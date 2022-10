Piątkowy wieczór z męską koszykówką. "Kangury" się stawiały, to wystarczyło na honorową porażkę [ZDJĘCIA]

„Obecnie Michał studiuje stacjonarnie we Wrocławiu i gra dla lokalnej drużyny. To nasz kolega z boiska, jeden z liderów Kangoo Basket w drodze do awansu."

Czy piątkowy wieczór to też dobry czas dla męskiego kosza w naszym mieście? Jak najbardziej tak. Kibice znów nie zawiedli, spotkanie było naprawdę niezłe. Do pełni szczęścia zabrakło coś więcej na sam koniec dla gospodarzy. Musimy być jednak cierpliwi.

Michał Cheba najpierw przywitał się z gorzowską publicznością.

Piątek, 21 października 2022 r. Druga liga koszykarzy: EIG CEZIB KANGOO BASKET GORZÓW - DIJO POLKĄTY MAXIMUS KĄTY WROCŁAWSKIE 68:79 (18:28, 14:15, 11:17, 25:19) Fot. Ireneusz Klimczak / Agencja Wyborcza.pl

Potem przegrał rzut sędziowski z Norbertem Grzegorczykiem.

Piątek, 21 października 2022 r. Druga liga koszykarzy: EIG CEZIB KANGOO BASKET GORZÓW - DIJO POLKĄTY MAXIMUS KĄTY WROCŁAWSKIE 68:79 (18:28, 14:15, 11:17, 25:19) Fot. Ireneusz Klimczak / Agencja Wyborcza.pl

I w jednej z pierwszych swoich akcji ofensywnych dostał „czapę" od Adama Chodkiewicza.

Piątek, 21 października 2022 r. Druga liga koszykarzy: EIG CEZIB KANGOO BASKET GORZÓW - DIJO POLKĄTY MAXIMUS KĄTY WROCŁAWSKIE 68:79 (18:28, 14:15, 11:17, 25:19) Fot. Ireneusz Klimczak / Agencja Wyborcza.pl

Dalej gorzowianin w barwach Maximusa zaliczył jednak bardzo dobry występ i to jego zespół od końcówki pierwszej kwarty już cały czas prowadził.

REKLAMA

Rzucała się w oczy ruchliwość gości w ataku. Wymienność pozycji, błyskawiczne przemieszczanie się w stronę kosza. Najmocniej nie mogliśmy za nimi nadążyć, gdy najpierw odskoczyli nam na 10, a potem aż na 20 pkt (43:63). W pierwszej kwarcie nasi rywale zanotowali imponujące 70 proc. celności z gry (12/17).

Jak najbardziej honorowy, końcowy wynik to efekt sporej liczby udanych minut również w wykonaniu gorzowian. Potrafiliśmy lepiej pobronić, a i w ataku dawaliśmy powody do głośnego klaskania wiernym kibicom.

Niemiec Tom Benk debiut w domowej hali zaliczył z okazałą zdobyczą 21 pkt. Z nim na boisku nasza drużyna w statystyce +/- była na +1. Jeszcze lepiej wyglądało to u wspomnianego wyżej Grzegorczyka, w dzisiejszy wieczór najlepszego gracza „Kangurów". Jego linijka statystyczna to 15 pkt, 8 zbiórek, 5/7 z gry, trzy celne rzuty za 3 pkt, efektywność gry 25, a wskaźnik +/- na +6.

Maximus bił nas najmocniej, gdy głębiej sięgaliśmy po rezerwowych. Goście wygrali w punktach graczy z ławki 30:10. Tej dysproporcji nie dało się dziś ukryć. Przez to w trzeciej kwarcie straciliśmy na tyle dużo punktów, że ostatnie minuty to już nie była walka o zwycięstwo, a ambitna próba zniwelowania przewagi Maximusa poniżej 10 pkt. To się prawie udało.

REKLAMA

W 6. kolejce, w sobotę, 29 października, nasze koszykarskie „Kangury" czeka lubuskie starcie ligowe w Żarach.

EIG CEZIB KANGOO BASKET GORZÓW - DIJO POLKĄTY MAXIMUS KĄTY WROCŁAWSKIE 68:79

KWARTY: 18:28, 14:15, 11:17, 25:19.

KANGOO BASKET: Benk 21 (3x3), Grzegorczyk 15 (3), Jelski 14 (3), Chodkiewicz 6, Jercha 2 oraz Wróbel 7, Mańkowski 3, Jachimowski, Dreczkowski.

MAXIMUS: Cheba 13 (3x3), Kaczmarek 12, Giniewski 11, Lipiński 7 (1), Niesobski 6 oraz Żmijak 13 (1), Marcinkowski 11 (1), Suprun 4, Siminski 2.

1. Pogoń Prudnik 4 8 358:268

2. Sokół Marbo Międzychód 4 8 350:287

3. Maximus Kąty Wrocławskie 5 8 435:383

4. KS 27 Katowice 4 8 301:270

5. Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 7 332:275

6. Basket Club Obra Kościan 4 7 346:291

7. Team Plast KK Oleśnica 4 7 310:267

8. EIG CEZIB KANGOO BASKET GORZÓW 5 7 331:380

9. SKM Zastal Zielona Góra 4 6 321:327

10. BC Swiss Krono Żary 4 5 330:334

11. Magnolia KKS Siechnice 4 5 292:347

12. Roben Gimbasket Wrocław 4 5 309:387

13. BM Slam Ostrów Wlkp. 4 5 290:356

14. WKK II Wrocław 4 5 317:354

15. Sudety Jelenia Góra 4 4 252:285

16. Exact Systems Śląsk Wrocław 4 4 259:322

Drużyny, które w fazie zasadniczej zajmą miejsca 1-8 w każdej z grup, będą walczyć w fazie play-off o awans do pierwszej ligi. Zespoły, które zajmą miejsca 9-16 (grupy A, C i D) oraz 9-15 (grupa B), kończą rywalizację w sezonie i zajmują miejsca 33-63. Drużyny, które zajmą dwa ostatnie miejsca w każdej z grup tracą prawo gry w rozgrywkach drugiej ligi.