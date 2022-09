Bartosz Zmarzlik: Miesiąc temu w Lublinie zdobyliśmy mało punktów? Teraz jesteśmy mocniejsi

Niedziela, 11 września 2022 r. Pierwszy mecz o złoto w żużlowej PGE Ekstralidze: MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - MOTOR LUBLIN 51:39 Fot. Radosław Łogusz / Agencja Wyborcza.pl

Czy 12 pkt przewagi wystarczy, aby 25 września Stal wzięła dziesiąte ligowe złoto w historii? Zaraz po meczu niektórzy zaczęli wspominać wrześniowe starcie w Lublinie na koniec fazy zasadniczej, gdzie przegraliśmy 31:59.

- Pamiętam, bo to było niedawno, nie korzystaliśmy tam z żadnych rezerw, teraz jesteśmy mocniejsi - stwierdził kapitan Stali Gorzów. - Sam się do siebie uśmiecham, myśląc, jaką niewiarygodną historię piszemy po tym, co gorzowski klub przeszedł w tym sezonie. Te różne sprawy pozasportowe, potem seria kontuzji. Przecież Duńczyka Andersa Thomsena cały czas nie ma z nami na torze. Fajnie, że tak wypala zastępstwo zawodnika. Szokowaliśmy wszystkich w ćwierćfinale, półfinale i widziałem po typach, że dalej nie ma w nas wielkiej wiary, a my robimy 51 punktów. Jasne, że nic nie jest jeszcze załatwione, rewanż będzie bardzo trudny i Motor wyjątkowo się do niego przygotuje. W ostatnich latach wysoko zawiesiłem sobie poprzeczkę z wymaganiami i nie inaczej jest w czasie tego „last dance" w Gorzowie. Przed nami trzy tygodnie jazdy na maksa. Rewanż w Lublinie, dwa ostatnie turnieje w Grand Prix, decydujące mecze także w lidze szwedzkiej. Jesteśmy tak blisko celu, że jestem spokojny o naszą determinację. Jest szansa, że to wszystko skończy się tak, jak to sobie wymarzyliśmy.

Trudno było się w niedzielny wieczór nie wzruszyć. Gorąca atmosfera na trybunach, wielkie zwycięstwo Stali i te ostatnie wyścigi żużlowca z Gorzowa, którego przecież wielu z nas zna od dzieciaka, od początku z uwagą śledzi jego wyjątkową karierę.

Najważniejsze, że to nie było pożegnanie. Prezes klubu Waldemar Sadowski na każdym kroku podkreślał, że rozstania i w życiu, i w sporcie się zdarzają, a Zmarzlikowi, za to, co przez lata już zrobił dla Stali Gorzów, trzeba w tej chwili po prostu bardzo podziękować.

- Na chwilę musimy się rozstać. Na dłuższą czy krótszą, czas pokaże. Będę chciał wrócić jeszcze mocniejszy i dużo jeszcze razem zrobimy. Dlatego w tej chwili mówię: do zobaczenia - jeszcze raz przypominamy słowa Zmarzlika do gorzowskich kibiców.

Świetnie, że drzwi do powrotu pozostają w pełni otwarte. Będziemy czekać na następne wyścigi naszego wychowanka na „Jancarzu", znów w żółto-niebieskich barwach...

RANKING STALOWCÓW PO 19. MECZU PGE EKSTRALIGI 2022 (według liczby zdobytych punktów):

Kolejno: liczba odjechanych wyścigów, liczba aktualnie zdobytych punktów z bonusami, w nawiasie liczba bonusów, aktualna średnia biegowa, aktualna średnia meczowa

1. Bartosz Zmarzlik (średnia 2021: 2,649) – 99, 265 (6), 2,677, 13,63

2,677, 13,63 2. Martin Vaculik (Słowacja, 2,209) - 82, 192 (12), 2,341, 10,59

2,341, 10,59 3. Szymon Woźniak (1,798) – 94, 183 (15), 1,947, 9,33

1,947, 9,33 4. Anders Thomsen (Dania, 1,839) – 65, 133 (17), 2,046, 8,29

2,046, 8,29 5. Patrick Hansen (Dania, 2,058 - I liga) - 80, 88 (11), 1,100, 4,05

1,100, 4,05 6. Wiktor Jasiński (1,016) - 36, 38 (10), 1,056, 2,33

1,056, 2,33 7. Oskar Paluch (debiut) - 31, 34 (2), 1,097, 3,20

1,097, 3,20 8. Mateusz Bartkowiak (0,872) - 41, 34 (5), 0,829, 2,07

0,829, 2,07 9. Oskar Hurysz (debiut) - 17, 5 (1), 0,294, 0,67

0,294, 0,67 10. Jakub Stojanowski (debiut) - 18, 2 (0), 0,111, 0,33

0,111, 0,33 11. Oliwier Ralcewicz (0,000) - 5, 1 (0), 0,200, 0,50

MECZE O ZŁOTO:

niedziela, 11 września

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Motor Lublin 51:39

niedziela, 25 września

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, Motor Lublin - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

MECZE O BRĄZ:

niedziela, 11 września

For Nature Solutions Apator Toruń - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 46:44

sobota, 24 września

godz. 19.15, Eleven Sports 1, Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - For Nature Solutions Apator Toruń

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej, a prezentacja zawodników 15 minut wcześniej.