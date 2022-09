Piłkarze Warty Gorzów rozgromieni na swoim boisku [ZDJĘCIA]

Jak dziwnie brzmią powyższe słowa naszego szkoleniowca o dyspozycji jego drużyny już po sobotnim pojedynku. Występ gorzowian był po prostu tragiczny. W 17. minucie ekipa Warty przegrywała aż 0:3, goście robili na boisku, co chcieli. Mieli jeszcze do przerwy dwa razy tyle szans, na nasze szczęście opuściła bielszczan skuteczność.

Sobota, 24 września 2022 r. Piłkarska trzecia liga: ASTROENERGY WARTA GORZÓW - REKORD BIELSKO-BIAŁA 0:5 (0:3) Fot. Radosław Łogusz / Agencja Wyborcza.pl

Mateusz Konefał za karę dzisiejsze spotkanie oglądał z trybun, bo nazbierał do tej pory cztery żółte kartki, którymi od sezonu 2022/23 są „częstowani" również trenerzy. Mimo fatalnego wyniku do końca nawoływał, zachęcał swoich zawodników do walki. W przerwie zarządził aż cztery zmiany. Na spółkę z drugim trenerem Adrianem Szczuką, który tym razem zarządzał zespołem z ławki rezerwowych.

Boiskowe wydarzenia w drugiej połowie musiało determinować to, co wydarzyło się w pierwszych 45 minutach. Piłkarze Rekordu siłą rzeczy spuścili z tonu, mieli przecież w garści znakomity wynik. Gorzowianie próbowali szarpać, stwarzać jakieś okazje, poprawić nastroje sobie i widzom na trybunach.

Skończyło się beznadziejnym 0:5. To było strasznie dołujące popołudnie na stadionie przy ul. Olimpijskiej.

Taki niestety jest od wielu lat stan gorzowskiej, seniorskiej piłki. Co przeżywamy, mieliśmy właśnie w pigułce. Warciarze przed tygodniem dają nadzieję na coś lepszego, wygrywając w Kluczborku. Wracają do domu i prezentują się przy Rekordzie tragicznie. Jak zespół z innej ligi. Warta czy Stilon - szarpiemy się o utrzymanie w trzeciej lidze, dopiero na czwartym poziomie rozgrywkowym w Polsce, na zapyziałym stadionie. Nie budujemy nic trwałego, sezon po sezonie nie widzimy wyższej jakości. Najgorsze, że w Gorzowie interesuje to coraz mniej osób.

W kolejnym meczu ligowym, w sobotę, 1 października, warciarze zagrają na wyjeździe z Gwarkiem Tarnowskie Góry, który dzisiaj wygrał 1:0 w Goczałkowicach.

ASTROENERGY WARTA GORZÓW - REKORD BIELSKO-BIAŁA 0:5 (0:3)

BRAMKI: Świderski (6.), Wróbel (10.), Nowak dwie (17., 64. z karnego), Madzia (68.)

WARTA: Natorski - Gajda (46. min Kasprzak), Siwiński, Grudziński (46. min Majerczyk) - Bielawski, Jachno (75. min Tokarski), Duda, Burzyński - Wawrzyniak (46. min Zdzichowski), Czerwiński (46. min Krauz), Gardzielewicz.

WYNIKI Z 9. KOLEJKI:

ASTROENERGY WARTA GORZÓW - Rekord Bielsko-Biała 0:5, Miedź II Legnica - Stal Brzeg 6:1, Polonia Nysa - Raków II Częstochowa 0:1, LKS Goczałkowice Zdrój - Gwarek Tarnowskie Góry 0:1.

1. Raków II Częstochowa 9 25 25:5

2. Rekord Bielsko-Biała 9 17 22:11

3. Gwarek Tarnowskie Góry 9 17 14:9

4. Lechia Zielona Góra 8 16 12:12

5. Pniówek 74 Pawłowice 8 15 20:12

6. Polonia Bytom 8 15 15:10

7. Górnik II Zabrze 8 14 17:15

8. Ślęza Wrocław 8 13 20:15

9. Polonia Nysa 9 11 14:16

10. Carina Gubin 8 11 12:13

11. ASTROENERGY WARTA GORZÓW 9 10 8:18

12. MKS Kluczbork 8 10 18:16

13. LKS Goczałkowice Zdrój 9 9 10:14

14. Odra Wodzisław Śląski 8 8 13:17

15. AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW 8 7 10:15

16. Chrobry II Głogów 8 6 8:14

17. Miedź II Legnica 9 5 12:20

18. Stal Brzeg 9 4 5:23

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.