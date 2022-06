Thomsena rozbolał bark, a Stal Gorzów niespodziewanie nie wywiozła z Częstochowy nawet punktu bonusowego

W pierwszej części sezonu Szwed wykręcił średnią 1,97 pkt, drugą w zespole, dzięki temu Włókniarz mógł w starciu ze Stalą Gorzów zastosować zastępstwo zawodnika.

Na początku 2019 r. częstochowianie pokonali żółto-niebieskich 47:43. Debiutant Anders Thomsen zdobył wtedy 13+2 pkt w sześciu startach. Był nawet lepszy od Bartosza Zmarzlika (13+1 pkt).

Sobota, 25 czerwca 2022 r. Żużlowa runda Grand Prix na stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Fot. FIMSpeedway.com

- Doskonale pamiętam tamten dzień, niewielu mnie znało, pytało skąd się wziąłem w Stali - opowiadał Thomsen. - Porządnie przywitałem się wtedy na torze. Dzisiaj wracam po prawie bezsennej nocy, bo po zwycięstwie w SGP w Gorzowie trudno było zasnąć. Spełniam żużlowe marzenia, idę do przodu. Teraz w lidze będę chciał pokazać, że jestem już innym, lepszym żużlowcem.

Do busów na wyjazd do Częstochowy z podium rundy Grand Prix na „Jancarzu" schodziło aż trzech stalowców, bo przecież drugi był Słowak Martin Vaculik, a trzeci Zmarzlik. Ten ostatni powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji wyścigu o mistrza świata w 2022 r.

Ta trójka ze Stali plus Szymon Woźniak, 2 lipca 2021 r. pojechała pod Jasną Górą prawie perfekcyjny mecz. Dzięki temu gorzowianie wygrali aż 51:39. Aktualnie nasi żużlowcy wręcz latają, u rywali brak Lindgrena. Musieliśmy w 10. kolejce stawiać ekipę Stali w roli faworyta.

Niedziela, 26 czerwca 2022 r. Żużlowa PGE Ekstraliga: ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 50:40 Fot. Stal Gorzów

W 1. wyścigu mieliśmy niegroźny upadek w drugim łuku Kacpra Woryny, który nie opanował motocykla, wjeżdżając w podrapaną nawierzchnię pod samą bandą. Ta miała dzisiaj pomóc stworzyć świetne widowisko. W powtórce fantastycznie wystartowali Vaculik z Woźniakiem, ale Duńczyk Leon Madsen zdołał rozdzielić duet z Gorzowa.

Bieg młodzieżowy dostajemy 1:5 i to nie było wielkie zaskoczenie. Nasi juniorzy zdobywają pierwsze doświadczenia na nieznanym torze. Oskar Paluch próbował gonić Mateusza Świdnickiego. Za chwilę z piekielną mocą odpowiadają Zmarzlik z Thomsenem, którzy wygrali z ogromną przewagą. Wreszcie w 4. biegu Bartosz Smektała ze Świdnickim dość spokojnie ograli Palucha i Duńczyka Patricka Hansena, a Włókniarz wrócił na prowadzenie 13:11.

U Hansena ze Stali zobaczyliśmy drugie zero. Nasz zawodnik z formacji U24 nie ma ostatnio najlepszego czasu, a długi, szeroki i bardzo szybki tor w Częstochowie też był dla niego zagadką. Do tego na starcie do 6. wyścigu niespodziewanie nie zobaczyliśmy Thomsena. Duńczykowi odnowił się uraz barku i nie pojedzie do końca meczu! Szansę dostał Wiktor Jasiński, ale niestety nasze notowania na sukces natychmiast spadły. W tym momencie zaczęliśmy celować chociaż w obronę punktu bonusowego (u siebie pokonaliśmy Włókniarza 50:40).

- Muszę się przyznać, że gdy po wczorajszych zawodach w Gorzowie adrenalina ustąpiła, poczułem mocny ból w barku, który wrócił również dzisiaj rano - wyjawił Thomsen przed kamerami Canal+. - Po próbnym starcie do pierwszego mojego biegu prawie się załamałem, bo motocykl wyrwał mi ramię. Zdecydowałem jednak, że stanę pod taśmą. Wygraliśmy z Bartkiem podwójnie. Cały czas bardzo cierpiałem, nie mogę bezpiecznie się ścigać. Strasznie mi przykro, ale muszę się z tego meczu wycofać.

Żeby o coś powalczyć, do Vaculika i Zmarzlika musiał dołączyć Woźniak, a niestety tym razem, choć bardzo się starał, nie dał rady. Zdobył 6 pkt, ale za nim, choć trudno w to uwierzyć, do mety nie przyjechał żaden zawodnik gospodarzy.

Kibice na trybunach szaleli, gdy junior Jakub Miśkowiak przywoził kolejne trójki, wygrywał m.in. ze Zmarzlikiem. Włókniarz nie tylko dość szybko zapewnił sobie zwycięstwo w meczu, ale i prawie miał w garści punkt bonusowy.

Ostatecznie w dwumeczu mamy remis i nikt nie dopisał sobie dodatkowej zdobyczy. Bonus wytrącili z rąk rywali w 15. wyścigu Zmarzlik z Vaculikiem. To był na osłodę ich jedyny, wspólny, perfekcyjny występ tego wieczoru.

