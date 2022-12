Tak pojadą autobusy i tramwaje w Wigilię oraz święta

Poniżej znajdziecie wszelkie informacje o tym, jak komunikacja miejska w Gorzowie będzie funkcjonowała w Wigilię i święta Bożego Narodzenia.

W sobotę, 24 grudnia, czyli w Wigilię, zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Gorzowie będą obowiązywać od godz. 17.

Linie tramwajowe nr 1, 2 i 3 będą kursować z częstotliwością co 60 minut. Na odcinkach tras z pętli do Śródmieścia tramwaje poszczególnych linii będą pojawiać się naprzemiennie na przystankach co 30 minut.

Linia autobusowa nr 103 będzie kursować z częstotliwością co 60 minut.

Zawieszone będzie kursowanie linii nr 104 i 125.

Obsługa K-SSSE po godz. 21 odbywać się będzie wyłącznie liniami nr 106 i 126. Kursy linii nr 100 i 136 wykonywane na odcinku trasy od ronda Myśliborskiego do pętli TPV zostaną skierowane odpowiednio do pętli os. Staszica oraz do przystanku Londyńska (jako linia nr 101). Pozostałe kursy na tej trasie zostają zawieszone.