca, godz. 19: Ślęza - PolskaStrefaInwestycji,

ewentualnie środa, 22 marca, godz. 18: PolskaStrefaInwestycji - Ślęza.

PARY ĆWIERĆFINAŁOWE (do trzech zwycięstw):