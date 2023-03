Świetne wieści z Tarnowskich Gór. Stilonowcy otwierają rundę wiosenną cenną wygraną

W 7. minucie obejrzeliśmy fajną akcję naszych napastników. Wypuszczony w uliczkę Wojciech Kurlapski dokładnie odegrał piłkę w pole karne do Emila Drozdowicza. Nasz najlepszy strzelec (po dzisiejszym meczu ma już na koncie 12 goli) takich okazji nie marnuje.

- Przyznaję, że w kolejnych minutach byliśmy w opałach, to był nasz najsłabszy fragment - dodał trener Gliwiński. - Na szczęście wyrównanie nas tylko podrażniło.

W 26. minucie Michał Rakowiecki oszukał po lewej stronie naszego obrońcę Kubę Kaniewskiego i ładnie huknął na 1:1 pod poprzeczkę, nie do obrony.

Stilonowcy w drugiej części przejęli inicjatywę, stworzyli więcej groźnych okazji. Zrehabilitował się Kaniewski. To on zagrał długie, dokładne podanie w 63. minucie, na głowę Mateusza Kaczora. Ten wygrał walkę z rywalem i przedłużył piłkę do Drozdowicza. Mamy komplet punktów!

- Z Emilem ponad dziesięć lat temu grałem w Gorzowie, a on nadal strzela gole. Dzisiaj ustrzelił mnie dwa razy. Gratuluję mu tych bramek, bardzo ważnych dla Stilonu - powiedział Łukasz Ganowicz, trener Gwarka.

W następny weekend będzie szansa na budowanie serii zwycięstw. Przy Olimpijskiej Stilon zagra z Chrobrym II Głogów. Jesienią na wyjeździe wygraliśmy 3:2.

GWAREK TARNOWSKIE GÓRY - AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW 1:2 (1:1)

BRAMKI: Rakowiecki (26.) - Drozdowicz dwie (7., 63.)

STILON: Przybysz - Kaniewski, Wenerski, Karoń, Kaczor (70. min Przybylski) - Maliszewski (70. min Świerczyński), Wiśniewski, Kopeć - Kurlapski (87. min Nowak), Drozdowicz (90. min Szałas), Waskow.

WYNIKI Z 18. KOLEJKI:

Gwarek Tarnowskie Góry - AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW 1:2, ASTROENERGY WARTA GORZÓW - Polonia Bytom 1:2, Rekord Bielsko-Biała - Lechia Zielona Góra 3:0, LKS Goczałkowice-Zdrój - Miedź II Legnica 2:0, Pniówek 74 Pawłowice - Odra Wodzisław Śląski 1:1, Carina Gubin - Polonia Nysa 1:0.

1. Raków II Częstochowa 17 41 35:8

2. Polonia Bytom 18 40 39:17

3. Rekord Bielsko-Biała 18 39 45:19

4. Ślęza Wrocław 17 32 42:26

5. Lechia Zielona Góra 17 31 29:23

6. Górnik II Zabrze 17 29 37:30

7. Gwarek Tarnowskie Góry 18 26 27:25

8. Carina Gubin 18 24 19:26

9. Pniówek 74 Pawłowice 18 23 33:32

10. MKS Kluczbork 17 22 30:26

11. AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW 18 22 27:31

12. Polonia Nysa 18 21 26:31

13. ASTROENERGY WARTA GORZÓW 17 18 18:30

14. LKS Goczałkowice-Zdrój 18 18 17:27

15. Chrobry II Głogów 17 17 21:28

16. Odra Wodzisław Śląski 18 15 24:45

17. Miedź II Legnica 18 11 16:36

18. Stal Brzeg 17 11 15:40

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.