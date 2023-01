Olimpia straciła swojego lidera. We Wrocławiu przegrała gładko w trzech setach

Miło nam poinformować, że do drużyny dołączył doskonale znany lokalnej społeczności Bogdan Jurant. Atakujący reprezentował barwy Olimpii Sulęcin w sezonach 2016/2017 oraz 2020/2021. Witamy ponownie!".

Drużyna wybrała też nowego kapitana. Został nim libero Damian Sobczak.

Strata lidera w trakcie rozgrywek to szok i prawdziwa rewolucja. Filip Frankowski, choć ostatnio nie grał, cały czas jest w czołowej dziesiątce najlepiej punktujących Tauron 1. Ligi. Dlaczego musiało dojść do rozstania? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.

- Po pierwsze, trener Łukasz Chajec nie dotrzymał słowa, obiecując przelew w pewnym terminie, o którym zapewniał, a po drugie, warunki moje były dwa: regularna wypłata i dopłata do mieszkania po zrezygnowaniu z Łukasza Owczarza. O czym poinformowałem trenera już miesiąc wcześniej, że nie wyobrażam sobie płacić takich pieniędzy za mieszkanie, które wynajmowaliśmy razem z Łukaszem - Frankowski postanowił przedstawić swój punkt widzenia w mediach społecznościowych Olimpii. - Tylko zawodnik konfrontuje się z nieregularną wypłatą, na którą ciężko pracuje, swoimi zobowiązaniami i ciągłym proszeniem się o swoje.

Klub też ma swoje racje. Informuje, że nie był w stanie spełnić wymagań siatkarza. Fakty są jednak takie, że w zmienionym składzie pojechaliśmy do Wrocławia i przegraliśmy tam gładko 0:3. Nie ma co już się łudzić, że Olimpia powalczy o czołową ósemkę. Teraz trzeba wyłącznie trzymać kciuki, aby nie obsunęła się do strefy spadkowej, bo rywale nie śpią, a różnica punktowa nie jest duża.

W czwartek, 19 stycznia będziemy mieli mecz telewizyjny, transmitowany z Sulęcina. Polsat Sport News od godz. 20.30 pokaże arcyważny pojedynek w kontekście walki o utrzymanie na zapleczu PlusLigi. Olimpia podejmie Legię Warszawa. W pierwszej rundzie w stolicy zwyciężyliśmy 3:1.

Dalej zagramy z kolejnymi przeciwnikami z dolnych rejonów tabeli - SMS-em Spała, Krispolem Września oraz Astrą Nowa Sól (następny mecz telewizyjny). Nadchodzą siatkarskie wieczory prawdy, w czasie których koniecznie musimy pokazać, że i bez Frankowskiego stać nas na wygrywanie i gromadzenie kolejnych punktów.

CHEMEKO SYSTEM GWARDIA WROCŁAW - OLIMPIA SULĘCIN 3:0

SETY: 25:21, 25:18, 25:17.

OLIMPIA: Prokopczuk, Leitermeier, Lipiński, Turek, Subotić, Michalak, Sobczak (libero) oraz Sawerwain (libero), Szymczak, Jurant, Grzegorczyk, Koliński, Kłysz.

WYNIKI Z 17. KOLEJKI:

Gwardia Wrocław - OLIMPIA SULĘCIN 3:0, AZS AGH Kraków - Lechia Tomaszów Mazowiecki 0:3, Astra Nowa Sól - Norwid Częstochowa 0:3, Krispol Września - Chrobry Głogów 1:3, Legia Warszawa - Mickiewicz Kluczbork 0:3, KPS Siedlce - SMS PZPS Spała 3:1, BAS Białystok - Visła Bydgoszcz 3:2.

1. Norwid Częstochowa 17 38 45:25

2. Mickiewicz Kluczbork 17 37 44:22

3. Avia Świdnik 16 37 42:21

4. MKS Będzin 16 35 40:19

5. Visła Bydgoszcz 17 34 45:32

6. Gwardia Wrocław 17 33 39:24

7. Lechia Tomaszów Mazowiecki 17 28 35:32

8. Chrobry Głogów 17 28 35:33

9. AZS AGH Kraków 17 26 35:34

10. KPS Siedlce 16 23 32:33

11. Astra Nowa Sól 17 19 25:37

12. BAS Białystok 17 18 26:40

13. OLIMPIA SULĘCIN 16 17 24:36

14. Legia Warszawa 17 15 21:40

15. Krispol Września 17 13 22:41

16. SMS PZPS Spała 17 1 10:51

Osiem czołowych drużyn zagra w fazie play-off o zwycięstwo w Tauron 1. Lidze. Najlepszy, jeśli spełni wymogi licencyjne, awansuje do PlusLigi. Zespoły, które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą miejsca 9.-16., kończą rozgrywki. Przedostatnia i ostatnia ekipa po fazie zasadniczej, z wyłączeniem SMS PZPS Spała, traci prawo udziału w Tauron 1. Lidze w sezonie 2023/24.