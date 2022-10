Niesamowite koszykarskie emocje w Gorzowie. Mistrzynie Polski z Polkowic pokonane! [ZDJĘCIA]

Koszulka z nr. 4, w jakiej grała Dźwigalska, właśnie w Gorzowie została oficjalnie zastrzeżona.

Niedziela, 30 października 2022 r. Basket Liga Kobiet: POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW - BC POLKOWICE 72:69 (15:22, 19:23, 23:15, 15:9) Fot. Radosław Łogusz / Agencja Wyborcza.pl

Zespół z Polkowic przyjechał do Gorzowa po rewelacyjnym występie w Eurolidze, gdzie rozbił turecki Fenerbahce Stambuł 73:46. - Skoro pokonałyśmy Fenerbahce, to myślę, że będzie nam łatwiej przystąpić do kolejnego meczu w polskiej lidze – mówiła Weronika Telenga.

Nasze koszykarki zdążyły ograć srebrny w poprzednim sezonie Lublin i brązową Gdynię, ale trener Dariusz Maciejewski jak zwykle przed meczem mocno się asekurował: - Faworytem są Polkowice, ale my w tym sezonie pokazaliśmy, że faworytów się nie boimy i będziemy grać o zwycięstwo. Zespół z Polkowic charakteryzuje jakość i długa ławka rezerwowych. Zdecydowanie zespół zbudowany za największe pieniądze w polskiej lidze.

My też mamy drużynę zebraną za niemałe pieniądze, a co najważniejsze, w końcu bardzo dobrze dobraną. Ten jednoroczny, koszykarski projekt w Gorzowie naprawdę ma szansę porządnie wypalić, co pokazał również dzisiejszy mecz. Byle największą jakość przygotować na fazę play-off, gdzie walka w EBLK zacznie się na poważnie. Skończmy z kurtuazją, ciągłym stawianiem się w roli kopciuszka, bo to zaczyna dziwacznie brzmieć. Świadomi swojej aktualnej mocy gramy o pierwszego w historii klubu mistrza Polski!

Przyjazd Polkowic był magnesem dla kibiców, którzy szczelnie wypełnili halę przy Chopina. Dawno nie było tak wysokiej frekwencji i świetnej atmosfery. Naszą nową drużynę dobrze się ogląda, ta grupa zawodniczek nie ma ochoty przegrywać, a wie, co to znaczy nowoczesna, widowiskowa koszykówka.

Obie strony zaczęły rywalizację na niesamowitym poziomie. W pierwszej połowie wpadło aż 79 pkt. Długo lepiej na tym wychodzili goście, wygrywali nawet różnicą 18 pkt.

- Wróćmy do swojej obrony, musimy natychmiast się znów skupić - grzmiał na jednym z czasów trener BC Karol Kowalewski. To był znak, że gorzowianki ostro wzięły się za odrabianie strat.

Poziom sportowy po przerwie spadał, ale za to dramaturgia sięgała zenitu. Szczególnie, gdy przy wyniku 69:69 długo żadna ze stron nie potrafiła dorzucić decydujących punktów. W końcu w ostatniej minucie zrobiły to koszykarki z Gorzowa!

Zdajemy sobie sprawę, że rywalki korzystały z 12 graczy, a my przez długie minuty walczyliśmy praktycznie jedną, najlepszą piątką. Co w serii spotkań, które ewentualnie czekają nas w fazie play-off, nie zdałoby egzaminu. To są jednak problemy do rozwiązania na odległą przyszłość. Dzisiaj mamy w rękach coś bardzo cennego, co musi jeszcze bardziej podnieść gorzowianki mentalnie. Ten zespół ma w tej chwili wszelkie dane, aby w EBLK długo nic nie przegrać i spoglądać na wszystkich z pierwszego miejsca w tabeli.

Na koniec wyróżnienia. Ponownie wielkie były liderki naszej ekipy - Alanna Smith i Lindsay Allen. Obie z efektywnością gry 23. Smith przyćmiła Stephanie Mavungę, a Allen była bliska triple-double - 17 pkt, 10 zbiórek, 7 asyst.

Prawie 37 minut spędziła na boisku Wiktoria Keller. Jako obowiązkowa zawodniczka U23 zdobyła 11 pkt, dała 4 przechwyty. Bez jej wsparcia byśmy tego dzisiaj nie wygrali.

Kolejnym meczem gorzowianek będzie drugie starcie w fazie grupowej EuroCup. W czwartek, 3 listopada o godz. 18 w hali przy ul. Chopina zagramy z ekipą Galatasaray z Turcji.

W EBLK, w niedzielę, 6 listopada nasze koszykarki czeka wyjazdowe spotkanie z Basketem 25 w Bydgoszczy.

POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW - BC POLKOWICE 72:69

KWARTY: 15:22, 19:23, 23:15, 15:9.

POLSKASTREFAINWESTYCJI: Smith 20 (3x3), Allen 17 (2), Keller 11 (1), Wadoux 7 (2), Senyurek 7 oraz Horvat 10 (1), Fiszer, Bazan, Matkowska.

BC: Mavunga 19 (1x3), Gajda 6 (1), Banaszak 4, Getchen 3 (1), Friskovec 2 oraz Spanou 14 (2), Turner 10, Telenga 6, Cado 3 (1), Puter 2, Zięmborska, Piestrzyńska.

WYNIKI Z 5. KOLEJKI:

POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW - BC Polkowice 72:69, KS Basket 25 Bydgoszcz - MKS Pruszków 85:80, Energa Toruń - VBW Arka Gdynia 51:78, Pszczółka AZS UMCS Lublin - MB Zagłębie Sosnowiec 71:79, Enea AZS Politechnika Poznań - Ślęza Wrocław 70:76.

1. VBW Arka Gdynia 5 9 376:304

2. POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW 4 8 295:268

3. Pszczółka AZS UMCS Lublin 5 8 365:353

4. Ślęza Wrocław 5 7 357:370

5. MB Zagłębie Sosnowiec 4 7 278:268

6. BC Polkowice 4 6 307:236

7. SKK Polonia Warszawa 3 5 219:218

8. Enea AZS Politechnika Poznań 4 5 288:268

9. KS Basket 25 Bydgoszcz 4 5 293:333

10. MKS Pruszków 5 5 289:429

11. Energa Toruń 3 4 198:218

Osiem czołowych zespołów po sezonie zasadniczym zagra w fazie play-off o mistrzostwo Polski. Pozostałe drużyny zakończą rozgrywki. Ekipa z 11. miejsca straci prawo gry w EBLK w sezonie 2023/24.