Stal wygrywa z Unią Leszno z bonusem, ale niestety po groźnym wypadku traci Słowaka Martina Vaculika [ZDJĘCIA]

- Do 31 października mam ważny kontrakt, a rozmowy trwają. W meczu z Unią Leszno pomimo osłabienia pokazaliśmy, co znaczy drużyna. Mamy w tym roku w lidze jeden cel i tylko na tym jestem skupiony - przekazał Zmarzlik.

Kapitan Stali Gorzów pokazał w niedzielne popołudnie, że on swoją robotę do końca będzie wykonywał jak najlepiej. Przegrał tylko raz, z Januszem Kołodziejem. Dalej fruwał po torze. Również w 15., decydującym wyścigu, w którym gospodarze zapewnili sobie zwycięstwo 47:43, za trzy duże punkty.

Niedziela, 24 lipca 2022 r. Żużlowa PGE Ekstraliga: MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - FOGO UNIA LESZNO 47:43 Fot. Radosław Łogusz / Agencja Wyborcza.pl

Kibice Stali czekają na fazę play-off. Liczą, że żółto-niebiescy nawiążą walkę o czołowe pozycje w lidze. Braku Zmarzlika, jeśli do transferu dojdzie, nie da się już jednak wyrzucić z głowy. Jak go w 2023 r. zastąpić? Przecież to on nakręca i prowadzi resztę. Powoduje, że zespół staje się lepszy. Naprawdę ciężki orzech do zgryzienia i obrót sprawy, którego w Gorzowie nie spodziewaliśmy się.

Szymon Woźniak i Duńczyk Anders Thomsen ogłosili, że zostają w Stali i wozili dzisiaj bardzo ważne punkty. Zdobycze na wagę sukcesu dołożyli też Duńczyk Patrick Hansen, Wiktor Jasiński oraz Oskar Paluch.

Niedziela, 24 lipca 2022 r. Żużlowa PGE Ekstraliga: MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - FOGO UNIA LESZNO 47:43 Fot. Radosław Łogusz / Agencja Wyborcza.pl

Radość ze zwycięstwa odebrała kontuzja Słowaka Martina Vaculika, który też zostaje z nami na następny sezon.

REKLAMA

W czasie pierwszej odsłony 5. wyścigu błąd popełnił Australijczyk z Unii Jaimon Lidsey i upadł wprost pod koła nadjeżdżającego Vaculika. Karambol wyglądał bardzo źle. Wyraźnie cierpiący Słowak pojechał do szpitala.

- Niestety podczas wypadku doszło do złamania łopatki oraz kilku drobniejszych urazów. O dalszym przebiegu leczenia będziemy was informować na bieżąco - przekazali ludzie z teamu kontuzjowanego żużlowca. To złe wiadomości w kontekście zbliżającej się fazy play-off. Tam koniecznie potrzebujemy zdrowego Vaculika.

Niedziela, 24 lipca 2022 r. Żużlowa PGE Ekstraliga: MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - FOGO UNIA LESZNO 47:43 Fot. Radosław Łogusz / Agencja Wyborcza.pl

W najbliższym tygodniu światowy żużel rusza do duńskiego Vojens, gdzie poznamy zwycięzców Speedway of Nations i SON2, czyli drużynowych zmagań juniorskich. Sezon zasadniczy w PGE Ekstralidze zakończymy 5 i 7 sierpnia. Wtedy Stal Gorzów pojedzie na wyjeździe z aktualnie najlepszym zespołem rozgrywek Motorem Lublin.

REKLAMA

GORZÓW - LESZNO:

1. wyścig - 3:3 - (czas 60,294 s) Woźniak, Doyle, Bellego, Vaculik

Doyle, Bellego, 2. wyścig - 2:4 (5:7) - (60,597) Ratajczak, Paluch, Mencel, Stojanowski (u/w)

Mencel, 3. wyścig - 3:3 (8:10) - (NCD 59,346) Kołodziej, Zmarzlik, Hansen, Pi. Pawlicki

Pi. Pawlicki 4. wyścig - 3:3 (11:13) - (59,995) Thomsen, Ratajczak, Lidsey, Stojanowski

