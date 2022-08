Szymon Woźniak: Straciliśmy Thomsena, bo wysłano nas na stadion, gdzie nie zadbano o podstawowe zasady bezpieczeństwa

Mniej szczęścia miał Duńczyk ze Stali Anders Thomsen, który złamał nogę w dwóch miejscach. Thomsen jest już po operacji i liczy, że w tym tygodniu opuści szpital.

- Widziałem, co się stało. To wcale nie był groźny wypadek, a jego skutki były opłakane - opowiadał Woźniak. - Wszystko przez bandę. Na pewno nie dmuchaną, twardą jak worek bokserski. Pytam się, kto do tego dopuścił? W Polsce wszystko musi być zapięte na ostatni guzik, a tutaj wysyła się nas na takie stadiony, gdzie żużlowiec wpada na bandę i łamie nogę. Anders powinien wstać, otrzepać się i jechać ze mną do Torunia, a nie do szpitala. Niestety nie w Glasgow, gdzie nie zadbano o podstawowe zasady bezpieczeństwa. Jestem bardzo zły, bo przez to Stal została poważnie osłabiona.

W poniedziałek oficjalny powrót na tor po kontuzji ogłosił Słowak Martin Vaculik. W rewanżu z Apatorem gorzowską drużynę ma również wzmocnić junior Oskar Paluch. Zastępstwo zawodnika tym razem zastosujemy za Thomsena.

Trzy ćwierćfinałowe mecze rewanżowe rozpoczną się w niedzielę, 28 sierpnia o tej samej porze - 19.15.

REKLAMA

RANKING STALOWCÓW PO 15. MECZU PGE EKSTRALIGI 2022 (według liczby zdobytych punktów):

Kolejno: liczba odjechanych wyścigów, liczba aktualnie zdobytych punktów z bonusami, w nawiasie liczba bonusów, aktualna średnia biegowa, aktualna średnia meczowa

1. Bartosz Zmarzlik (średnia 2021: 2,649) – 75, 198 (3), 2,640, 13,00

2,640, 13,00 2. Szymon Woźniak (1,798) – 69, 135 (11), 1,957, 8,86

1,957, 8,86 3. Anders Thomsen (Dania, 1,839) – 65, 133 (17), 2,046, 8,29

2,046, 8,29 4. Martin Vaculik (Słowacja, 2,209) - 58, 131 (6), 2,259, 9,62

2,259, 9,62 5. Patrick Hansen (Dania, 2,058 - I liga) - 63, 74 (9), 1,175, 4,33

1,175, 4,33 6. Wiktor Jasiński (1,016) - 30, 33 (9), 1,100, 2,40

1,100, 2,40 7. Mateusz Bartkowiak (0,872) - 29, 27 (3), 0,931, 2,40

0,931, 2,40 8. Oskar Paluch (debiut) - 19, 22 (1), 1,158, 3,50

1,158, 3,50 9. Oskar Hurysz (debiut) - 17, 5 (1), 0,294, 0,67

0,294, 0,67 10. Jakub Stojanowski (debiut) - 18, 2 (0), 0,111, 0,33

0,111, 0,33 11. Oliwier Ralcewicz (0,000) - 5, 1 (0), 0,200, 0,50

PARY ĆWIERĆFINAŁÓW PLAY-OFF:

piątek, 19 sierpnia

Fogo Unia Leszno - Motor Lublin 41:49

niedziela, 21 sierpnia

For Nature Solutions Apator Toruń - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 46:44

Betard Sparta Wrocław - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 44:46

REKLAMA

niedziela, 28 sierpnia

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - For Nature Solutions Apator Toruń

godz. 19.15, Eleven Sports, Motor Lublin - Fogo Unia Leszno

godz. 19.15, Canal+ Family, Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta Wrocław