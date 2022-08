Stal porozumiała się z polskim żużlowcem na sezon 2023. W Lublinie pojedziemy bardzo osłabieni

- Mamy już porozumienie z Oskarem Fajferem. Zawodnik ma sezon za sobą, a więc możemy poinformować o jego pozyskaniu - przekazał Waldemar Sadowski, prezes Stali. - Oskar był już wcześniej na naszej liście, sam liczył na to, że właśnie w Gorzowie pokaże się w najwyższej klasie rozgrywkowej. W najbliższych tygodniach będzie trenował z naszą drużyną, szukał jak najlepszych rozwiązań pod kątem sezonu 2023. To oczywiste, że Bartka Zmarzlika nie da się zastąpić. Mimo to chcemy mieć drużynę konkurencyjną, która będzie walczyć z każdym. Budowa naszego składu na następny rok nie została jeszcze zakończona. Jednocześnie skupiamy się na najbliższych meczach, w których poznamy mistrza Polski na rok 2022.

Po 14. kolejce PGE Ekstraligi poznamy pary, które 21 i 28 sierpnia zmierzą się w ćwierćfinałach play-off.

Stal Gorzów jedzie w niedzielę, 7 sierpnia, przetrzeć się przed najważniejszą częścią sezonu do zwycięzcy fazy zasadniczej - Motoru Lublin. Nie liczymy w tym starciu na zwycięstwo żółto-niebieskich, a z niecierpliwością czekamy na zdrowych naszych zawodników, bo tylko w pełnym składzie będziemy mieli szansę powalczyć o awans do strefy medalowej.

Słowak Martin Vaculik przechodzi rehabilitację po groźnym wypadku w meczu z Unią Leszno.

REKLAMA

- Wszystko przebiega bardzo dobrze. Liczę na powrót do gorzowskiej drużyny na najważniejsze pojedynki - przekazał Vaculik.

Kontuzji doznali również nasi juniorzy - Oskar Paluch i Jakub Stojanowski. Obu nie zobaczymy w Lublinie, ale leczący się młodzieżowcy Stali na ćwierćfinały play-off mają być do dyspozycji trenera.

Do tego w meczu ligi duńskiej niebezpiecznie upadł Anders Thomsen. - Na szczęście nie ma żadnych nowych złamań. Duńczyk ciągle jednak musi zmagać się z bólem kontuzjowanego wcześniej barku. Ponownie go nadwyrężył. Pamiętamy, co działo się w czasie meczu w Częstochowie, gdzie Anders musiał wycofać się po jednym wyścigu. Decyzja o jego ewentualnym występie w Lublinie zapadnie w ostatniej chwili - powiedział trener Stali Stanisław Chomski.

REKLAMA

Nasz szkoleniowiec mógł w niedzielę zastosować zastępstwo zawodnika za Vaculika, ale wybrał inny wariant. Da pojeździć wszystkim zdrowym gorzowskim żużlowcom. W akcji od początku meczu zobaczymy zatem obu zawodników z formacji U24 - Duńczyka Patricka Hansena oraz Wiktora Jasińskiego.

MOTOR LUBLIN - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

Niedziela, 7 sierpnia, godz. 19.15. Stadion przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie. Transmisja w Canal+ Sport 5.

STAL: 1. Szymon Woźniak, 2. Anders Thomsen, 3. Patrick Hansen, 4. Wiktor Jasiński, 5. Bartosz Zmarzlik, 6. Mateusz Bartkowiak, 7. Oskar Hurysz.

REKLAMA

MOTOR: 9. Jarosław Hampel, 10. Fraser Bowes, 11. Maksym Drabik, 12. ZZ - zastępstwo zawodnika, 13. Mikkel Michelsen, 14. Wiktor Lampart, 15. Mateusz Cierniak, 16. Dominik Kubera.

PROGRAM 14. KOLEJKI:

piątek, 5 sierpnia

godz. 18, Eleven Sports, Fogo Unia Leszno - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

godz. 20.30, Eleven Sports, Zooleszcz GKM Grudziądz - Arged Malesa Ostrów Wlkp.

niedziela, 7 sierpnia

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, For Nature Solutions Apator Toruń - Betard Sparta Wrocław

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, Motor Lublin - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.

1. Motor Lublin 13 28 +140

2. Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 13 21 +114

3. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 13 20 +83

4. For Nature Solutions Apator Toruń 13 17 +2

5. Betard Sparta Wrocław 13 15 +58

6. Fogo Unia Leszno 13 15 -2

7. Zooleszcz GKM Grudziądz 13 9 -140

8. Arged Malesa Ostrów Wlkp. 13 0 -255

Sześć najlepszych zespołów po sezonie zasadniczym pojedzie w fazie play-off. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. Ekipa z siódmego miejsca zostaje w lidze.