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że właściwie cały czas stalowcy muszą zmagać się z problemami zdrowotnymi. Szczęście, że na razie nie zmienia się ich sytuacja w tabeli PGE Ekstraligi, bo ciągle jesteśmy wiceliderami.

Liczymy, że w piątek, 1 lipca o godz. 18 na mecz na „Jancarzu" będzie już gotowy Thomsen. Mierzymy w powrót do wygrywania i pewne zwycięstwo za trzy z Grudziądzem.

CZĘSTOCHOWA - GORZÓW:

1. wyścig - 2:4 - (czas 63,940 s) Vaculik, Madsen, Woźniak, Woryna (u/w)

Madsen, Woryna (u/w) 2. wyścig - 5:1 (7:5) - (63,630) Miśkowiak, Świdnicki, Paluch, Hurysz

3. wyścig - 1:5 (8:10) - (63,652) Zmarzlik, Thomsen, Jeppesen, Smektała

Jeppesen, Smektała 4. wyścig - 5:1 (13:11) - (64,584) Smektała, Świdnicki, Paluch, Hansen

5. wyścig - 3:3 (16:14) - (63,985) Vaculik, Świdnicki, Woryna, Hansen

Świdnicki, Woryna, 6. wyścig - 5:1 (21:15) - (63,540) Miśkowiak, Woryna, Woźniak, Jasiński

7. wyścig - 3:3 (24:18) - (63,449) Zmarzlik, Smektała, Madsen, Paluch

Smektała, Madsen, 8. wyścig - 2:4 (26:22) - (63,979) Vaculik, Miśkowiak, Zmarzlik, Świdnicki

Miśkowiak, Świdnicki 9. wyścig - 5:1 (31:23) - (63,925) Madsen, Smektała, Woźniak, Jasiński

10. wyścig - 3:3 (34:26) - (63,566) Zmarzlik, Woryna, Świdnicki, Paluch

Woryna, Świdnicki, 11. wyścig - 5:1 (39:27) - (64,398) Miśkowiak, Madsen, Woźniak, Hansen

12. wyścig - 4:2 (43:29) - (63,886) Woryna, Vaculik, Miśkowiak, Hurysz

Miśkowiak, 13. wyścig - 3:3 (46:32) - (63,747) Madsen, Vaculik, Zmarzlik, Smektała (d)

Smektała (d) 14. wyścig - 3:3 (49:35) - (64,014) Miśkowiak, Woźniak, Hansen, Smektała (d)

Smektała (d) 15. wyścig - 1:5 (50:40) - (63,695) Zmarzlik, Vaculik, Madsen, Woryna

ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 50:40

Pierwszy mecz 50:40 dla Gorzowa, nikt nie zdobył punktu bonusowego.

WŁÓKNIARZ: Leon Madsen 12+2 bonusy (2,1,3,2,3,1), Bartosz Smektała 7+1 (0,3,2,2,d,d), Kacper Woryna 8+2 (w,1,2,2,3,0), Jonas Jeppesen 1 (1,-,-,-,-), Fredrik Lindgren - zawodnik zastępowany, Mateusz Świdnicki 7+3 (2,2,2,0,1), Jakub Miśkowiak 15 (3,3,2,3,1,3), Kajetan Kupiec - nie startował.

STAL: Szymon Woźniak 6 (1,1,1,1,2), Anders Thomsen 2+1 bonus (2,-,-,-), Martin Vaculik 15+1 (3,3,3,2,2,2), Patrick Hansen 1 (0,0,-,0,1), Bartosz Zmarzlik 14 (3,3,1,3,1,3), Oskar Paluch 2 (1,1,0,0), Oskar Hurysz 0 (0,-,0), Wiktor Jasiński 0 (0,0).

WYNIKI Z 10. KOLEJKI:

piątek, 24 czerwca

Arged Malesa Ostrów Wlkp. - Betard Sparta Wrocław 34:56 (bonus dla Sparty)

For Nature Solutions Apator Toruń - Zooleszcz GKM Grudziądz 56:34 (bonus dla Apatora)

niedziela, 26 czerwca

Fogo Unia Leszno - Motor Lublin 43:47 (bonus dla Motoru)

Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 50:40 (nikt nie zdobył punktu bonusowego)

1. Motor Lublin 10 22 +108

2. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 10 14 +65

3. For Nature Solutions Apator Toruń 10 12 +14

4. Fogo Unia Leszno 10 12 -20

5. Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 10 12 +52

6. Betard Sparta Wrocław 10 10 +22

7. Zooleszcz GKM Grudziądz 10 9 -60

8. Arged Malesa Ostrów Wlkp. 10 0 -181

Sześć najlepszych zespołów po sezonie zasadniczym pojedzie w fazie play-off. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. Ekipa z siódmego miejsca zostaje w lidze.

PROGRAM 11. KOLEJKI:

piątek, 1 lipca

godz. 18, Eleven Sports, MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Zooleszcz GKM Grudziądz

godz. 20.30, Eleven Sports, Betard Sparta Wrocław - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

niedziela, 3 lipca

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Motor Lublin - For Nature Solutions Apator Toruń

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, Arged Malesa Ostrów Wlkp. - Fogo Unia Leszno

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.