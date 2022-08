Po fatalnej pierwszej połowie Stilon przegrywa drugi mecz ligowy na swoim boisku [ZDJĘCIA]

Nie minęło jeszcze pół godziny środowego meczu trzeciej ligi piłkarskiej w Gorzowie, a goście spokojnie mogli nam strzelić nawet pięć goli. Dalej graliśmy lepiej, ale to nie wystarczyło, aby zabrać chociaż punkt. Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów - Górnik II Zabrze 2:3.

Do tej pory zespół Stilon, beniaminek na trzecioligowym poziomie, przegrał u siebie z Gwarkiem Tarnowskie Góry 0:1 oraz pokonał Chrobrego II w Głogowie 3:2.

W porównaniu do weekendowego pojedynku z głogowianami w składzie niebiesko-białych doszło do dwóch zmian. Szansę debiutu dostał Krystian Wenerski, a w miejsce kontuzjowanego Filipa Łaźniowskiego wskoczył na lewą obronę Japończyk Ryoma Ishizuka.

– Witamy w innej lidze, musimy się natychmiast dostosować do nowych wymagań. Tu każdy czyta rywala, przygotowuje się do meczów, to zupełnie inny poziom niż czwarta liga – apelował kapitan Łukasz Maliszewski. – To, co zrobiliśmy przez pierwsze 30 minut, to jest kpina – nie przebierał w słowach trener Karol Gliwiński.