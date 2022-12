Anna Puławska najbardziej czeka na śledzia w oleju i wyborne ciasta swojej mamy

Ania najbardziej czeka na śledzia w oleju i wyborne ciasta swojej mamy. – Na szczęście lepieniem pierogów od zawsze zajmuje się mój tata, ale na pewno ja też z czymś pomogę – dodaje.

Z kolei w swoim domu w Olsztynie świętować będą najszybsza polska biegaczka, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska, pochodząca z Drezdenka Natalia Kaczmarek i czołowy polski kulomiot Konrad Bukowiecki (AZS UWM Olsztyn). – Oczywiście nie zabraknie nam czasu na spotkania rodzinne, więc nudzić się nie będziemy – mówił Bukowiecki.

Wielu sportowców z klubów AZS nie ukrywa, że kocha klimat świąt i czas, w którym można zwolnić, by spotkać się z najbliższymi.

– To jest magiczny okres. I to nie jest słowo-wytrych, bo ja naprawdę na ten czas czekam. Kiedyś święta kojarzyły się ze śniegiem, białym szaleństwem, a teraz różnie jest z tą pogodą, ale to nie ma znaczenia. Najważniejsze, że możemy spędzić ze sobą czas. A w 2023 roku życzę sobie dużo, dużo zdrowia, bo jak je będę mała, to będą mogła zasuwać i będą mogła spełniać sportowe marzenia. A jakie mam niesportowe marzenia? Trochę więcej czasu wolnego, bo wtedy mam okazję cieszyć się z małych rzeczy – mówiła Justyna Święty-Ersetic.

– Uwielbiam czas świąt za to, że nikt się nigdzie nie spieszy i w końcu można spotkać się z całą rodziną. Moje marzenia na 2023 rok to być zdrowa i mieć… nowy stół z krzesłami, bo ten, który mamy, jest za mały na duże świąteczne przyjęcia – śmiała się Małgorzata Hołub-Kowalik. A pytana o prezenty wspomina, jak będąc dzieckiem, dostała wymarzony zegarek w kształcie Myszki Miki. – Byłam z niego taka dumna, że zaraz go założyłam i wyszłam na dwór, gdzie rzucaliśmy w siebie śnieżkami. Tam zegarek dostał wody i przestał działać już na zawsze. Jak ja wtedy płakałam – wspominała świetna polska biegaczka.

REKLAMA

Justyna Święty-Ersetic, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Tokio w biegach sztafetowych 4x400 metrów, wraz z mężem podejmie gości na Wigilii we własnym domu. – Przyjdą do nas rodzice, teściowe, dziadkowie i rodzeństwo, więc zbierze się nas przy stole naprawdę spora grupa. Prezenty dla wszystkich mam już od dawna kupione i spakowane, a niemal wszystkie zamówiłam przez Internet w trakcie zgrupowania w Karpaczu. Chyba odwiedziłam z tysiąc różnych sklepów internetowych, ale warto było – opowiadała gwiazda AZS AWF Katowice.

Święty-Ersetic, jak co roku, zabezpiecza raczej słodszą część wigilii. – O tak, wypieki są moją specjalnością, ale nie tylko. Robię też sałatki i kapuśniaczki do barszczyku. A najbardziej czekam na uszka, bo zakochałam się w nich, gdy poznałam mojego męża. U mnie wcześniej na wigilię nie robiło się barszczu.

Jej koleżanka ze sztafety, również mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska Małgorzata Hołub-Kowalik, też z potraw wigilijnych stawia przede wszystkim na barszczyk z uszkami. – A do tego pierogi i śledziki w różnych wersjach, bo chociaż całkiem je lubię, to jakoś poza świętami ich nie jadam – mówiła lekkoatletka AZS UMCS Lublin, która, podobnie jak Justyna, również podejmie rodzinę na wigilii we własnym domu. Choć skromnie twierdzi, że jest „bardzo średnią kucharką", to jednak furorę na wigilijnym stole każdego roku robi jej sernik.

REKLAMA

Wielu reprezentantów Polski w lekkiej atletyce – ale nie tylko! – to zawodnicy klubów AZS. Akademicki Związek Sportowy to największa i najstarsza organizacja studencka w Polsce, która liczy blisko 40 tys. członków. AZS działa w oparciu o ok. 250 klubów i ok. 2,5 tys. sekcji.