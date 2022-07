Grad goli w pierwszym sparingu Warty. Gorzowski trzecioligowiec chce utrzymać skład, który uchronił się przed spadkiem

Aktualnie ten z gorzowskich zespołów, który w trzeciej lidze zagra już trzeci sezon z rzędu, ma za sobą pierwszy sparing, w czasie wyjątkowo krótkich, letnich przygotowań. W Różankach pokonaliśmy czwartoligowego Hutnika Szczecin 5:4, a gole dla Warty strzelali starzy znajomi - Paweł Krauz, Adrian Marchel, Dawid Ufir, Karol Gardzielewicz i Krystian Rybicki.

- To są zawsze godni rywale do takich gier, bo połowa tabeli w zachodniopomorskiej czwartej lidze to są standardy lubuskich trzecioligowców. To widać choćby po liczebności sztabów trenerskich, czy ilości zawodników w kadrze - opowiadał trener Konefał. - Przed nami jeszcze tylko dwa spotkania kontrolne, bo zwyczajnie do ligi nie potrzebujemy więcej. Wiosną grania o najwyższą stawkę, w wielkich emocjach było tak wiele, że my już nie musimy się poznawać. To, czego potrzebujemy, w spokoju wypracujemy sobie na treningach.

Klub co chwilę ogłasza pozostanie kolejnych zawodników, którzy mieli swój udział w wywalczeniu utrzymania. A czy dojdzie ktoś nowy?

- Dla mnie najważniejszą sprawą było to, że przed nowym rozgrywkami zobaczyłem na zajęciach 17 zawodników z poprzedniego sezonu - dodał trener Konefał. - Chcę, abyśmy jak najszybciej zamknęli skład, który zagra w trzeciej lidze. Oczywiście, że wszędzie przydałaby się dodatkowa jakość, aby taki jeden czy drugi zawodnik mógł wskazać piłkarską drogę tym młodszym. Na razie jednak nie ma co mówić o konkretnych, nowych nazwiskach, bo żadne decyzje nie zostały podjęte.

W sobotę, 23 lipca, warciarze zagrają z beniaminkiem lubuskiej czwartej ligi Lubuszaninem w Drezdenku.

PROGRAM 1. KOLEJKI:

REKLAMA

6-7 sierpnia

Polonia Bytom - WARTA GORZÓW, AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW - Gwarek Tarnowskie Góry, Raków II Częstochowa - MKS Kluczbork, Ślęza Wrocław - Górnik II Zabrze, Stal Brzeg - Chrobry II Głogów, Lechia Zielona Góra - Rekord Bielsko-Biała, Miedź II Legnica - LKS Goczałkowice Zdrój, Odra Wodzisław Śląski - Pniówek 74 Pawłowice, Polonia Nysa - Carina Gubin.