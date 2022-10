75-lecie Stali Gorzów. Żużlowe "perełki" na wystawach w bibliotece i Spichlerzu

- Widzimy wokół nas 132 gwiazdki symbolizujące zdobyte przez te wszystkie lata 132 medale mistrzostw Polski - mówił prezes Stali Waldemar Sadowski. - Od razu przypominamy sobie ludzi, którzy byli bohaterami tych wielkich chwil, odtwarzamy sobie niezapomniane historie z nimi związane. To, co przeżywali w Gorzowie nasi dziadkowie, ojcowie, a teraz my. 75 lat to naprawdę kawał poważnej historii. Wielu wydarzeń związanych z gorzowskim żużlem, ale również i innymi dyscyplinami, które mieliśmy i mamy pod szyldem Stali. Chcemy z tymi wszystkimi pamiątkami wychodzić do ludzi, bo to przecież jest historia całego naszego miasta.

Prapoczątki gorzowskiego żużla sięgają końca 1945 r. Właśnie wtedy zaczęto organizować w Gorzowie rajdy motocyklowe i uliczne, które były wstępem do wyścigów na owalnym torze. W październiku 1945 r. powstał Klub Motorowy Unia, będący oddziałem Motoklubu Unia Poznań.

W 1947 r. położone zostały podwaliny pod późniejszego kontynuatora tradycji żużlowych w Gorzowie – Klub Sportowy Stal. W omawianym okresie nosił on jeszcze nazwę Związkowy Klub Sportowy Metalowców PZInż. Zakładem patronackim były późniejsze Zakłady Mechaniczne Gorzów. Pod koniec roku 1948 nastąpiły zmiany organizacyjne. Sekcja żużlowa KM Unia została wchłonięta przez Klub Sportowy Gwardia. W marcu 1950 r. powołano sekcję żużlową przy KS Stal. Dzięki zrozumieniu i poparciu zakładu opiekuńczego – ZM „Ursus 3" – w kwietniu 1950 r. żużel w Stali był już faktem.

Przez te wszystkie lata żużlowcy Stali zdobyli dziewięć złotych medali drużynowych mistrzostw Polski. W gorzowskich barwach trzykrotnym mistrzem świata seniorów został wychowanek Bartosz Zmarzlik, a raz złoto zdobył Tomasz Gollob.

Obecnie w Stali mamy jeszcze sekcję piłki ręcznej, która gra w Lidze Centralnej, na zapleczu PGNiG Superligi.

Finał obchodów 75-lecia Stali Gorzów zaplanowany jest na 5 listopada. Wtedy ma odbyć się gala w Teatrze im. Juliusza Osterwy.