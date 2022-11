Piłkarskie derby Gorzowa na remis. Punkt bardziej cenny dla Warty, która prawie cały mecz grała w dziesiątkę [ZDJĘCIA]

Sobota, 12 listopada 2022 r. Piłkarska trzecia liga: AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW - ASTROENERGY WARTA GORZÓW 1:1 (0:0) Fot. Radosław Łogusz / Agencja Wyborcza.pl

Fani tym razem przyszli. Było ich zdecydowanie najwięcej w rundzie jesiennej na gorzowskim stadionie.

- Przy takiej publiczności chce się grać, walczyć za dwóch. Oba zespoły zostawiły na boisku całe zdrowie - przyznał Cyprian Poniedziałek. 21-latek wszedł na boisko w drugiej połowie i został bohaterem Stilonu. - Liczę, że wiosną wielu z tych kibiców wróci na nasze trybuny, bo derby były dramatyczne, mieliśmy sporo sytuacji z obu stron, a więc taka piłka powinna się podobać.

Występujący w roli gospodarzy stilonowcy ruszyli z większym animuszem, ale to Warta miała pierwszą okazję na gola. W 8. minucie, po odbiorze piłki, w dogodnej sytuacji spudłował Paweł Krauz.

Jedną z ważniejszych minut była 16. To wtedy drugi raz ostro faulował Maciej Grudziński. W krótkim odstępie czasu obejrzał dwie żółte kartki, a w konsekwencji czerwoną.

Sędzia Paweł Horożaniecki z Żar jest znany z rozdawania kolorowych kartoników w czasie pojedynków piłkarskich. W sobotę w Gorzowie pokazał ich aż 15, w tym tę wspomnianą wyżej, jedną czerwoną.

Po stracie zawodnika Warta przemeblowała ustawienie i zdecydowanie bardziej się cofnęła, a wiemy, że w destrukcji grać potrafi. Do trójki obrońców zszedł Adrian Bielawski, a na lewą stronę powędrował Piotr Majerczyk. Mecz do końca pierwszej części stracił swój blask.

- Warciarze umieją się bronić i jeszcze raz to udowodnili. To prawda, że długimi momentami zwyczajnie biliśmy głową w mur - dodał Poniedziałek.

W 53. minucie Warta posłała do boju Adriana Malchera i Karola Gardzielewicza. Ta dwójka często dawała tej gorzowskiej drużynie jakość w ofensywie. Dzisiaj jeszcze raz ci piłkarze mogli rozstrzygnąć mecz.

Gardzielewicz w krótkim czasie zmarnował dwie doskonałe okazje. W końcu, w 62. minucie, asystował przy golu dla Warty strzelonym głową przez Krauza.

- Musieliśmy stracić bramkę, abyśmy przestali kalkulować i naprawdę ruszyli na przeciwnika - stwierdził kapitan Stilonu Łukasz Maliszewski. - Mieliśmy kilka sytuacji, ale zdołaliśmy tylko wyrównać. Kończymy to spotkanie z niedosytem, bo Warta przecież przez większość minut grała w dziesięciu.

Stilonowcom brakowało trochę celności albo doskonale spisywał się bramkarz warciarzy Łukasz Wiśniewski. W końcu, w 88. minucie, bardzo dobre dośrodkowanie z rzutu rożnego posłał Konrad Przybylski, do którego przystawił głowę Poniedziałek.

- Tak to czasami jest, że i ten jeden z najmniejszych na boisku potrafi się znaleźć w polu karnym - śmiał się piłkarz Stilonu. - To mój pierwszy gol w karierze strzelony bezpośrednim uderzeniem głową po rzucie rożnym. Cieszę się, ale i żałuję tej ostatniej akcji w dzisiejszym meczu, jeszcze jednego kornera. Piłka znów przyleciała do mnie, tym razem spadła mi na nogę. Szkoda, że uderzyłem niezbyt czysto i nie trafiłem w światło bramki, bo mogło być szaleństwo. Mamy punkt i trzeba go brać. Jak nie udało się wygrać, to choć trzeba zremisować.

A jak warciarze zareagowali na jeden zdobyty punkt? - Z pewnością bierzemy go bez narzekania, bo z przebiegu gry remis jest chyba sprawiedliwy - stwierdził Krauz. - To prawda, że coś znacznie więcej mieliśmy już blisko, bo wyrównanie padło w 88. minucie. Nie ma co jednak już teraz tego roztrząsać. Przecież wiemy, od kiedy graliśmy w tym spotkaniu w dziesięciu.

W następny weekend piłkarze trzeciej ligi kończą rundę jesienną. Zanim całkowicie skupimy się na grze Polaków na mundialu w Katarze, obejrzymy jeszcze po jednym meczu Stilonu i Warty z czołowymi drużynami trzeciej grupy.

W roli gospodarza wystąpią warciarze, których czekają lubuskie derby. W sobotę, 19 listopada, o godz. 12 podejmą przy Olimpijskiej rewelacyjnego ćwierćfinalistę Pucharu Polski - Lechię Zielona Góra. Stilonowcy o tej samej porze zagrają z Rekordem w Bielsku-Białej.

AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW - ASTROENERGY WARTA GORZÓW 1:1 (0:0)

BRAMKI: Poniedziałek (88.) - Krauz (62.)

STILON: Rosa - Kaniewski (46. min Trepczyński), Sadowski, Przybylski - Kopeć, Wiśniewski, Maliszewski, Kaczor (46. min Pająk) - Kurlapski (75. min Poniedziałek), Drozdowicz, Nowak.

WARTA: Wiśniewski - Majerczyk (75. min Zdzichowski), Siwiński, Gajda - Błajewski, Jachno (53. min Malcher), Duda (75. min Kasprzak), Grudziński - Ufir, Krauz (68. min Burzyński), Rybicki (53. min Gardzielewicz).

WYNIKI Z 16. KOLEJKI:

AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW - ASTROENERGY WARTA GORZÓW 1:1, MKS Kluczbork - Górnik II Zabrze 5:1, Raków II Częstochowa - Chrobry II Głogów 3:0, Ślęza Wrocław - Gwarek Tarnowskie Góry 1:1, Stal Brzeg - Rekord Bielsko-Biała 1:4, Polonia Bytom - Pniówek 74 Pawłowice 4:1, Polonia Nysa - Odra Wodzisław Śląski 1:1.

1. Raków II Częstochowa 16 38 33:8

2. Polonia Bytom 16 34 36:16

3. Rekord Bielsko-Biała 16 33 38:18

4. Lechia Zielona Góra 15 30 28:19

5. Ślęza Wrocław 16 29 40:25

6. Górnik II Zabrze 16 29 37:28

7. Gwarek Tarnowskie Góry 16 23 22:23

8. Polonia Nysa 16 21 26:29

9. MKS Kluczbork 16 19 29:26

10. AGENCJAINWESTYCYJNA STILON GORZÓW 16 19 24:26

11. Pniówek 74 Pawłowice 16 19 29:31

12. ASTROENERGY WARTA GORZÓW 16 18 17:28

13. Carina Gubin 15 17 17:26

14. Chrobry II Głogów 16 17 20:26

15. Odra Wodzisław Śląski 16 14 23:43

16. LKS Goczałkowice Zdrój 15 14 14:25

17. Stal Brzeg 16 11 15:36

18. Miedź II Legnica 15 10 16:31

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.