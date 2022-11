Kajakarz Przemysław Korsak: W czwórce i dwójce możemy skutecznie powalczyć o przepustki na igrzyska

Polscy kajakarze w swojej pracy w Portugalii skupiają się na elementach charakterystycznych dla tej części sezonu.

– Mamy bardzo intensywne jednostki treningowe, budując wydolność tlenową pod przyszłe starty. Stawiamy mocno na przygotowanie ogólne zawodników. Na początku września zakończyły się w Szeged młodzieżowe mistrzostwa świata, kilku podopiecznych brało później udział w akademickich mistrzostwach świata w Bydgoszczy, dlatego potrzeba czasu, aby odbudować moc maksymalną – mówił Hoppe, dla którego to drugi rok pracy z męską kadrą narodową Polski w sprincie kajakowym. – Początek był troszeczkę ciężki, przekonanie zawodników do współpracy według nowych metod wymagało czasu. Rozstaliśmy się z częścią grupy, a ci, co pozostali, szybko zrozumieli, że zaproponowane przeze mnie zmiany idą w dobrym kierunku. Teraz widać zupełnie inne podejście. Zawodnicy chętniej pracują, na jednym z ostatnich treningów płynęliśmy odcinki o 2 kilometry na godzinę szybciej niż przed rokiem.

Grupa sprinterów ma świadomość tego, co czeka ją w najbliższych miesiącach. Celem nadrzędnym na 2023 r. będzie wywalczenie kwalifikacji na igrzyska, które rok później odbędą się w Paryżu.

– To kluczowy okres w naszym trzyletnim cyklu olimpijskim. Miniony sezon, jak wielokrotnie podkreślałem, był poświęcony na eksperymenty, głównie w czwórce, w której sprawdziliśmy pięć osad. Jesteśmy bogatsi o wiedzę, która ma nam pozwolić skutecznie powalczyć o przepustki na igrzyska we Francji – dodał trener Hoppe.

Jednym z zawodników, który trenuje w Portugalii, jest Przemysław Korsak z Gorzowa. 23-latek w mijającym roku zdobywał medale MMŚ i AMŚ, jednak zabrakło go na najważniejszych imprezach sezonu – MŚ w Halifax i mistrzostwach Europy w Monachium.

– W tamtym okresie po konsultacji odnowiła mi się stara kontuzja. Postanowiłem zrezygnować ze startów i zadbać o zdrowie, mogłem przy okazji przemyśleć parę spraw. Udało się wrócić do osad i fajnie zwieńczyć ten sezon – opowiadał Korsak.

Korsak jest zdania, że kadra pod wodzą obecnego szkoleniowca poczyniła postępy.

– Dość ciężko było mi się przestawić na system pracy z trenerem Hoppem, ale po roku mogę powiedzieć, że złapaliśmy wspólny język i wszystko zaczyna fajnie wyglądać. Mocno przestawiłem głowę na pracę inną niż ta, do której przyzwyczaiłem się przez wcześniejsze lata. Myślę, że nasza współpraca jest owocna i wierzymy w kolejne dobre rezultaty – ocenił Korsak, który pamięta czasy reprezentacji z wyższą średnią wieku. – Wchodząc do kadry seniorskiej, trenowałem z dużo starszymi zawodnikami, praca z nimi wyglądała zupełnie inaczej. W grupie rówieśników na pewno pracuje się dużo łatwiej.

Zawodnik drużyny G’Power Gorzów mocno wierzy w zdobycie kwalifikacji olimpijskich przez nasze osady.

– Myślę, że i na czwórce, i na dwójce możemy z pozytywnym skutkiem powalczyć o przepustki na igrzyska. Patrząc na tempo naszego rozwoju, to jeśli przepracujemy bez problemów cały okres przygotowawczy i nie przydarzy się nic niepokojącego, to będziemy się cieszyć z wyjazdu do Paryża – zakończył Korsak.

Zgrupowanie kadry narodowej sprinterów kajakowych w Portugalii potrwa do 27 listopada. Kolejny obóz jest zaplanowany na początek grudnia w Centralnym Ośrodku Sportu w Szczyrku.