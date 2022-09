Męska koszykówka w sobotę na dłużej wraca do Gorzowa w niezłym, ligowym wydaniu

Nowy dom zespołu Kangoo Basket poznaliśmy parę miesięcy temu, podczas decydujących starć o awans.

- To był niesamowity czas. Świętowaliśmy miejsce w drugiej lidze z bardzo dużą grupą kibiców. przy pełnych trybunach, z których fajnie można oglądać mecze koszykarskie - mówił Andrzej Stefanowicz, trener koszykarskich „Kangurów". - Te spotkania pokazały, że hala CEZiB naprawdę ma potencjał. Popracowaliśmy nad tym, aby wszelkie sprzęty na tym obiekcie zostały ulepszone, spełniały ligowe wymogi i dawały komfort grania, a także oglądania widowiska. Już teraz zapraszamy fanów na sobotę, na mecz z Sudetami i liczymy, że kibice będą nas bardzo mocno wspierali przez całe rozgrywki.

Gorzowianie zapowiadali, że w 2. Lidze Mężczyzn chcą przede wszystkim zagrać tymi zawodnikami, którzy wywalczyli awans.

- Słowa dotrzymaliśmy, ale i dzięki nim nasza drużyna będzie mocniejsza - opowiadał trener Stefanowicz. - Grupa, która zrobiła awans, nie próżnowała właściwie przez całe wakacje, podnosząc swoje umiejętności. Wszyscy zrobili postęp, a to było bardzo ważne, bo w drugiej lidze chcemy fajnie pograć, choć z pewnością wzrosną od teraz wymagania oraz poziom sportowy rozgrywek.

Drużyna koszykarzy EIG CEZiB Kangoo Basket Gorzów na sezon 2022/23 w 2. Lidze Mężczyzn Fot. Archiwum Kangoo Basket Gorzów

Są wzmocnienia. To najistotniejsze i najgłośniejsze - przejście z Międzychodu do Gorzowa niespełna 32-letniego Adama Chodkiewicza. - Zależało nam na kimś z drugoligowym doświadczeniem, a Adam nam to gwarantuje - dodał gorzowski szkoleniowiec.

„Z numerem dziesięć, jak Leo Messi, jak Kazimierz Deyna, jak Jeremy Sochan, liderem drużyny będzie Adam „Młody Chodek" Chodkiewicz. Cieszymy się, że dołączył w tym roku do Kangurów!" - tak nowy koszykarz został przedstawiony na profilu facebookowym gorzowskiego klubu.

Na studia do naszego miasta przyszedł także Tomasz Cieślak z rocznika 2003, ostatnio koszykarz młodzieżowego Zastalu Zielona Góra.

Kapitanem ekipy Kangoo Basket będzie Konrad Jelski, a na pierwsze starcie z Jelenią Górą - sobota, 24 września, godz. 18, wstęp wolny - szykują się również m.in. Michał Jercha, Marek Mańkowski, Bartosz Zawadzki, Norbert Grzegorczyk, Szymon Latecki, Grzegorz Kaczmarek czy Paweł Wróbel.

Łącznie w 2. Lidze Mężczyzn w sezonie 2022/23 wystąpią aż 63 drużyny, które zostały podzielone na cztery grupy. W grupie D, gdzie zagrają gorzowianie, mamy 16 ekip. Czołowa ósemka zakwalifikuje się do fazy play-off o awans do pierwszej ligi. Ważne, aby nie zająć dwóch ostatnich miejsc w grupie, bo to oznacza utracenie prawa do gry w drugiej lidze.

PROGRAM 1. KOLEJKI W GRUPIE D 2. LIGI MĘŻCZYZN:

EIG CEZIB KANGOO BASKET GORZÓW - Sudety Jelenia Góra (sobota, 24 września, godz. 18, hala CEZiB przy ul. Warszawskiej w Gorzowie), Magnolia KKS Siechnice - BC Swiss Krono Żary, Basket Club Obra Kościan - SKM Zastal Zielona Góra, KS 27 Katowice - Exact Systems Śląsk Wrocław, Sokół Marbo Międzychód - Team Plast KK Oleśnica, Roben Gimbasket Wrocław - MKS Nysa Kłodzko, Pogoń Prudnik - Maximus Kąty Wrocławskie, BM Slam Ostrów Wlkp. - WKK II Wrocław.