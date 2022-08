Tak walczy Stal Gorzów! Bartosz Zmarzlik zdobył w Toruniu 19 pkt, a cała drużyna 44!

Cały czas mamy z tyłu głowy wiadomość, że Bartosz Zmarzlik w 2023 r. będzie już robił duże punkty dla Motoru Lublin. Kapitan Stali obiecał, że w play-off 2022 jego drużyna pojedzie sześć meczów, powalczy o medal, a on do końca będzie umierał za Gorzów, bo to na zawsze będzie jego dom i nic tego nie zmieni.

W niedzielę w Toruniu, zgodnie z przewidywaniami pojechał siedem razy, a Stal nie dała się złamać nawet przy trzech kontuzjach. Dzięki dobrze zestawionemu składowi, prawie cały czas mieliśmy na torze kogoś, kto walczył o zwycięstwo. Jak mówi trener Chomski, skład wypisany na papierze nie jedzie, trzeba mieć jeszcze szybkie motocykle. Zmarzlik pokazał drogę, w fenomenalnych wyścigach uzbierał aż 19 pkt.

Najwyżej Apator prowadził po 7. wyścigu - 24:18. Niedługo potem poszła z gorzowskiej strony rezerwa taktyczna i zbliżyliśmy się do gospodarzy na 2 pkt, a za chwilę mieliśmy remis. Niespodzianka? Nie, to sensacja! Wszyscy na Motoarenie robili wielkie oczy.

Po ważnej trójce przywieźli Szymon Woźniak, Duńczyk Patrick Hansen, na silniku od Martina Vaculika i Wiktor Jasiński. Junior Mateusz Bartkowiak nie pozwolił się podwójnie pokonać w biegu juniorskim.

- Będziemy się szarpać dosłownie o każdy punkcik, bo w naszej sytuacji te pojedyncze zdobycze mogą być na wagę awansu do czołowej czwórki - zapowiadał Woźniak i tak dokładnie było.

W 14. wyścigu, na wyjeździe z pierwszego wirażu uciekł żużlowiec Apatora Paweł Przedpełski, ale do Jasińskiego dojechał Hansen i specjalnie zwolnił, aby stalowcy utworzyli ścianę nie do przebicia. Przepiękna współpraca naszych zawodników U24 i fajna radość za metą. Gorzowianie przejdą samych siebie i co najmniej zremisują, a może nawet wygrają ten mecz?

Ostatecznie do tego nie doszło, bo po wspaniałym pojedynku w 15. wyścigu Patryk Dudek pokonał Zmarzlika, a Brytyjczyk Robert Lambert przyjechał przed Szymonem Woźniakiem. 46:44 dla Apatora. To wszystko jest do odrobienia w rewanżu, gdzie Stal powinna być znacznie zdrowsza, a więc mocniejsza. Wielkie brawa!

Mecz rewanżowy Stal - Apator na stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie zaplanowany jest na niedzielę, 28 sierpnia o godz. 19.15.

TORUŃ - GORZÓW:

1. wyścig - 4:2 - (czas 59,400 s) Przedpełski, Zmarzlik, J. Holder, Woźniak

J. Holder, 2. wyścig - 4:2 (8:4) - (60,154) Lewandowski, Bartkowiak, Zieliński, Hurysz

Zieliński, 3. wyścig - 3:3 (11:7) - (59,272) Hansen, J. Holder, Lambert, Jasiński

J. Holder, Lambert, 4. wyścig - 3:3 (14:10) - (59,600) Woźniak, Dudek, Zieliński, Bartkowiak

Dudek, Zieliński, 5. wyścig - 3:3 (17:13) - (59,375) Zmarzlik, Przedpełski, J. Holder, Hansen

Przedpełski, J. Holder, 6. wyścig - 3:3 (20:16) - (59,471) Lambert, Woźniak, Jasiński, Lewandowski

Lewandowski 7. wyścig - 4:2 (24:18) - (59,477) Dudek, Hansen, Przedpełski, Hurysz

Przedpełski, 8. wyścig - 3:3 (27:21) - (NCD 59,000) Zmarzlik, Lambert, Zieliński, Jasiński

Lambert, Zieliński, 9. wyścig - 1:5 (28:26) - (59,528) Zmarzlik, Woźniak, Przedpełski, Dudek

Przedpełski, Dudek 10. wyścig - 3:3 (31:29) - (59,288) Lambert, Hansen, Bartkowiak, J. Holder (w)

J. Holder (w) 11. wyścig - 2:4 (33:33) - (59,507) Zmarzlik, Dudek, Woźniak, Przedpełski

Dudek, Przedpełski 12. wyścig - 3:3 (36:36) - (60,363) Jasiński, Lewandowski, J. Holder, Hurysz

Lewandowski, J. Holder, 13. wyścig - 3:3 (39:39) - (59,296) Zmarzlik, Lambert, Dudek, Hansen

Lambert, Dudek, 14. wyścig - 3:3 (42:42) - (59,345) Przedpełski, Hansen, Jasiński, Lewandowski

Lewandowski 15. wyścig - 4:2 (46:44) - (59,414) Dudek, Zmarzlik, Lambert, Woźniak

FOR NATURE SOLUTIONS APATOR TORUŃ - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 46:44

STAL: Szymon Woźniak 8+1 bonus (0,3,2,2,1,0), Wiktor Jasiński 5+2 (0,1,0,-,3,1), Bartosz Zmarzlik 19 (2,3,3,3,3,3,2), Martin Vaculik - zawodnik zastępowany, Patrick Hansen 9 (3,0,2,2,0,2), Mateusz Bartkowiak 3 (2,0,1) Oskar Hurysz 0 (0,0,0).

APATOR: Paweł Przedpełski 10 (3,2,1,1,0,3), Patryk Dudek 11+1 bonus (2,3,0,2,1,3), Jack Holder 5+2 (1,2,1,w,1,-), ZZ - zastępstwo zawodnika, Robert Lambert 12+1 (1,3,2,3,2,1), Denis Zieliński 3+2 (1,1,1), Krzysztof Lewandowski 5 (3,0,2,0), Mateusz Affelt - nie startował.

PARY ĆWIERĆFINAŁÓW PLAY-OFF:

piątek, 19 sierpnia

Fogo Unia Leszno - Motor Lublin 41:49

niedziela, 21 sierpnia

For Nature Solutions Apator Toruń - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 46:44

Betard Sparta Wrocław - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 44:46

niedziela, 28 sierpnia

godz. 19.15, MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - For Nature Solutions Apator Toruń

godz. 19.15, Motor Lublin - Fogo Unia Leszno

godz. 19.15, Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta Wrocław