Ratajczak, Lidsey, 5. wyścig - 4:2 (15:15) - (60,535) Hansen, Bellego, Jasiński, Lidsey (u/w)

Bellego, Lidsey (u/w) 6. wyścig - 3:3 (18:18) - (59,365) Zmarzlik, Doyle, Kołodziej, Paluch

Doyle, Kołodziej, 7. wyścig - 5:1 (23:19) - (60,096) Woźniak, Thomsen, Pi. Pawlicki, Mencel

Pi. Pawlicki, Mencel 8. wyścig - 3:3 (26:22) - (60,169) Zmarzlik, Bellego, Lidsey, Stojanowski

Bellego, Lidsey, 9. wyścig - 2:4 (28:26) - (60,425) Doyle, Thomsen, Kołodziej, Woźniak

Kołodziej, 10. wyścig - 3:3 (31:29) - (61,099) Pi. Pawlicki, Hansen, Jasiński, Ratajczak

Ratajczak 11. wyścig - 1:5 (32:34) - (61,525) Doyle, Lidsey, Woźniak, Hansen

12. wyścig - 3:3 (35:37) - (60,812) Kołodziej, Paluch, Jasiński, Mencel

Mencel 13. wyścig - 5:1 (40:38) - (60,506) Zmarzlik, Thomsen, Pi. Pawlicki, Bellego

Pi. Pawlicki, Bellego 14. wyścig - 3:3 (43:41) - (61,149) Woźniak, Pi. Pawlicki, Lidsey, Hansen

Pi. Pawlicki, Lidsey, 15. wyścig - 4:2 (47:43) - (60,619) Zmarzlik, Kołodziej, Thomsen, Doyle

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - FOGO UNIA LESZNO 47:43

Pierwszy mecz 46:44 dla Leszna, punkt bonusowy dla Stali Gorzów.

UNIA: Jason Doyle 10 (2,2,3,3,0), Janusz Kołodziej 10+1 bonus (3,1,1,3,2), David Bellego 5+1 (1,2,2,0), Jaimon Lidsey 5+4 (1,w,1,2,1), Piotr Pawlicki 7 (0,1,3,1,2), Damian Ratajczak 5 (3,2,0), Antoni Mencel 1 (1,0,0).

STAL: Szymon Woźniak 10 (3,3,0,1,3), Anders Thomsen 10+2 bonusy (3,2,2,2,1), Martin Vaculik 0 (0,u/-,-,-), Patrick Hansen 6+1 (1,3,2,0,0), Bartosz Zmarzlik 14 (2,3,3,3,3), Jakub Stojanowski 0 (w,0,0), Oskar Paluch 4 (2,0,2), Wiktor Jasiński 3+2 (1,1,1).

REKLAMA

WYNIKI Z 13. KOLEJKI:

piątek, 22 lipca

Arged Malesa Ostrów Wlkp. - For Nature Solutions Apator Toruń 43:47 (bonus dla Apatora)

Betard Sparta Wrocław - Zooleszcz GKM Grudziądz 66:24 (bonus dla Sparty)

niedziela, 24 lipca

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Fogo Unia Leszno 47:43 (bonus dla Stali)

Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin 49:41 (bonus dla Włókniarza)

1. Motor Lublin 13 28 +140

2. Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 13 21 +114

3. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 13 20 +83

4. For Nature Solutions Apator Toruń 13 17 +2

5. Betard Sparta Wrocław 13 15 +58

6. Fogo Unia Leszno 13 15 -2

7. Zooleszcz GKM Grudziądz 13 9 -140

8. Arged Malesa Ostrów Wlkp. 13 0 -255

Sześć najlepszych zespołów po sezonie zasadniczym pojedzie w fazie play-off. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. Ekipa z siódmego miejsca zostaje w lidze.

PROGRAM 14. KOLEJKI:

piątek, 5 sierpnia

godz. 18, Eleven Sports, Fogo Unia Leszno - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

godz. 20.30, Eleven Sports, Zooleszcz GKM Grudziądz - Arged Malesa Ostrów Wlkp.

niedziela, 7 sierpnia

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, For Nature Solutions Apator Toruń - Betard Sparta Wrocław

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, Motor Lublin - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.