Para na medal jedzie na lekkoatletyczne mistrzostwa Europy

Cztery lata temu, na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Berlinie mogli cieszyć się z medali – Kaczmarek wróciła do Polski ze złotem w sztafecie 4x400 metrów, a Bukowiecki ze srebrem. Później większe sukcesy notowała Kaczmarek, która z igrzysk olimpijskich w Tokio wróciła z dwoma medalami w sztafetach. Teraz apetyty też ma spore.

– Mam nadzieję, że na mistrzostwach Europy pokażę, że jestem w formie i że byłam w formie. Staram się nie myśleć o tym, co się wydarzyło, bo po prostu chcę skupić się na tym, co będzie dalej. A chciałabym, żeby mistrzostwa Europy wyglądały tak, jak reszta mojego sezonu, czyli żebym biegała naprawdę na dobrym poziomie i żebym przede wszystkim się cieszyła z tego biegania. Mam nadzieję, że przynajmniej dwa medale wpadną – mówił Kaczmarek, zawodniczka AZS AWF Wrocław, ambasadorka marki Gym Water.

Jej narzeczony z kolei podkreśla, że mistrzostwa świata w Euguene, choć nie awansował do finału, wciąż siedzą w jego głowie.

– Gdybym miał słaby czy przeciętny wynik i skończył na piętnastym albo dwudziestym miejscu, to podejrzewam, że po prostu puściłbym to w niepamięć. A tak najzwyczajniej w świecie szkoda mi tego finału, bo zabrakło ledwie centymetra. Cóż, taki jest sport. W 2017 roku na mistrzostwach świata o centymetr wyprzedziłem rywali i awansowałem do finału, a tutaj tego centymetra zabrakło. Trzeba skupić się na następnych startach, bo jest jeszcze parę fajnych rzeczy do zrobienia w tym sezonie – mówił kulomiot AZS UWM Olsztyn. - Do Monachium jadę z nastawieniem, że fajnie byłoby zrobić to samo, co zrobiliśmy na mistrzostwach Europy w Berlinie, ale rywale nie śpią, a nasi przeciwnicy z Europy pokazali w ostatnich tygodniach, że są naprawdę w bardzo wysokiej formie, więc na pewno będzie trudno powtórzyć ten sukces.

Mistrzostwa Europy w Monachium rozpoczną się w poniedziałek, 15 sierpnia i potrwają do niedzieli.

My bardzo mocno będziemy ściskać kciuki za dwójkę z ALKS AJP Gorzów - Nikolę Horowską i Łukasza Żoka.

Horowska jest przewidziana do indywidualnych startów na 200 metrów oraz do sztafety 4x100 metrów. Identyczne konkurencje znajdujemy przy nazwisku Żoka. Naszym reprezentantom będzie towarzyszył trener klubowy Tomasz Saska.