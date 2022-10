Nie spanikowali w trudnym momencie, gdy pachniało tie-breakiem. W nagrodę siatkarze Olimpii zabrali komplet punktów

Cztery długie sety, dwa z nich na przewagi. Ponad dwie godziny porządnej, siatkarskiej walki w Sulęcinie w piątkowy wieczór. Na końcu radość, bo jest trzecie ligowe zwycięstwo naszej drużyny. Olimpia Sulęcin - AZS AGH Kraków 3:1.

- Liga idzie tak szybko i jest tak bogata w mecze, że nie ma czasu rozpamiętywać tego, co już było, a natychmiast trzeba się skupiać na tym, co przed nami. Tym bardziej że gramy przed swoimi kibicami, dla których chcemy postarać się o trzecie zwycięstwo - zapowiadał trener Olimpii Łukasz Chajec. Ostatnio sulęcinianie przegrali wyjazdowe, lubuskie derby z beniaminkiem z Nowej Soli. - Nie traktuję tego jako rozczarowanie czy zawód, bo mecz stał na naprawdę wysokim poziomie. Astra szybko wpasowała się do zaplecza PlusLigi. Tylko potwierdza, że to są bardzo mocne rozgrywki, gdzie o każdego seta trzeba ostro zasuwać. Nowosolanie dołożyli do swojej gry ważne detale i dzięki temu wygrali 3:1. Teraz my musimy coś dołożyć do siebie w starciu z akademikami z Krakowa, aby też cieszyć się z trzeciej wygranej.