Stalowcy śmigają na skuterach śnieżnych w Finlandii

Mamy pierwszą kontuzję w Stali. Jeden z członków ekipy przeszarżował i uszkodził lewy obojczyk. Szczęście w nieszczęściu, że pech dopadł Piotra Śwista. Zdobywca największej liczby punktów w historii dla naszego zespołu właśnie wrócił do Gorzowa. Będzie prawą ręką trenera Stanisława Chomskiego.

Niech to będzie dobry znak przed nadchodzącymi rozgrywkami, że kontuzje będą omijać samych żużlowców. Pamiętamy, że czeka nas rywalizacja zdecydowanie inna niż poprzednie, wydaje się, że znacznie trudniejsza, bo bez Bartosza Zmarzlika, który odszedł do Motoru Lublin.

Żużlowcy Stali mają w Lahti jeden wyraźny zakaz - nie wolno im próbować zamienić się w skoczków narciarskich. A piękne skocznie bardzo kuszą.

- Od czego jest kreatywność - śmiał się Woźniak. - Nawet po intensywnym dniu, jeszcze wieczorem większość daje się wyciągnąć na sanki, bo śnieg jest świetny, a mróz, choć to przecież Finlandia, na razie nas oszczędził. Na dole od razu ktoś usypał malutką skocznię i mamy bezpieczne loty.

Gorzowscy żużlowcy przed sezonem mają zaplanowane cztery sparingi. Ligę zaczną od wyjazdowego meczu w Toruniu.

– Tak jak zwyczajowo się mówi, z każdym trzeba jechać - opowiadał Stanisław Chomski, trener Stali, dla oficjalnej strony PGE Ekstraligi. - Są zespoły mocniejsze i takie, które są w zasięgu mojej drużyny. To, że jedziemy na pierwszy mecz do Torunia, to nie jest złe. Oczywiście początek sezonu to zawsze jest niewiadoma. Są sparingi, treningi i nigdy nie wiemy, czy wszystko zafunkcjonuje na początku. Pogoda też może być zmienna. Oczywiście tor w Toruniu jest zadaszony, ale temperatury swoje też robią.

W drugiej rundzie w Gorzowie zmierzymy się z Grudziądzem. – Można powiedzieć, że rywal, z którym do tej pory sobie radziliśmy, ale teraz bardzo się wzmocnił - dodał trener Chomski. - Nie będzie to łatwe spotkanie. Pozostałe mecze to będą wyzwania, ale zawsze z kimś się trzeba zmierzyć. Trzeba szukać pozytywów i nie narzekać. Mieliśmy sytuację, że seryjnie przegrywaliśmy i nas skreślano, a później okazało się, że z tego wychodziliśmy i jechaliśmy o medale. W pewnych działaniach musi być konsekwencja i wyciąganie wniosków. Trzeba wiedzieć, z kim można wygrać, z kim powinno się wygrać, aczkolwiek to tylko sport. Jak jeszcze się sprawi niespodziankę, to dodaje to kolorytu dla ligi i wiatru w żagle dla zespołu.

PLAN SPARINGÓW STALI GORZÓW W 2023 ROKU:

sobota, 25 marca: EBUT.PL STAL GORZÓW – Unia Leszno,

wtorek, 28 marca: Unia Leszno – EBUT.PL STAL GORZÓW,

niedziela, 2 kwietnia: Betard Sparta Wrocław – EBUT.PL STAL GORZÓW,

wtorek, 4 kwietnia EBUT.PL STAL GORZÓW – Betard Sparta Wrocław.

PROGRAM 1. KOLEJKI PGE EKSTRALIGI 2023:

sobota, 8 kwietnia

Eleven Sports, For Nature Solutions Apator Toruń - EBUT.PL STAL GORZÓW

Eleven Sports, Zooleszcz GKM Grudziądz - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

niedziela, 9 kwietnia

Canal+ Sport 5, Fogo Unia Leszno - Cellfast Wilki Krosno,

Canal+ Sport 5, Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław.