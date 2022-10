Rezerwy Rakowa ostatecznie wygrały w Gorzowie, ale w końcówce warciarze napędzili stracha liderowi [ZDJĘCIA]

Sobota, 22 października 2022 r. Piłkarska trzecia liga: ASTROENERGY WARTA GORZÓW - RAKÓW II CZĘSTOCHOWA 1:2 (0:1) Fot. Radosław Łogusz / Agencja Wyborcza.pl

Pod nieobecność dwóch filarów naszej obrony szansę w tej formacji dostał niespełna 18-letni wychowanek Oliwier Micek.

Rezerwy Rakowa przyjechały do Gorzowa bez doświadczonych Michała Czekaja (pauza za kartki) i Przemysława Oziębały (kontuzja). Za to pojawił się m.in. odbudowujący formę po urazie, 33-letni obrońca Andrzej Niewulis, który w poprzednich sezonach rozegrał prawie 60 spotkań w pierwszej drużynie z Częstochowy, zdobył gola w europejskim pucharze.

Do przerwy goście przeprowadzili dwie świetne akcje, w których zabrakło im skuteczności. Za to gola zdobyli po stałym fragmencie. Z rzutu rożnego dośrodkował Hubert Tylec, a będący 14 metrów od bramki Łukasz Furtak ładnie i celnie uderzył piłkę głową. Nic sobie nie robił z nacisku naszego obrońcy Piotra Majerczyka. Po chwili częstochowianie zrobili kołyskę, a to oznacza, że w Rakowie komuś powiększy się rodzina.

Na bramkę lidera w 45. minucie strzelał Paweł Krauz, ale 19-latek Xawier Dziekoński (w przeszłości 28 meczów w ekstraklasie w barwach Jagiellonii Białystok) nie miał żadnych problemów ze złapaniem piłki.

Przed drugą połową rywale obejrzeli zapis z drona pokazujący ich błędy w ustawieniu. Takie rzeczy na czwartym poziomie rozgrywkowym tylko podkreślają profesjonalizm Rakowa. Przewidujemy, że za kilka miesięcy częstochowianie pójdą do wyższej ligi.

REKLAMA

Dzisiaj pokazywali bardzo dużą kulturę gry, przez większość spotkania zdecydowanie częściej byli przy piłce. W 67. minucie, gdy warciarze próbowali zaatakować pressingiem, lewą stroną popędził kapitan gości Piotr Malinowski i świetnie wypatrzył w naszym polu karnym Łukasza Mazurka.

Chwała warciarzom, że wynik 0:2 wcale ich nie zniechęcił, aby do końca w tym spotkaniu pokazać się z jak najlepszej strony. Taka postawa omal nie została nagrodzona zdobyczą punktową. Cenne również, że ostatnie pół godziny zagraliśmy z liderem jak równy z równym, a nawet to my mieliśmy przewagę.

Sobota, 22 października 2022 r. Piłkarska trzecia liga: ASTROENERGY WARTA GORZÓW - RAKÓW II CZĘSTOCHOWA 1:2 (0:1) Fot. Radosław Łogusz / Agencja Wyborcza.pl

W 61. minucie gorzowianie byli blisko szczęścia. Warto dodać, że przeciwnik we wcześniejszych meczach stracił zaledwie sześć goli. Po rzucie wolnym z ok. 30 metrów, wykonywanym przez Dawida Ufira na wprost bramki Rakowa, po rykoszecie piłka poleciała na prawą stronę. Na drugi słupek przegrał ją po ziemi, wyróżniający się dzisiaj Krystian Rybicki. Zabrakło dosłownie centymetrów, aby Dominik Siwiński z bliska wpakował futbolówkę do siatki.

REKLAMA

Następny rzut wolny dla Warty i gol! Tym razem w 76. minucie dośrodkowywał Olivier Lazar, a kapitan gorzowian Paweł Krauz wygrał walkę o piłkę z jednym z obrońców i trudnym technicznie strzałem głową przelobował Dziekońskiego.

Końcówka to już było istne szaleństwo. Nasz bramkarz Łukasz Wiśniewski najpierw wspaniałą interwencją uchronił gorzowian przed stratą trzeciego gola. Za chwilę mógł zostać bohaterem, gdy nawet on wybrał się w pole karne Rakowa. Strzał głową Wiśniewskiego był minimalnie niecelny.

Wcześniej gości uratowała poprzeczka, a także Dziekoński, który wyciągnął piłkę z samego okienka po uderzeniu Ufira. Nasi piłkarze mogli opuszczać boisko z podniesionymi głowami, ale też z małym niedosytem, bo remis z ligowym potentatem był naprawdę blisko.

REKLAMA

W sobotę, 29 października zespół Warty czeka wyjazdowy mecz ze Ślęzą Wrocław.

ASTROENERGY WARTA GORZÓW - RAKÓW II CZĘSTOCHOWA 1:2 (0:1)

BRAMKI: Krauz (76.) - Furtak (24.), Mazurek (57.)

WARTA: Wiśniewski - Majerczyk, Siwiński, Micek - Ufir, Malcher, Gardzielewicz (58. min Burzyński), Jachno (67. min Lazar), Grudziński (85. min Czerwiński) - Rybicki (67. min Wawrzyniak), Krauz.

WYNIKI Z 13. KOLEJKI:

ASTROENERGY WARTA GORZÓW - Raków II Częstochowa 1:2, Polonia Nysa - Lechia Zielona Góra 4:1, LKS Goczałkowice-Zdrój - Ślęza Wrocław 2:1.

1. Raków II Częstochowa 13 33 29:7

2. Rekord Bielsko-Biała 12 26 30:14

3. Lechia Zielona Góra 13 24 23:17

4. Górnik II Zabrze 12 23 27:18

5. Polonia Bytom 12 22 22:13

6. Ślęza Wrocław 13 22 33:22

7. Gwarek Tarnowskie Góry 12 20 19:16

8. Polonia Nysa 13 17 22:24

9. LKS Goczałkowice-Zdrój 13 16 13:18

10. ASTROENERGY WARTA GORZÓW 13 16 14:23

11. Pniówek 74 Pawłowice 12 16 23:22

12. AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW 12 14 19:21

13. Carina Gubin 12 14 15:22

14. Chrobry II Głogów 12 12 14:18

15. MKS Kluczbork 12 11 19:22

16. Odra Wodzisław Śląski 12 11 17:33

17. Miedź II Legnica 12 9 14:25

18. Stal Brzeg 12 7 9:27

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.