Strefa, którą postawili w obronie koszykarze z Oleśnicy, zabrała całą moc naszym "Kangurom" [ZDJĘCIA]

- Zdajemy sobie sprawę, że każdy kolejny pojedynek to będzie duże wyzwanie, ale i na pewno nauka - mówił trener gorzowian Andrzej Stefanowicz. - Zespół z Oleśnicy tak jak my ma bilans 1-1, ale w tym przegranym meczu jak równy z równym walczył z mocnym Międzychodem. Są mocni w zbiórkach, które dotychczas u nas były problemem.

Sobota, 8 października 2022 r. Druga liga koszykarzy: EIG CEZIB KANGOO BASKET GORZÓW - TEAM PLAST KK OLEŚNICA 52:77 (20:17, 11:30, 15:12, 6:18) Fot. Radosław Łogusz / Agencja Wyborcza.pl

Nasi koszykarze za punkt honoru postawili sobie walkę na deskach i tym razem zbiórki nawet wygrali 42:39, a na ofensywnej tablicy pobili gości 15:6. Sami popełniliśmy 25 strat, ale i wymusiliśmy 22 pomyłki na przeciwnikach. Serducha beniaminkowi nie można odmówić i za to powinni mocno dopingować „Kangury" wierni kibice, którzy w sobotni wieczór znów licznie stawili się w hali. Cieszmy się z walki, widowiskowych akcji, a wyniki na razie gorzowskiej drużynie musimy wybaczyć, bo widzimy, że wyższy poziom to nie są przelewki. Potrzebujemy fajnego, męskiego kosza w Gorzowie, dlatego warto za nim - na dobre i na złe - w tej chwili stanąć murem.

Były pozytywy. Dobra, wygrana pierwsza kwarta, zagrana na startowej energii, dużym optymizmie gospodarzy. Budowały te momenty, gdy nasi wdawali się w indywidualne pojedynki fizyczne, czy czasami nawet potyczki słowne. Jakby demonstrowali: „Kangury" też są twarde, będą się uczyć tej ligi i nie odpuszczą. Skoro 35-latek Marek Mańkowski wyrywał piłki w obronie i gnał do kontry jak młodzian, to duch w tej grupie szybko nie umrze. To ważne, bo powtarzamy, że w najbliższych tygodniach nie będzie łatwo. Sukces urodzi się w bólach.

Koszykarze z Oleśnicy w końcu postawili strefę w obronie i tym praktycznie zabili ten mecz. Nie zamierzali już nic zmieniać widząc jaką zyskali przewagę.

- Rozbijamy strefę na treningach, wydawało się, że dobrze to robimy, ale jak widać warunki meczowe to zupełnie coś innego - przyznał trener Stefanowicz.

Było przez chwilę tak źle, że wręcz nie mogliśmy oddać rzutów, gubiliśmy kolejne piłki, a z tego szły szybkie kontrataki. W punktach z szybkiego ataku polegliśmy aż 5:22. Goście więcej wartościowego dawali też z ławki rezerwowych - 18:34. Ostatecznie skończyło się minus 25, a gorzowianom udało się dobić do granicy 50 pkt. Nie mogło być inaczej, skoro zupełnie zastopowani pod koszem Oleśnicy, trafialiśmy ledwie co czwarty rzut (24 procent skuteczności z gry), a rywale prawie co drugi (47 procent).

W 4. kolejce, w niedzielę, 16 października, gorzowianie zagrają w Ostrowie Wlkp., gdzie regularnie gra męska ekstraklasa i to ta z najwyższego poziomu. „Kangury" zmierzą się z utalentowaną młodzieżą - Akademią Koszykówki BM Stal.

EIG CEZIB KANGOO BASKET GORZÓW - TEAM PLAST KK OLEŚNICA 52:77

KWARTY: 20:17, 11:30, 15:12, 6:18.

KANGOO BASKET: Chodkiewicz 10 (2x3), Jelski 10 (2), Grzegorczyk 8, Mańkowski 4, Jercha oraz Dreczkowski 11, Kaczmarek 3 (1), Wróbel 3 (1), Cieślak 2, Jachimowski 1, Kowacki, Sobania.

TEAM PLAST: Rodak 19, Kamberski 13 (3x3), Woźniakiewicz 7 (1), Zakrzewski 4 (1), Wiśniewski oraz Groń 11, Piasecki 9 (1), Horn 8 (2), Sienkiewicz 4, Kwiatkowski 2, Narolski.

WYNIKI Z 3. KOLEJKI:

EIG CEZIB KANGOO BASKET GORZÓW - Team Plast KK Oleśnica 52:77, Roben Gimbasket Wrocław - BM Slam Ostrów Wlkp. 79:66, Magnolia KKS Siechnice - Exact Systems Śląsk Wrocław 71:55, KS 27 Katowice - Basket Club Obra Kościan 82:80, Sokół Marbo Międzychód - Maximus Kąty Wrocławskie 87:78, Pogoń Prudnik - SKM Zastal Zielona Góra 96:74, Sudety Jelenia Góra - Zetkama Doral Nysa Kłodzko 62:75.

1. Pogoń Prudnik 3 6 270:202

2. Zetkama Doral Nysa Kłodzko 3 6 270:207

3. Sokół Marbo Międzychód 3 6 262:213

4. KS 27 Katowice 3 6 233:208

5. Team Plast KK Oleśnica 3 5 239:203

6. Basket Club Obra Kościan 3 5 248:224

7. Roben Gimbasket Wrocław 3 4 241:256

8. Maximus Kąty Wrocławskie 3 4 225:247

9. SKM Zastal Zielona Góra 3 4 233:258

10. Magnolia KKS Siechnice 3 4 225:249

11. BM Slam Ostrów Wlkp. 3 4 226:271

12. EIG CEZIB KANGOO BASKET GORZÓW 3 4 178:237

13. BC Swiss Krono Żary 2 3 179:165

14. Sudety Jelenia Góra 3 3 188:214

15. Exact Systems Śląsk Wrocław 3 3 193:234

16. WKK II Wrocław 2 2 167:189

Drużyny, które w fazie zasadniczej zajmą miejsca 1-8 w każdej z grup, będą walczyć w fazie play-off o awans do pierwszej ligi. Zespoły, które zajmą miejsca 9-16 (grupy A, C i D) oraz 9-15 (grupa B), kończą rywalizację w sezonie i zajmują miejsca 33-63. Drużyny, które zajmą dwa ostatnie miejsca w każdej z grup tracą prawo gry w rozgrywkach drugiej ligi.