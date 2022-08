Koszykarka Katarzyna Dźwigalska kończy karierę. "Najwyższy czas bardziej oddać się rodzinie"

- Przyszedł ten czas, żeby po ponad 20 latach intensywnego życia sportowego, rytmu treningowego, aktywności zawodniczej zawiesić buty na kołku. Wszystko ma swój początek i koniec - przekazała Dźwigalska. - Największe ukłony należą się moim bliskim. W pierwszej kolejności chcę podziękować moim rodzicom, dzięki którym ta przygoda w ogóle się zaczęła, bez waszego wsparcia na pewno nie zaszłabym tak daleko. Podziękowania dla mojego męża za ciągłą wiarę w moje umiejętności, za logistykę i opiekę nad naszymi kochanymi dzieciaczkami. Dziękuję trenerom, działaczom, osobom i firmom wspierającym nasz klub. Za wyjątkowe lata współpracy, za szansę i możliwość rozwoju, za wspólne sukcesy i porażki. Chciałabym również podziękować wszystkim fizjoterapeutom oraz lekarzom, z którymi miałam okazję współpracować. Dzięki wam moja kariera zawodowego sportowca mogła trwać tak długo. Dziękuję także wszystkim zawodniczkom, z którymi miałam przyjemność występować w naszym gorzowskim klubie, a trochę tych osób było. Za atmosferę w szatni, tysiące godzin w podróżach, rywalizację na treningach, motywacje do działania i przyjaźnie na całe życie. No i w końcu dziękuję wam drodzy kibice. Za wasz wspaniały doping, za dobre słowo i krytykę, bo to wszystko motywowało mnie do dalszej pracy! Do zobaczenia w hali przy Chopina w Gorzowie. Kończę zawodową karierę, ale to nie oznacza, że żegnam się z koszykówką na zawsze.

Katarzyna Dźwigalska w gorzowskim klubie rozegrała 458 spotkań w ekstraklasie i 79 w pierwszej lidze. Łącznie w ligowych rozgrywkach w Polsce zdobyła 1874 pkt, a na ekstraklasowych parkietach rozdała 1094 asyst. W europejskich pucharach w koszulce AZS-u zagrała w 59 spotkaniach i zdobyła 104 pkt oraz miała 113 asyst.