Przed finałem Stal - Motor. Plandeka na torze ma uratować niedzielny mecz o złoto w Gorzowie

Zmarzlik dał słowo, że rozstanie się z gorzowskimi kibicami w jak najbardziej godny sposób, najlepiej ze złotym medalem.

- Zrobił dla Gorzowa tak wiele, że potrzeba naprawdę sporo czasu, aby te wszystkie sukcesy i wyczyny Bartka podsumować - powiedział prezes Stali Waldemar Sadowski. - Dlatego nikt nie ma zamiaru go żegnać, bo przecież to ciągle będzie jego dom, a zmienią się sportowe wyzwania. Na pewno to będzie trudny moment, wszyscy byśmy chcieli dalej tak wybitnego żużlowca mieć w Stali, ale życie pisze różne scenariusze, z którymi też się zmierzymy. Na razie jeszcze przed nami dwa mecze z Bartkiem w składzie i walka o złoto. Uważam, że to będzie bardzo ciekawa rywalizacja, z ważnymi atutami także po naszej stronie.

Tradycyjnie w żużlu kluczowe będzie dopasowanie motocykli do toru. Wygląda na to, że stalowcy mogą mieć kłopot, aby coś jeszcze sprawdzić na treningu, bo czwartkowe próbne jazdy na „Jancarzu" zostały odwołane.

- Zawodnicy nie mogli przyjechać w południe, trening miał się odbyć o godzinie 15 - opowiadał trener Stanisław Chomski. - Niestety prognozy są złe, a więc nie możemy czekać. Skupiamy się na przygotowaniu toru, aby mecz w niedzielę w ogóle się odbył, i rozkładamy plandekę. Dwójka naszych liderów ma w sobotę turniej Grand Prix w Vojens w Danii. My mamy zamiar uważnie przyglądać się pogodzie i być może potrenujemy, gdy ostatecznie znajdzie się jakiś dłuższy czas ze słoneczną aurą.

8 kwietnia Stal przegrała u siebie z Motorem 44:46. Rywalizacja potoczyła się tak, że za chwilę Gorzów i Lublin będziemy oglądać w wielkim finale. I wcale nie powinna to być jednostronna batalia.

- Wierzyłem, że będziemy w czwórce, a gdy już jedziesz o medale, to oczywiście, że rośnie twój apetyt - dodał trener Chomski. - Musisz być optymistą, jak widzisz, jaka energia bije od naszego zespołu, słyszysz jasny przekaz od zawodników, że bardzo mocno chcą zakończyć ten sezon. Kluczowym atutem jest jedność. Jesteśmy drużyną z prawdziwego zdarzenia, gdzie jeden drugiemu bardzo chce pomóc. W ten sposób byliśmy w stanie poradzić sobie z wszelkimi przeciwnościami.

Rwie się do Gorzowa poważnie kontuzjowany Duńczyk Anders Thomsen.

- Emocjonalnie bardzo przeżywa, że nie ma go na torze, nie może pomóc Stali. Nie wiem, czy dojdzie to do skutku, ale chce być z chłopakami w tym najważniejszym dla nas momencie, nawet trochę wbrew zaleceniom lekarzy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Anders jest cały czas z drużyną na łączach - zakończył szkoleniowiec Stali.

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - MOTOR LUBLIN

Niedziela, 11 września, godz. 19.30. Stadion im. Edwarda Jancarza w Gorzowie. Transmisja w Canal+ Sport 5.

MOTOR: 1. Mikkel Michelsen, 2. Maksym Drabik, 3. Jarosław Hampel, 4. Fraser Bowes, 5. ZZ - zawodnik zastępowany, 6. Wiktor Lampart, 7. Mateusz Cierniak, 8. Dominik Kubera.

STAL: 9. Szymon Woźniak, 10. Patrick Hansen, 11. Martin Vaculik, 12. Anders Thomsen - zawodnik zastępowany, 13. Bartosz Zmarzlik, 14. Oskar Paluch, 15. Mateusz Bartkowiak, 16. Wiktor Jasiński.

MECZE O ZŁOTO:

niedziela, 11 września

godz. 19.30, Canal+ Sport 5, MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Motor Lublin

niedziela, 25 września

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, Motor Lublin - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

MECZE O BRĄZ:

niedziela, 11 września

godz. 17, Eleven Sports 2, For Nature Solutions Apator Toruń - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

sobota, 24 września

godz. 19.15, Eleven Sports 1, Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - For Nature Solutions Apator Toruń

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej, a prezentacja zawodników 15 minut wcześniej.