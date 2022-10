Świetny początek sezonu siatkarzy Olimpii Sulęcin na zapleczu PlusLigi. "Będziemy jeszcze lepsi"

Siatkarze Olimpii Sulęcin w Tauron 1. Lidze w sezonie 2022/23 Fot. Artur Pawlik / Tauron 1. Liga

MVP dwóch ostatnich, wygranych spotkań został wybrany 32-letni przyjmujący Filip Frankowski.

- W trudnych momentach brał ciężar gry na swoje barki, miał zaufanie u rozgrywającego. Trzymał przyjęcie i zdobywał punkty. Czego chcieć więcej - ocenił Chajec. - Odważnie powiem, że to były dopiero trzy mecze i im dalej w sezon, my będziemy lepiej grać - dodał Frankowski. - Wiemy, co jeszcze mamy do poprawy i mamy zamiar dokładać coraz większą jakość na boisku.

W sobotę, 15 października będziemy mieli na zapleczu siatkarskiej elity mężczyzn pierwsze od lat derby województwa lubuskiego. Olimpia zmierzy się z beniaminkiem Astrą w Nowej Soli.

- Ucieszyliśmy się, gdy sąsiad zza miedzy awansował do Tauron 1. Ligi. Ostatnie raz derby naszego województwa rozegrane zostały 10 lat temu. Na pewno w następny weekend dojdzie do ciekawego meczu. Spodziewamy się wielu emocji i dobrego sportowego widowiska. Trybuny zapełnią się do ostatniego miejsca. Na derby na pewno wybiorą się również nasi kibice - zakończył trener Chajec.

OLIMPIA SULĘCIN - KRISPOL WRZEŚNIA 3:0

SETY: 25:22, 25:20, 25:22.

OLIMPIA: Michalak, Zrajkowski, Frankowski, Lipiński, Turek, Subotić, Sobczak (libero) oraz Owczarz.

1. MKS Będzin 4 10 11:3

2. Mickiewicz Kluczbork 4 9 10:3

3. Visła Bydgoszcz 4 9 12:7

4. Gwardia Wrocław 4 9 9:4

5. Avia Świdnik 4 8 10:7

6. Norwid Częstochowa 4 8 10:8

7. Lechia Tomaszów Mazowiecki 4 7 10:9

8. OLIMPIA SULĘCIN 3 6 6:4

9. Astra Nowa Sól 4 6 7:7

10. Legia Warszawa 4 5 7:8

11. Chrobry Głogów 3 4 5:6

12. AZS AGH Kraków 4 4 7:10

13. KPS Siedlce 2 1 2:6

14. BAS Białystok 4 1 4:12

15. SMS PZPS Spała 3 0 1:9

16. Krispol Września 3 0 1:9.

Osiem czołowych drużyn zagra w fazie play-off o zwycięstwo w Tauron 1. Lidze. Najlepszy, jeśli spełni wymogi licencyjne, awansuje do PlusLigi. Zespoły, które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą miejsca 9.-16., kończą rozgrywki. Przedostatnia i ostatnia ekipa po fazie zasadniczej, z wyłączeniem SMS PZPS Spała, traci prawo udziału w Tauron 1. Lidze w sezonie 2023/24.