Niezły mecz w Gorzowie, w którym nieskuteczni warciarze niespodziewanie oddali wszystko Chrobremu [ZDJĘCIA]

Sobota, 8 października 2022 r. Piłkarska trzecia liga: ASTROENERGY WARTA GORZÓW - CHROBRY II GŁOGÓW 0:2 (0:0) Fot. Ireneusz Klimczak / Agencja Wyborcza.pl

Od 21. minuty na miano bohatera spotkania zaczął pracować 19-letni bramkarz Warty Łukasz Wiśniewski. Dlaczego nim ostatecznie nie został? O tym później.

Wiśniewski kilka razy ratował gorzowian przed stratą gola, choć momentami wydawało się, że tu już nie jest możliwe. Choćby robinsonada w 31. minucie. Piłka poleciała na rzuty rożny, a uderzający z kilku metrów Jakub Cieślicki tylko mógł złapać się za głowę.

W naszym subiektywnym Top 3 dzisiejszych interwencji Wiśniewskiego znalazła się też ta po główce z bliska Maksyma Iwanowicza i przerwana kontra gości w 61. minucie. Wtedy w sytuacji sam na sam bramkarza Warty nie był w stanie pokonać Tomasz Wojciechowski.

Piłkarze z Gorzowa w tym czasie wcale nie przyglądali się zagraniom rywali, a też szukali swoich szans. Piłka często była wstrzeliwana w pole karne Chrobrego, choć trzeba przyznać, że tam w decydującym momencie akcji brakowało nam trochę dokładności. Swoje też robił bramkarz Głogowa Bartosz Szafer.

W 60. minucie Dawid Ufir pocelował w samo okienko, ale Szafer jakimś cudem to wyciągnął. Tak samo jak zażegnał niebezpieczeństwo, gdy doskonałe okazje mieli Krystian Rybicki i ponownie Ufir.

Za końcówkę w wykonaniu warciarzy niestety cisną się na usta same brzydkie słowa. My byliśmy nieskuteczni, a to głogowianie w końcu się przełamali. Jak rutyniarze, choć w składzie mieli prawie samych piłkarzy z roczników 2002 i 2003, wykorzystali błędy obrony gorzowian. Przy 0:2 mocno się rozpadało. Niebo też zapłakało nad tym, co ponownie tej jesieni wydarzyło się przy Olimpijskiej.

- Nie mam pojęcia, co już mam mówić, przecież nie gramy źle, mamy swoje okazje, a znów u siebie zostajemy z niczym - przyznał przygnębiony kapitan gorzowian Paweł Krauz. - Prawie wszystkie punkty zebraliśmy na wyjazdach. Nawet na takich, gdzie nikt na nas nie liczył. A w domu straszna klapa, choć dzisiaj po prostu w końcu wypadało wygrać. Nie wiem, co jeszcze musimy zmienić, aby jakoś zdjąć klątwę z Olimpijskiej.

W następnym meczu ligowym, w sobotę, 15 października drużyna Warty zagra na wyjeździe z Górnikiem II Zabrze.

ASTROENERGY WARTA GORZÓW - CHROBRY II GŁOGÓW 0:2 (0:0)

BRAMKI: Krawiec (81.), Wojciechowski (86.)

WARTA: Wiśniewski - Majerczyk, Gajda, Grudziński - Bielawski, Malcher (65. min Lazar), Duda (75. min Wawrzyniak), Burzyński - Ufir, Krauz (75. min Kasprzak), Gardzielewicz (71. min Rybicki).

WYNIKI Z 11. KOLEJKI:

ASTROENERGY WARTA GORZÓW - Chrobry II Głogów 0:2, Odra Wodzisław Śląski - AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW 1:6, Polonia Bytom - MKS Kluczbork 2:0, Miedź II Legnica - Lechia Zielona Góra 0:4, Polonia Nysa - Stal Brzeg 2:1, Carina Gubin - Ślęza Wrocław 1:3, Pniówek 74 Pawłowice - Raków II Częstochowa 1:1, LKS Goczałkowice Zdrój - Górnik II Zabrze 0:3, Rekord Bielsko-Biała - Gwarek Tarnowskie Góry 4:2.

1. Raków II Częstochowa 11 29 27:6

2. Rekord Bielsko-Biała 11 23 28:13

3. Górnik II Zabrze 11 23 27:15

4. Polonia Bytom 11 22 21:11

5. Lechia Zielona Góra 11 21 17:13

6. Ślęza Wrocław 11 19 28:19

7. Gwarek Tarnowskie Góry 11 17 17:15

8. Pniówek 74 Pawłowice 11 16 22:18

9. Polonia Nysa 11 14 16:20

10. ASTROENERGY WARTA GORZÓW 11 13 10:21

11. LKS Goczałkowice Zdrój 11 12 11:17

12. Chrobry II Głogów 11 12 13:16

13. MKS Kluczbork 11 11 18:20

14. AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW 11 11 16:19

15. Carina Gubin 11 11 13:22

16. Odra Wodzisław Śląski 11 11 17:28

17. Stal Brzeg 11 7 9:25

18. Miedź II Legnica 11 6 12:24

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.