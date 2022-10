Świetne wieści z męskiego kosza. Jest historyczna wygrana "Kangurów" na wyjeździe

Tom Beck wyszedł w niedzielę w pierwszej piątce, zagrał przeciwko młodzieży ze Stali 24,5 minuty. Jego całkiem niezła linijka statystyczna w debiucie: 8 pkt (3/9 z gry), 6 zbiórek, 5 asyst, 3 przechwyty, 1 blok.

Dla naszego beniaminka te kolejne starcia na poziomie drugiej ligi wciąż są nowością, budzą duże emocje. Też dlatego dzisiejszy pojedynek zaczął się dla gorzowian bardzo źle, od serii 0:11. Wciąż się zgrywamy, mając kilka ważnych, nowych ogniw. To także ma znaczenie. Wtedy nie mieliśmy odwagi pomyśleć, że to wszystko skończy się aż tak dobrze, zwycięstwem plus 21.

- Znów rywale chcieli zamęczyć nas obroną strefową, ale tym razem duże kłopoty mieliśmy tylko na początku - mówił trener Stefanowicz. - Znaleźliśmy swoje sposoby na zdobywanie koszy, ile razy się dało, szukaliśmy też punktów wychodzących z naszej dobrej obrony i szybkiego przemieszczania się na stronę przeciwników. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo wracamy do domu z cenną wygraną.

Goście mieli przewagę w „pomalowanym", gdzie wygrali 42:20, mieli też lepsze rezerwy - 26:17. Dzięki temu dość szybko udało nam się opanować nerwy i już w drugiej kwarcie wyjść na chwilę na prowadzenie 23:22. Dalej gra była bardzo wyrównana, a ostateczne przełamanie koszykarzy z Gorzowa przyszło w czwartej kwarcie. Najpierw odskoczyliśmy na kilka punktów, a ostatnie minuty zagraliśmy imponująco, finiszując serią 17:0. Z tego wyszedł okazały wynik końcowy 85:64.

Na następny mecz ligowy nasze koszykarskie „Kangury" zapraszają już w piątek, 21 października o godz. 20 do hali przy ul. Warszawskiej w Gorzowie. Podejmą rywali z Kątów Wrocławskich, którzy właśnie rzucili 131 pkt ekipie Gimbasket Wrocław. W ich składzie zobaczymy m.in. Michała Chebę. 22-latek był jednym z ojców naszego awansu do drugiej ligi, a potem wyjechał na studia do Wrocławia.

AKADEMIA KOSZYKÓWKI BM SLAM OSTRÓW WLKP. - EIG CEZIB KANGOO BASKET GORZÓW 64:85

KWARTY: 17:9, 21:27, 17:17, 9:32.

REKLAMA

BM SLAM: Rachwalski 18 (2x3), Wrona 9, Kołpak 8 (2), Sieradzki 7 (1), Rozpędowski 5 (1) oraz Rutecki 12 (4), Waniak 5 (1), Banasiak, Kurzawski, Wojtczak.

KANGOO BASKET: Chodkiewicz 24 (1x3), Jelski 15 (3), Grzegorczyk 10, Benk 8 (1), Jercha 2 oraz Mańkowski 15 (2), Wróbel 9 (1), Dreczkowski 2, Jachimowski, Latecki, Cieślak, Kaczmarek.

WYNIKI Z 4. KOLEJKI:

BM Slam Ostrów Wlkp. - EIG CEZIB KANGOO BASKET GORZÓW 64:85, SKM Zastal Zielona Góra - WKK II Wrocław 88:69, Sokół Marbo Międzychód - BC Swiss Krono Żary 88:74, Maximus Kąty Wrocławskie - Roben Gimbasket Wrocław 131:68, Basket Club Obra Kościan - Magnolia KKS Siechnice 98:67, Exact Systems Śląsk Wrocław - Pogoń Prudnik 66:88, Zetkama Doral Nysa Kłodzko - KS 27 Katowice 62:68, Team Plast KK Oleśnica - Sudety Jelenia Góra 71:64.

1. Pogoń Prudnik 4 8 358:268

2. Sokół Marbo Międzychód 4 8 350:287

3. KS 27 Katowice 4 8 301:270

4. Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 7 332:275

5. Basket Club Obra Kościan 4 7 346:291

6. Team Plast KK Oleśnica 4 7 310:267

7. Maximus Kąty Wrocławskie 4 6 356:315

8. SKM Zastal Zielona Góra 4 6 321:327

9. EIG CEZIB KANGOO BASKET GORZÓW 4 6 263:301

10. BC Swiss Krono Żary 4 5 330:334

11. Magnolia KKS Siechnice 4 5 292:347

12. Roben Gimbasket Wrocław 4 5 309:387

13. BM Slam Ostrów Wlkp. 4 5 290:356

14. WKK II Wrocław 4 5 317:354

15. Sudety Jelenia Góra 4 4 252:285

16. Exact Systems Śląsk Wrocław 4 4 259:322

Drużyny, które w fazie zasadniczej zajmą miejsca 1-8 w każdej z grup, będą walczyć w fazie play-off o awans do pierwszej ligi. Zespoły, które zajmą miejsca 9-16 (grupy A, C i D) oraz 9-15 (grupa B), kończą rywalizację w sezonie i zajmują miejsca 33-63. Drużyny, które zajmą dwa ostatnie miejsca w każdej z grup tracą prawo gry w rozgrywkach drugiej ligi.