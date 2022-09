W półfinale w Gorzowie było już źle. Ostatecznie żużlowcy Stali wyszarpali z Włókniarzem remis [ZDJĘCIA]

Piątek, 2 września 2022 r. Półfinał play-off w żużlowej PGE Ekstralidze: MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 45:45 Fot. Radosław Łogusz / Agencja Wyborcza.pl

Skoro 22-letni Jasiński dostał szansę, aby sprawdzić nawierzchnię tuż przed pojedynkiem, to oznaczało, że tym razem zacznie mecz od początku, w 4. wyścigu zastąpi Duńczyka Patricka Hansena. To nie był udany start, bo Jasiński razem z Oskarem Paluchem zdecydowanie przegrali z prezentującymi dużą jakość juniorami z Częstochowy 1:5. Wcześniej mieliśmy dwa remisy i jedno 4:2 dla Stali, a więc w czasie pierwszej dłuższej przerwy na równanie toru goście wygrywali 13:11.

Po kolejnych trzech biegach ta przewaga się utrzymała. Słowak Martin Vaculik jako pierwszy pokonał Jakuba Miśkowiaka, ale przegrał też Zmarzlik - z Duńczykiem Leonem Madsenem.

Nie mieliśmy już wątpliwości, że Włókniarz to zupełnie inna moc niż Apator Toruń, a także - po nieudanym pościgu szybkiego Zmarzlika - przestaliśmy mieć nadzieję na wiele mijanek w tym spotkaniu. O wszystkim rozstrzygały wyjazd spod taśmy i przytomna jazda w pierwszym łuku. Nie wyskoczył również as z rękawa Jasiński, który zdecydowanie lepiej czuje się na torze, gdzie można wyprzedzać. Tym razem przegrał z juniorem Mateusz Świdnickim i Szwedem Fredrikiem Lindgrenem. Trener Chomski dalej dał szansę Duńczykowi Hansenowi, ale on też przywoził do mety same zera.

Piątek, 2 września 2022 r. Półfinał play-off w żużlowej PGE Ekstralidze: MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 45:45 Fot. Radosław Łogusz / Agencja Wyborcza.pl

Jak tu marzyć o wielkim finale, gdy w 10. wyścigu 1:5 przegrywają Zmarzlik z Vaculikiem, a przeciwnik ma już 8 pkt przewagi.

REKLAMA

Szacunek dla gorzowskich żużlowców, że mimo wszystko jechali i walczyli do końca. W ostatnich biegach gościom skończył się wielki atut - biegi juniorów. My już wtedy mieliśmy trójkę bardzo dobrze spasowanych do nawierzchni liderów. Właśnie oni odrobili wszystkie straty.

Remis dali Stali w 15. wyścigu Woźniak ze Zmarzlikiem. Pierwszy z żużlowców w żółto-niebieskim kewlarze jeszcze raz uciekł ze startu, zdobył dzisiaj aż 15+1 pkt. Zmarzlik popisał się rewelacyjnym manewrem po wyjeździe z pierwszego wirażu. Na prostej nagle przestawił motocykl bliżej krawężnika, dzięki czemu wyprzedził Lindgrena. Kibice dziękowali żużlowcom na stojąco.

Rewanż w Częstochowie w niedzielę, 4 września, o godz. 19.30. Faworytem na pewno będą gospodarze, którym do awansu do meczów o złoto wystarczy remis. Pamiętamy, że stalowcy potrafili jechać pod Jasną Górą wielkie pojedynki. Oby właśnie za niespełna 48 godzin był właśnie ich dzień. Sytuacja Stali jest trudna, ale na pewno nie beznadziejna. - Nadal jedziemy od zera, na pewno powalczymy - zapowiedział Zmarzlik.

GORZÓW - CZĘSTOCHOWA:

1. wyścig - 3:3 - (czas 59,542 s) Madsen, Vaculik, Woźniak, Woryna

Woryna 2. wyścig - 3:3 (6:6) - (59,190) Miśkowiak, Paluch, Bartkowiak, Świdnicki

Świdnicki 3. wyścig - 4:2 (10:8) - (NCD 58,897) Zmarzlik, Lindgren, Vaculik, Smektała

Lindgren, Smektała 4. wyścig - 1:5 (11:13) - (59,479) Miśkowiak, Świdnicki, Jasiński, Paluch

5. wyścig - 4:2 (15:15) - (60,055) Vaculik, Miśkowiak, Woźniak, Woryna

Miśkowiak, Woryna 6. wyścig - 2:4 (17:19) - (59,528) Madsen, Zmarzlik, Smektała, Bartkowiak

Smektała, 7. wyścig - 3:3 (20:22) - (59,998) Woźniak, Świdnicki, Lindgren, Jasiński

Świdnicki, Lindgren, 8. wyścig - 2:4 (22:26) - (60,980) Świdnicki, Zmarzlik, Woryna, Paluch

Woryna, 9. wyścig - 3:3 (25:29) - (60,536) Woźniak, Madsen, Smektała, Hansen

Madsen, Smektała, 10. wyścig - 1:5 (26:34) - (60,795) Miśkowiak, Lindgren, Zmarzlik, Vaculik

11. wyścig - 3:3 (29:37) - (60,877) Woźniak, Madsen, Miśkowiak, Hansen

Madsen, Miśkowiak, 12. wyścig - 4:2 (33:39) - (60,989) Vaculik, Smektała, Bartkowiak, Świdnicki (u)

Smektała, Świdnicki (u) 13. wyścig - 4:2 (37:41) - (60,430) Zmarzlik, Lindgren, Woźniak, Woryna

Lindgren, Woryna 14. wyścig - 3:3 (40:44) - (60,836) Vaculik, Smektała, Woryna, Hansen

Smektała, Woryna, 15. wyścig - 5:1 (45:45) - (60,659) Woźniak, Zmarzlik, Lindgren, Madsen

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 45:45

REKLAMA

STAL: Szymon Woźniak 15+1 bonus (1,1,3,3,3,1,3), Patrick Hansen 0 (-,-,0,0,-,0), Martin Vaculik 12 (2,1,3,0,3,3), Anders Thomsen - zawodnik zastępowany, Bartosz Zmarzlik 13+1 (3,2,2,1,3,2), Oskar Paluch 2 (2,0,0), Mateusz Bartkowiak 2+1 (1,0,1), Wiktor Jasiński 1 (1,0).

WŁÓKNIARZ: Leon Madsen 10 (3,3,2,2,0), Bartosz Smektała 6+1 bonus (0,1,1,2,2,), Kacper Woryna 2+1 (0,0,1,0,1), Jonas Jeppesen - nie startował, Fredrik Lindgren 8+2 (2,1,2,2,1), Jakub Miśkowiak 12+1 (3,3,2,3,1), Mateusz Świdnicki 7+1 (0,2,2,3,u), Kajetan Kupiec - nie startował.

PARY I WYNIKI PÓŁFINAŁÓW PLAY-OFF:

REKLAMA

piątek, 2 września

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 45:45

godz. 20.30, Canal+ Sport 5, For Nature Solutions Apator Toruń - Motor Lublin

niedziela, 4 września

godz. 17, Eleven Sports 2, Motor Lublin - For Nature Solutions Apator Toruń

godz. 19.30, Canal+ Sport 5, Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW