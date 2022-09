Startuje Tauron 1. Liga, ale siatkarze Olimpii Sulęcin jeszcze nie zagrają. Znów marzą o najlepszej ósemce

W ten sposób drużyna Olimpii zacznie rozgrywki za tydzień, w sobotę, 24 września. Podejmie typowaną do czołowych miejsc w lidze Gwardię Wrocław.

Z poprzedniego sezonu w Sulęcinie pozostało tylko czterech graczy, ale za to same bardzo istotne ogniwa.

36-letni Bartosz Zrajkowski będzie występował w Olimpii w potrójnej roli - jako kapitan zespołu, rozgrywający oraz trener przygotowania motorycznego.

Atakującym nadal będzie Grzegorz Turek, środkowym Seweryn Lipiński, regularnie występujący w kadrze młodzieżowej Polski, a libero Mateusz Sawerwain.

Olimpię wzmocnili dobrze nam znany, 32-letni przyjmujący Filip Frankowski (grał w Sulęcinie w sezonie 2018/19), Serb Igor Subotić czy atakujący Łukasz Owczarz (ostatnio Visła Bydgoszcz). Łącznie doszło aż dziewięciu nowych zawodników.

- W porównaniu do poprzedniego sezonu z pewnością mamy zespół znacznie bardziej doświadczony - powiedział Łukasz Chajec, trener Olimpii. - Każde kolejne rozgrywki w tej naprawdę mocnej lidze to duża nauka, z której staramy się jak najwięcej wyciągnąć. Zbudować lepszy skład. Myślę, że to nam się udało. Powalczymy, byle omijały nas urazy, które tak mocno pomieszały nam szyki w poprzednich rozgrywkach.

W środę, 14 września, w ostatnim sparingu sulęcinianie przegrali z Chrobrym w Głogowie 1:3. Rywale też występują na zapleczu PlusLigi.

- Kończymy z testami i gotujemy się już do tej najbardziej wszystkich interesującej walki o ligowe punkty - stwierdził trener Chajec. - Grania jak zwykle będzie bardzo dużo, bo znów mamy aż 16 drużyn. Połowa z nich awansuje do fazy play-off. Marzymy o tym, aby pierwszy raz w historii się tam znaleźć. Czy to będzie możliwe? Wszystko zweryfikuje sama rywalizacja. Wiemy, że inne kluby też się powzmacniały. To gwarantuje dużo fajnych widowisk siatkarskich, ale i poprzeczka z wymaganiami jest zawieszona wysoko. Ważne, aby jak najszybciej sięgnąć po plan minimum, czyli bezpieczne miejsce w tabeli. Dalej chcielibyśmy dać Sulęcinowi, który żyje siatkówką, czołową ósemkę. To na pewno byłby duży sukces.

SKŁAD OLIMPII SULĘCIN NA SEZON 2022/23 TAURON 1. LIGI MĘŻCZYZN: