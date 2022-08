Ruszają mistrzostwa Europy w sprincie kajakowym w Monachium. Polacy liczą na medale

– W Kanadzie chyba po raz pierwszy udało się nam wygrać klasyfikację olimpijską. To cieszy i tylko potwierdza, że praca idzie we właściwym kierunku. Nastroje są bojowe i liczymy, że w Monachium powtórzymy wyniki z Halifax – mówi Maciej Juhnke, drugi trener reprezentacji Polski kajakarek.

W składach kobiecych osad na ME zajdą zmiany. W K1 500 m popłynie Puławska z gorzowskiego klubu, która zastąpi Putto. Ta ostatnia zmieni zaś Martę Walczykiewicz w K2 200 m i powalczy wspólnie z Katarzyną Kołodziejczyk, która z kolei otrzyma możliwość startu na dodatkowym dystansie. Razem z Justyną Iskrzycką popłyną w K2 1000 m.

– Dominika ma za sobą supersezon, wygrała krajowe eliminacje, ale start w MŚ w zasadzie był jej pierwszym międzynarodowym w tej konkurencji. Ania ma w K1 większe doświadczenie, zdobywała medale ME czy Pucharu Świata, a na dodatek program minutowy nie koliduje z innymi biegami – tłumaczy Juhnke. – Putto i Kołodziejczyk mają za sobą wspólne przejazdy i zdobywały medale na ostatnich trzech ME. Kasia i Justyna w przeszłości pływały razem na 500 metrów i są zaprawione w boju – dodaje.

Problemów nie brakowało u kanadyjkarzy. W drodze powrotnej z Kanady zaginęły wiosła, co mogło zniweczyć plany Biało-Czerwonych na ME.

REKLAMA

– Byliśmy na skraju załamania. Słyszeliśmy już wersje, że są one w Warszawie, w Szczecinie, a koniec końców nie było ich nigdzie. Udało się je odzyskać i od niedzieli wróciliśmy do treningów z naszym sprzętem. Wiosło to przedłużenie ręki i z własnymi narzędziami znów można patrzeć optymistycznie na nasze przejazdy. Jedziemy po medale – nie ukrywa Marek Ploch, opiekun kanadyjkarzy.

Jego zdaniem, spokojnie możemy liczyć na kilka osad. – Poza medalistami z Kanady jestem pełen nadziei choćby przed startami mężczyzn w C2 200 m (Aleksander Kitewski, Arsen Śliwiński), C2 1000 m (Dominik Nowacki, Łukasz Witkowski) czy pań w C2 500 m (Julia Walczak, Sylwia Szczerbińska) czy Kasi Szperkiewicz w C1 200 m – wymienia.

W Monachium w C1 na 1000 m i C2 na 500 metrów wystąpi dwukrotny srebrny medalista mistrzostw świata Wiktor Głazunow z AZS AWF Gorzów.

REKLAMA

Jednym z kanadyjkarzy, którzy z Kraju Klonowego Liścia wrócił z medalem, jest Alex Koliadych z Admiry Gorzów. Pochodzący z Ukrainy 24-latek zdobył złoto w C1 200 m. Jak przyznaje, nie skupia się na konkretnym wyniku w Monachium.

– Jestem pozytywnie nastawiony na ME. Kiedy wróciłem do wody ze swoim wiosłem, od razu poczułem to, na co pracowałem tyle czasu. Nie zakładam sobie jasnego celu, tylko chcę popłynąć jak najlepiej – mówi Koliadych z gorzowskiego klubu.

Rywalizacja w sprincie kajakowym w Monachium, która jest częścią multidyscyplinarnych mistrzostw Europy w stolicy Bawarii (walczą jeszcze m.in. lekkoatleci, tenisiści stołowi czy siatkarze plażowi), rozpoczną się w czwartek, 18 sierpnia. Premierowego dnia zaplanowano eliminacje, a już w piątek czekają nas pierwsze finały. Zakończenie ME w sprincie kajakowym w niedzielę, 21 sierpnia.

REKLAMA

Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy: