Emil Drozdowicz z dziewiątym golem na koncie, a Stilon Gorzów z piątą wygraną [ZDJĘCIA]

- Mam delikatny ból głowy, bo osłabienia są istotne, ale mimo wszystko kadra jest liczna i cały czas to da się sensownie poukładać - zapowiadał trener Karol Gliwiński.

Wiedząc, że goście najpierw pieczołowicie zabezpieczają okolice własnej bramki, zaczęliśmy trójką obrońców, w naprawdę ofensywnym ustawieniu. Na boisku znalazło się miejsce nie tylko dla naszego najlepszego strzelca Emila Drozdowicza (do tej pory osiem goli) czy Olafa Nowaka, ale również dla Wojtka Kurlapskiego, Mateusza Kaczora i Łukasza Kopcia.

Pół godziny piłkarze z Pawłowic rozgrywali sobotni mecz po swojemu. Kasowali wszelkie próby Stilonu w zalążku, a sami bili rzuty wolne i rzuty rożne. Na szczęście nie było z tego jakiegoś wielkiego zagrożenia. Przy groźnym strzale Kamila Hermana udanie interweniował gorzowski bramkarz Kacper Rosa. Trzeba przyznać, że mieliśmy też trochę szczęścia, gdy w dwóch sytuacjach wystarczyło dokładniej podać, aby rywale znaleźli się sam na sam z Rosą. Zagrania były jednak niecelne, co strasznie zdenerwowało trenera Jana Furlepę.

- Takimi akcjami nie zasłużyliśmy dzisiaj nawet na remis - przyznał szkoleniowiec gości.

REKLAMA

Recepta na styl gry Pniówka? Znacznie więcej ruchu, zdecydowany pressing. Gospodarze nacisnęli w ostatnim kwadransie pierwszej połowy i odebrali za to nagrodę. W 34. minucie piękne uderzenie zza pola karnego Nowaka wylądowało jeszcze na poprzeczce.

Sobota, 29 października 2022 r. Piłkarska trzecia liga: AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW - PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE 1:0 (1:0) Fot. Radosław Łogusz / Agencja Wyborcza.pl

Prowadzenie objęliśmy w 41. minucie. Obejrzeliśmy popisowy rajd Kopcia prawą stroną i doskonałe jego dogranie w pole karne. Znajdujący się kilka metrów od bramki Drozdowicz nie mógł się pomylić.

Po przerwie to gorzowianie zaczęli rozgrywać mecz na swoich warunkach. Pniówek musiał się odkryć, a my mieliśmy być uważni w tyłach, gdzie na lidera i ostoję z meczu na mecz wyrasta 18-latek Filip Karoń. Do tego próbowaliśmy groźnie skontrować.

Sobota, 29 października 2022 r. Piłkarska trzecia liga: AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW - PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE 1:0 (1:0) Fot. Radosław Łogusz / Agencja Wyborcza.pl

Nowak, Drozdowicz, Kurlapski... Każdemu coś brakowało. Wydaje się, że Drozdowicz pomylił się, bo był faulowany w polu karnym przeciwnika. Gwizdek sędziowski jednak milczał.

REKLAMA

- Do końca było nerwowo, bo nie wykorzystaliśmy swoich okazji na podwyższenie wyniki. Ratował nas również Kacper Rosa. Bardzo ambitnie wybiegaliśmy to zwycięstwo, wyszarpaliśmy, a dodatkowe zero z tyłu też jest naprawdę cenne - komentował trener Gliwiński.

Wszystko mogło się zmienić na sam koniec tego spotkania, w czasie szalonych dwóch minut. Najpierw Nowak i Cyprian Poniedziałek pomknęli na bramkę Pniówka, obaj byli w sytuacji sam na sam. Strzał Nowaka świetnie obronił Paweł Wolny. Od razu akcja w drugą stronę i Dawid Hanzel (do tej pory siedem goli w lidze) miał "setkę"! Na szczęście dla gorzowian spudłował.

W 15. kolejce w sobotę, 5 listopada, stilonowcy zagrają na wyjeździe z LKS-em Goczałkowice-Zdrój.

REKLAMA

AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW - PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE 1:0 (1:0)

BRAMKA: Drozdowicz (41.)

STILON: Rosa - Wenerski (46. min Sadowski), Karoń, Przybylski - Kopeć (71. min Poniedziałek), Świerczyński, Maliszewski, Kaczor - Kurlapski (77. min Milewski), Drozdowicz (83. min Pająk), Nowak.

WYNIKI Z 14. KOLEJKI:

AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW - Pniówek 74 Pawłowice 1:0, Ślęza Wrocław - ASTROENERGY WARTA GORZÓW 3:1, MKS Kluczbork - Chrobry II Głogów 1:1, Górnik II Zabrze - Gwarek Tarnowskie Góry 5:1, Raków II Częstochowa - Rekord Bielsko-Biała 1:1, Stal Brzeg - LKS Goczałkowice-Zdrój 3:1, Lechia Zielona Góra - Carina Gubin 2:0, Miedź II Legnica - Odra Wodzisław Śląski 2:2, Polonia Bytom - Polonia Nysa 4:1.

1. Raków II Częstochowa 14 34 30:8

2. Górnik II Zabrze 14 29 33:19

3. Polonia Bytom 14 28 31:15

4. Ślęza Wrocław 14 28 38:21

5. Lechia Zielona Góra 14 27 25:17

6. Rekord Bielsko-Biała 14 27 31:16

7. Gwarek Tarnowskie Góry 14 21 21:22

8. Pniówek 74 Pawłowice 14 19 26:24

9. AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW 14 17 21:23

10. Polonia Nysa 14 17 23:28

11. Carina Gubin 14 17 17:25

12. ASTROENERGY WARTA GORZÓW 14 16 15:26

13. MKS Kluczbork 14 15 22:23

14. Chrobry II Głogów 14 14 16:20

15. LKS Goczałkowice-Zdrój 14 13 12:23

16. Odra Wodzisław Śląski 14 12 20:40

17. Miedź II Legnica 14 10 16:29

18. Stal Brzeg 14 10 13:31

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.