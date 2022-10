Bez bramek w domowym meczu piłkarzy Stilonu Gorzów

- Zaledwie siedem punktów w czasie dwóch miesięcy występów to zdecydowanie za mało. Nie dziwi, że znaleźliśmy się w strefie spadkowej - przyznał Karol Gliwiński, trener gorzowian. Szkoleniowiec sobotnie spotkanie oglądał z trybun, za nadmiar żółtych kartek. - Nie mamy wyjścia. Aby jesień kończyć z twarzą, w październiku i listopadzie musimy być znacznie skuteczniejsi. Rezerwy klubów z ekstraklasy to są zawsze drużyny z potężnymi możliwościami kadrowymi. Miedź jest za nami w tabeli, dlatego czeka nas starcie za przysłowiowe sześć punktów. Ostatnio legniczanie rozgromili Stal Brzeg 6:1. Zagrali jednak w składzie, który nie był żadnymi rezerwami. U nas nie spodziewam się aż tylu wzmocnień z pierwszego zespołu.

Z powodu problemów na tej pozycji, na prawej obronie ponownie zobaczyliśmy nominalnego napastnika Łukasza Kopcia. Tuż przed meczem, na rozgrzewce, urazu doznał Konrad Przybylski i na lewej stronie naszej defensywy zastąpił go 22-letni Szymon Pająk, dla którego to był drugi występ w barwach Stilonu, drugi w pierwszej jedenastce. Pierwszy w karierze występ w wyjściowym składzie zaliczył niespełna 17-letni Michał Milewski. Pomocnik, który zagrał 10 minut w poprzedniej kolejce w Bytomiu, tym razem był pierwszym wyborem, przed Łukaszem Maliszewskim czy Maksymem Bogdanowem.

Zaraz na początku sobotniego pojedynku, najwierniejszych fanów, którzy mimo zimna i padającego deszczu zdecydowali się przyjść na stadion przy Olimpijskiej, miał szansę porządnie rozgrzać Emil Drozdowicz. Najpierw Olaf Nowak z 16 metrów trafił w słupek, a piłka potoczyła się prosto pod nogi naszego doświadczonego napastnika. Niestety Drozdowicz z bliska posłał futbolówkę ponad bramką. Blisko szczęścia w pierwszej połowie był jeszcze Filip Wiśniewski, jednak jego strzał wylądował na poprzeczce.

Zero z tyłu do przerwy Stilon zawdzięczał bramkarzowi Kacprowi Rosie, który rewelacyjnymi interwencjami trzy raz ratował skórę gospodarzom. To były więcej niż „setki" dla Miedzi.

Zresztą w drugiej części Rosa znów nie pozwolił skutecznie zakończyć groźnej kontry legniczan. My żałowaliśmy, gdy Nowak oddał strzał z niewielkiej odległości, wprost w bramkarza gości. Gorzowianie schodzili do szatni zmoknięci, zmordowani, z nietęgimi minami. Ponownie nie udało się sięgnąć po komplet punktów, a bez zwycięstw zwyczajnie nie da się realnie włączyć do walki o utrzymanie.

W 11. kolejce, w sobotę, 8 października, stilonowcy zagrają na wyjeździe z Odrą Wodzisław Śląski, która dzisiaj przegrała 0:3 ze znajdującą się w strefie spadkowej Stalą w Brzegu.

AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW - MIEDŹ II LEGNICA 0:0

STILON: Rosa - Kopeć, Karoń, Trepczyński, Przybylski - Wiśniewski, Świerczyński, Milewski (66. min Kaczor) - Drozdowicz (79. min Bogdanow), Nowak, Poniedziałek (61. min Maliszewski).

WYNIKI Z 10. KOLEJKI:

AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW - Miedź II Legnica 0:0, Gwarek Tarnowskie Góry - ASTROENERGY WARTA GORZÓW 1:2, MKS Kluczbork - Rekord Bielsko-Biała 0:2, Chrobry II Głogów - LKS Goczałkowice Zdrój 0:1, Raków II Częstochowa - Carina Gubin 1:0, Polonia Nysa - Ślęza Wrocław 0:3, Stal Brzeg - Odra Wodzisław Śląski 3:0, Lechia Zielona Góra - Polonia Bytom 1:1.

1. Raków II Częstochowa 10 28 26:5

2. Rekord Bielsko-Biała 10 20 24:11

3. Polonia Bytom 10 19 19:11

4. Lechia Zielona Góra 10 18 13:13

5. Górnik II Zabrze 9 17 22:15

6. Gwarek Tarnowskie Góry 10 17 15:11

7. Ślęza Wrocław 10 16 25:18

8. Pniówek 74 Pawłowice 9 15 21:15

9. ASTROENERGY WARTA GORZÓW 10 13 10:19

10. LKS Goczałkowice-Zdrój 10 12 11:14

11. Polonia Nysa 10 11 14:19

12. MKS Kluczbork 10 11 18:18

13. Carina Gubin 10 11 12:19

14. Odra Wodzisław Śląski 10 11 16:22

15. Chrobry II Głogów 10 9 11:16

16. AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW 10 8 10:18

17. Stal Brzeg 10 7 8:23

18. Miedź II Legnica 10 6 12:20

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.