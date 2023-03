Warta w domu znów oddaje wszystko, choć rywale z Bytomia przez ponad pół meczu grali w dziesiątkę [ZDJĘCIA]

Gorzowianie ruszyli z dużym animuszem. W pierwszych minutach strzał Jakuba Dudy z ostrego kąta nogami wybronił Eryk Mirus.

19-letni Duda był wyróżniającą się postacią po stronie Warty. To właśnie po faulu na nim sędzia odgwizdał rzut karny dla naszej drużyny.

Sobota, 4 marca 2023 r. Piłkarska trzecia liga: ASTROENERGY WARTA GORZÓW - POLONIA BYTOM 1:2 (1:1) Fot. Radosław Łogusz / Agencja Wyborcza.pl

W tym momencie przegrywaliśmy już 0:1. Polonia miała kilka sytuacji, ale wyszła na prowadzenie po „jedenastce" zarządzonej po zagraniu piłki ręką w polu karnym gorzowian. Gola zdobył Dawid Wolny.

- Ale uderzył po widłach - mówili z uznaniem rezerwowi gracze z Bytomia. Faktycznie, piłka wylądowała w samym okienku.

- Idziemy po swoje! - krzyczał też do swoich kolegów bramkarz Mirus, ale piłkarze Warty absolutnie nie mieli ochoty go słuchać. Karnego dla gospodarzy pewnie wykorzystał Dominik Siwiński.

W 41. minucie chyba cały stadion słyszał, jak trener Polonii Adam Burek krzyczał na Ukraińca Rusłana Zubkowa i natychmiast odsyłał go do szatni. Piłkarz gości zachował się fatalnie. W okolicach linii środkowej brutalnie zaatakował Dawida Ufira. Nasz zawodnik miał ogromne szczęście, że to nie skończyło się złamaniem nogi. Czerwona kartka jak najbardziej zasłużona.

Niestety gorzowianie nie wykorzystali tego osłabienia Polonii. Nasze najgroźniejsze strzały, m.in. głową Karola Gardzielewicza, zostały wybronione, a rezerwowy Bytomia Dawid Krzemień, w zamieszaniu znalazł drogę do siatki. Żal. Przynajmniej punkt powinniśmy z tego pojedynku wyciągnąć.

W tym momencie Warta spadła na ostatnie miejsce w tabeli, w której bierzemy pod uwagę tylko mecze u siebie. Szczęście, że nasi piłkarze znacznie lepiej punktują na wyjazdach. W domu też jednak musimy natychmiast się przełamać.

W drugim meczu ligowym w rundzie wiosennej warciarze zagrają w sobotę, 11 marca na wyjeździe, z jedną z najsłabszych ekip w trzeciej lidze - Miedzią II Legnica. W Gorzowie padł remis 1:1.

ASTROENERGY WARTA GORZÓW - POLONIA BYTOM 1:2 (1:1)

BRAMKI: Siwiński (30. z karnego) - Wolny (24. z karnego), Krzemień (51.)

WARTA: Natorski - Majerczyk, Siwiński, Gajda - Bielawski, Marchel, Jachno, Duda, Gardzielewicz - Ufir, Kasprzak. Rezerwowi: Nowicki (bramkarz), Rozalik, Czerwiński, Micek, Wojtyszyn, Hrabski, Wawrzyniak, Lazar.

WYNIKI Z 18. KOLEJKI:

ASTROENERGY WARTA GORZÓW - Polonia Bytom 1:2, Gwarek Tarnowskie Góry - AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW 1:2, Rekord Bielsko-Biała - Lechia Zielona Góra 3:0, LKS Goczałkowice-Zdrój - Miedź II Legnica 2:0, Pniówek 74 Pawłowice - Odra Wodzisław Śląski 1:1, Carina Gubin - Polonia Nysa 1:0.

1. Raków II Częstochowa 17 41 35:8

2. Polonia Bytom 18 40 39:17

3. Rekord Bielsko-Biała 18 39 45:19

4. Ślęza Wrocław 17 32 42:26

5. Lechia Zielona Góra 17 31 29:23

6. Górnik II Zabrze 17 29 37:30

7. Gwarek Tarnowskie Góry 18 26 27:25

8. Carina Gubin 18 24 19:26

9. Pniówek 74 Pawłowice 18 23 33:32

10. MKS Kluczbork 17 22 30:26

11. AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW 18 22 27:31

12. Polonia Nysa 18 21 26:31

13. ASTROENERGY WARTA GORZÓW 17 18 18:30

14. LKS Goczałkowice-Zdrój 18 18 17:27

15. Chrobry II Głogów 17 17 21:28

16. Odra Wodzisław Śląski 18 15 24:45

17. Miedź II Legnica 18 11 16:36

18. Stal Brzeg 17 11 15:40

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.