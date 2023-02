Na miesiąc przed startem ligi trzecioligowcy z Gorzowa pokażą się w meczu towarzyskim

Oficjalnie do Stilonu dołączył obrońca Radosław Śledzicki, dla którego jest to powrót do Gorzowa po krótkiej przerwie na występy w Lublinie. Wcześniej 21-latek z dobrej strony pokazywał się w Warcie.

Klub zdecydował się także zakontraktować doświadczonego wychowanka Damiana Szałasa, a także 34-letniego Białorusina Artioma Waskowa.

W ostatnim sparingu niebiesko-biali pokonali czwartoligową Kluczevię Stargard 3:1. Dwa gole zdobył Emil Drozdowicz, a jednego Mateusz Kaczor.

Warta, przez obfite opady śniegu, jesienią nie rozegrała meczu ligowego z Lechią Zielona Góra, który został przełożony na marzec. Ma na koncie 18 pkt, choć przeszła przez wyjątkową rundę. Z siedmiu meczów u siebie nie wygrała żadnego.

- Nie wyobrażam sobie, żebyśmy wiosną tej złej passy nie skończyli, koniecznie musimy zacząć regularnie punktować przy Olimpijskiej - mówił trener Mateusz Konefał. - Naszym atutem będzie utrzymanie składu, a więc rozwój tej grupy młodych zawodników w czasie zimowych przygotowań. Nie mamy pieniędzy na spektakularne transfery. Zrobimy postęp, bardzo solidnie trenując.

Na pewno fani Warty ucieszyli się, gdy okazało się, że ostatecznie do drugoligowej Kotwicy Kołobrzeg nie odejdzie kapitan, napastnik Paweł Krauz. Ważnym ogniwem gorzowian wiosną powinien być też bramkostrzelny w sparingach młody Japończyk. Zapadła już decyzja, aby podpisać z nim kontrakt.

Warciarze ostatnio zremisowali z trzecioligowym Świtem Szczecin 3:3, tracąc dwie bramki w samej końcówce spotkania. Dwa gole dla naszej ekipy zdobył Marcel Kasprzak, a jednego Piotr Majerczyk.

Rudna wiosenna w trzeciej grupie rozpocznie się w weekend 4-5 marca. Warta podejmie wtedy wicelidera - Polonię Bytom, a Stilon zagra na wyjeździe z Gwarkiem Tarnowskie Góry.

1. Raków II Częstochowa 17 41 35:8

2. Polonia Bytom 17 37 37:16

3. Rekord Bielsko-Biała 17 36 42:19

4. Ślęza Wrocław 17 32 42:26

5. Lechia Zielona Góra 16 31 29:20

6. Górnik II Zabrze 17 29 37:30

7. Gwarek Tarnowskie Góry 17 26 26:23

8. Pniówek 74 Pawłowice 17 22 32:31

9. MKS Kluczbork 17 22 30:26

10. Polonia Nysa 17 21 26:30

11. Carina Gubin 17 21 18:26

12. AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW 17 19 25:30

13. ASTROENERGY WARTA GORZÓW 16 18 17:28

14. Chrobry II Głogów 17 17 21:28

15. LKS Goczałkowice Zdrój 17 15 15:27

16. Odra Wodzisław Śląski 17 14 23:44

17. Miedź II Legnica 17 11 16:34

18. Stal Brzeg 17 11 15:40

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.