Fatalna jazda polskich żużlowców w finale Speedway of Nations. Nasi niespodziewanie zostali bez medalu

Chwalimy się najlepszą żużlową ligą na świecie, polskie kluby płacą zawodnikom miliony, ale poza naszym podwórkiem ciężko naszym przychodzi zdobywanie najbardziej prestiżowych tytułów. Nikt nie zakładał, że Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Maciej Janowski w duńskim Vojens zupełnie spadną z podium Speedway of Nations, wyprzedzą jedynie ekipę Finlandii. Złotymi medalistami Australijczycy, srebro dla Brytyjczyków, a brąz dla Szwedów.

Po podjęciu decyzji o utworzeniu od 2018 r. rywalizacji w Speedway of Nations, Polacy wciąż czekają na złoto. Najpierw trzy razy z rzędu wygrywali Rosjanie, a w poprzednim sezonie w wielkim finale, który decyduje o wszystkim, naszych ograli Brytyjczycy.

Tegoroczny żużlowy mundial w Vojens w Danii trwał od środy. Polacy i broniący tytułu mistrzowskiego żużlowcy Wielkiej Brytanii do medalowej rozgrywki dostali się dopiero z dodatkowych wyścigów barażowych. Aż do soboty, czyli do dnia finału Speedway of Nations 2022 trwała w naszym kraju dyskusja o bardzo specyficznym, duńskim torze, do którego tak ciężko jest dopasować motocykle. Dzisiaj w południe nikomu nie udało się potrenować, bo w Vojens spadł deszcz i próbne jazdy zostały odwołane. Może to przerzucanie silników i motocykli za bardzo zajęło nam głowy? Mamy się za żużlowych hegemonów, a więc po prostu trzeba było stanąć pod taśmą i zażarcie się ścigać.