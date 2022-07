Bartosz Zmarzlik broni złota. Indywidualne mistrzostwa Polski w nowej formule

Od 2022 r. przez pięć kolejnych sezonów rywalizacja o medale IMP toczyć się będzie w nowej formule. Sponsorem tytularnym imprezy został Canal+ Online, a najlepszych żużlowców w kraju wyłoni cykl trzech turniejów finałowych. Pierwszy z nich już w sobotę 9 lipca o godz. 19 w Grudziądzu, transmisja od godz. 18.30 w Canal+ Sport. Kolejne – 15 sierpnia w Krośnie oraz 5 września w Rzeszowie.

Co ciekawe, nie ma wśród gospodarzy aktualnego drużynowego mistrza Polski. Wcześniej organizacja finału IMP była nagrodą za wygranie w lidze. Szkoda, że przy większej liczbie turniejów to wyróżnienie jednak nie zostało zachowane. Wiemy, jak żużel na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu potrafi być fascynujący.

Będzie to pierwszy przypadek, w którym medaliści IMP nie zostaną wyłonieni w ciągu jednego dnia od 1988 r., kiedy w Lesznie odbył się finał dwudniowy, a do klasyfikacji wliczano wszystkie punkty. Wcześniej taka sytuacja miała miejsce jedynie w Toruniu w sezonie 1987. W latach 1953–1956 mistrza Polski wyłaniano w kilku rundach (trzech, czterech lub pięciu), lecz wówczas do końcowej klasyfikacji wliczano trzy najlepsze rezultaty.

Po serii zasadniczej składającej się z 20 wyścigów odbędzie się bieg półfinałowy oraz wielki finał. Do tego ostatniego bezpośredni awans uzyska czołowa dwójka z części głównej turnieju, a kolejne dwa miejsca zajmie dwóch najlepszych zawodników z półfinału. Końcowa kolejność pojedynczych finałów będzie ustalona na podstawie dwóch ostatnich biegów dnia. Pierwszą czwórkę poznamy po finale, miejsce piąte przypadnie trzeciemu zawodnikowi półfinału, a szóste – czwartemu.

Do klasyfikacji przejściowej będą się wliczać wyniki z serii zasadniczej oraz wyścigu finałowego (nie będzie punktów za półfinał). Nowością będzie natomiast przyznanie dodatkowego oczka dla zawodnika, który w każdym z turniejów finałowych uzyska największą liczbę zwycięstw (wliczając wyścigi 1–20 oraz finał). Jeśli dwóch zawodników będzie się legitymowało taką samą liczbą wygranych, wówczas wspomniany punkt otrzyma ten, który zajął wyższą końcową pozycję w danym turnieju. W każdych zawodach można będzie zatem uzyskać maksymalnie 19 pkt – sześć za zwycięstwa w biegach oraz jeden dodatkowy.

– Kolejna rzecz, która nas otwiera na żużel. Dobrze, że nie trzeba się będzie skupiać na jedną minutę, która będzie decydowała o wszystkim. Myślę, że to się przyjmie dość fajnie – powiedział Zmarzlik.

Nowa formuła i zwiększenie liczby finałów wiąże się również ze znacznym wzrostem wynagrodzenia za udział w turniejach o IMP. Pula nagród za każdą rundę finałową wyniesie bowiem ponad 500 tys. zł. Zwycięzca pojedynczego finału może zainkasować w tym wypadku nawet 20 tys., a do każdej z pozycji będzie przypisana odpowiednia stawka (za 16. miejsce – 7,5 tys. zł).

W gronie stałych uczestników mamy aż sześciu byłych mistrzów kraju. Najwięcej tytułów wywalczył Janusz Kołodziej, który ma w dorobku aż cztery złote medale. Dwa razy na najwyższym podium stawał Maciej Janowski, a po razie Jarosław Hampel, Krzysztof Kasprzak, Patryk Dudek i Bartosz Zmarzlik.

– Czeka nas niewątpliwie wielkie sportowe widowisko i cieszę się bardzo, że Grudziądz został wyróżniony w ten sposób, bo impreza tej rangi zawita do nas po raz pierwszy w historii. Już dziś zapraszam wszystkich miłośników sportu żużlowego na nasz stadion – powiedział Maciej Glamowski, prezydent miasta Grudziądza.

Każdy ze stałych uczestników cyklu Canal+ Online IMP dostał możliwość wyboru własnego numeru startowego, który będzie widniał na jego plastronie. Inaczej będzie w przypadku zawodników, którzy otrzymają tzw. dzikie karty. Oni zawsze będą mieli szesnastkę na plecach. Dziką kartę na pierwszy finał IMP 2022 otrzymał Norbert Krakowiak z GKM Grudziądz.

