Zaczynamy piłkarską wiosnę. Warta zagra w Gorzowie, Stilon jedzie do Tarnowskich Gór

Warta Gorzów ma do rozegrania jeszcze zaległy mecz z Lechią Zielona Góra, który jesienią storpedował śnieg. Rewanże warciarze zaczną u siebie. W sobotę, 4 marca o godz. 14 podejmą wicelidera - Polonię Bytom. W 1. kolejce na wyjeździe przegraliśmy 0:4.

Zimą do drużyny doszli dwaj młodzi zawodnicy - Kacper Wojtyszyn oraz Japończyk Aiki Tsugami.

- Oni walczą dopiero o miejsce w składzie. Nie stać nas na spektakularne transfery, a więc postawiliśmy na stabilizację składu i konsekwentny, porządny trening - powiedział trener Mateusz Konefał. - Przed nami aż dziesięć meczów w roli gospodarza. Cel mamy więc jasny: koniecznie musimy przełamać się na swoim boisku, gdzie jesienią zebraliśmy jedynie cztery remisy. To jest droga do pewnego utrzymania, którego wszyscy w klubie bardzo pragniemy i od meczu z Polonią będziemy o to walczyć. Również do dobrej obrony, za którą byliśmy już cenieni, mamy zamiar dołożyć bardziej skuteczny atak.

Stilon Gorzów zaczyna piłkarską wiosnę od sobotniego wyjazdu do Gwarka Tarnowskie Góry. U siebie beniaminek trzeciej ligi przegrał z tym przeciwnikiem 0:1.

REKLAMA

Na koniec okresu przygotowawczego u stilonowców nie było spokoju, bo nagle okazało się, że bramkarz Kacper Rosa przenosi się do drugoligowego Motoru Lublin. 28-latek przyszedł do nas jesienią już w trakcie trwania sezonu i z miejsca stał się jednym z filarów drużyny.

Po dwóch treningach z nowym zespołem ruszy do Tarnowskich Gór 23-letni Bartosz Przybysz. Wychowanek Błękitnych Wronki, który jesienią rozegrał jeden mecz w trzeciej lidze w barwach Mławianki Mława.

- Z pewnością to nie jest komfortowa sytuacja, ale najważniejsze, że luka w bramce została zapełniona i teraz patrzymy już tylko na pierwszy, wiosenny pojedynek - mówił Karol Gliwiński, szkoleniowiec Stilonu. - Wynikami sparingów nie sugerowaliśmy się. Liczyła się gra, a ta, gdy na boisku mieliśmy podstawowy skład, wyglądała naprawdę nieźle. Dołożyliśmy do składu doświadczonych graczy: Białorusina Artioma Waskowa i Damiana Szałasa. Formację obronną wzmocnił Radosław Śledzicki. Uważam, że jesienią nasza młodzież, debiutanci na trzecioligowym poziomie, zebrała bardzo dużo doświadczeń, które zaowocują wiosną. W pierwszej rundzie zebraliśmy 19 punktów. Teraz chcemy dołożyć ich więcej. To jest nasz cel.

1. Raków II Częstochowa 17 41 35:8

2. Polonia Bytom 17 37 37:16

3. Rekord Bielsko-Biała 17 36 42:19

4. Ślęza Wrocław 17 32 42:26

5. Lechia Zielona Góra 16 31 29:20

6. Górnik II Zabrze 17 29 37:30

7. Gwarek Tarnowskie Góry 17 26 26:23

8. Pniówek 74 Pawłowice 17 22 32:31

9. MKS Kluczbork 17 22 30:26

10. Polonia Nysa 17 21 26:30

11. Carina Gubin 17 21 18:26

12. AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW 17 19 25:30

13. ASTROENERGY WARTA GORZÓW 16 18 17:28

14. Chrobry II Głogów 17 17 21:28

15. LKS Goczałkowice Zdrój 17 15 15:27

16. Odra Wodzisław Śląski 17 14 23:44

17. Miedź II Legnica 17 11 16:34

18. Stal Brzeg 17 11 15:40

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.