Warciarze w Legnicy mieli już dwa gole straty, ale zdołali wyrównać

- Drużyna jeszcze raz pokazała charakter - powiedział trener Mateusz Konefał. - Do przerwy nie mieliśmy szczęścia, ale to nas nie złamało. Po tym, jak wyrównaliśmy, uparcie dążyliśmy do zdobycia zwycięskiego gola. Pewnie, że przed meczem chcieliśmy więcej, ale w trzeciej lidze nie ma słabych drużyn. Ten remis na wyjeździe trzeba szanować.

W następną sobotę, 18 marca, piłkarze Warty podejmą Odrę Wodzisław Śląski. W pierwszej rundzie, na wyjeździe, zwyciężyliśmy 1:0.

MIEDŹ II LEGNICA - ASTROENERGY WARTA GORZÓW 2:2 (2:0)

BRAMKI: Stępień (8.), Garuch (41. z karnego) - Gajda (51.), Micek (76.)

WARTA: Natorski - Gajda, Siwiński, Micek - Bielawski, Marchel, Lazar, Gardzielewicz - Ufir, Kasprzak, Duda. Rezerwowi: Nowicki (bramkarz), Wojtyszyn, Rozalik, Burzyński, Jachno, Hrabski, Zdzichowski, Rybicki, Czerwiński.

WYNIKI Z 19. KOLEJKI:

Miedź II Legnica - ASTROENERGY WARTA GORZÓW 2:2, AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW - Chrobry II Głogów 1:2, Polonia Nysa - Pniówek 74 Pawłowice 1:1, Odra Wodzisław Śląski - LKS Goczałkowice Zdrój 2:2, Stal Brzeg - Górnik II Zabrze 3:3, Ślęza Wrocław - Raków II Częstochowa 1:0.

1. Raków II Częstochowa 19 41 36:11

2. Polonia Bytom 18 40 39:17

3. Rekord Bielsko-Biała 18 39 45:19

4. Ślęza Wrocław 19 38 45:26

5. Lechia Zielona Góra 17 31 29:23

6. Górnik II Zabrze 19 30 40:35

7. Gwarek Tarnowskie Góry 18 26 27:25

8. MKS Kluczbork 18 25 32:27

9. Pniówek 74 Pawłowice 19 24 34:33

10. Carina Gubin 18 24 19:26

11. AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW 19 22 28:33

12. Polonia Nysa 19 22 27:32

13. Chrobry II Głogów 19 20 27:34

14. ASTROENERGY WARTA GORZÓW 18 19 20:32

15. LKS Goczałkowice Zdrój 19 19 19:29

16. Odra Wodzisław Śląski 19 16 26:47

17. Stal Brzeg 19 15 23:47

18. Miedź II Legnica 19 12 18:38

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.