W Gorzowie w turnieju Grand Prix na podium trzech żużlowców Stali! [ZDJĘCIA]

To są prawdziwi twardziele, naprawdę odważni ludzie. Pokazały to dzisiejsze zawody. Tor po opadach był ciężki, zalany wodą, ale mimo protestów żużlowców, którzy prosili o kilka minut zwłoki, organizatorzy cyklu Grand Prix, od razu wysłali ich do walki.

- Zafundowali nam kąpiel błotną - opowiadał Duńczyk Anders Thomsen, dla którego finał tego turnieju był magiczny. - Z każdym biegiem warunki zaczęły się jednak poprawiać, a na odsypanej nawierzchni robił się wielki żużel. Zobaczyłem tę ścieżkę i powiedziałem sobie: przecież jesteś na swoim torze, bo ścigasz się dla Stali Gorzów. Wykorzystaj to. Udało się. Wjechałem do półfinału, potem do finału. Przypomniałem sobie historę sprzed lat, gdy powiedziałem tacie, że marzę, aby kiedyś pojechać w SGP i wygrać jeden z turniejów. Właśnie marzenie się spełniło. I to gdzie, w moim żużlowym domu.

Większość kibiców na „Jancarzu" ściskała dzisiaj kciuki przede wszystkim za Bartosza Zmarzlika. Ten z najgorszego tego wieczoru trzeciego pola, na zalanym torze, zaczął od jedynki, którą musiał wyrwać ostrym atakiem na kolegę ze Stali, startującego z tzw. dziką kartą Szymona Woźniaka.

- Potem się rozkręciłem, wpadły dwie trójki, ale to był dla mnie naprawdę bardzo ciężki wieczór. Fajnie, że z tak dobrym zakończeniem - stwierdził zadowolony Zmarzlik. - Jest finał w domu, jest podium. Na nim kumple ze Stali, mogłem też zabrać na nie synka Antka. Trzeba się cieszyć, bo jest z czego. Szkoda, że zawody nie zostały o te kilkanaście minut opóźnione, bo wtedy kibice dostaliby porządny żużel od pierwszego wyścigu. Nawet w takich warunkach wszyscy chłopacy jechali dzisiaj na maksa. Udowodnili, że to są zmagania najlepszych na świecie. Szacunek dla wszystkich.

Jak burza szedł do wielkiego finału Słowak Martin Vaculik. Za nim po fazie zasadniczej był błyszczący tego wieczoru młody Brytyjczyk Daniel Bewley, który znów dużej formy nie przekuł na udany występ w półfinale.

Przed finałem pierwszy pole startowe wybierał Patryk Dudek, który założył czerwony kask. Na dystansie przegrał jednak walkę z trzema stalowcami. Szybko na czołowe miejsce wysunął się Thomsen, za nim znalazł się Vaculik, a trzeci był Zmarzlik.

Duńczyk Thomsen tak się cieszył z największego sukcesu w karierze, że zrobił rundę na motocyklu... w samych slipach.

Taka historia na „Jancarzu" już raz się zdarzyła. W 2014 r. też całe podium zajęli żużlowcy Stali. Wtedy wygrał Zmarzlik przed Słoweńcem Matejem Zagarem i Krzysztofem Kasprzakiem A potem po 31 latach gorzowska drużyna odzyskała ligowe złoto.

W klasyfikacji przejściowej Zmarzlik odskoczył reszcie stawki na 18 pkt. Drugi jest Duńczyk Leona Madsen, a na trzecią pozycję awansował Vaculik.

Teraz na koniec lipca w Esbjergu w Danii poznamy zwycięzców Speedway of Nations, a SGP wraca dopiero 13 sierpnia. Wtedy zobaczymy ściganie w Cardiff, w Grand Prix Wielkiej Brytanii.

A w niedzielę, 26 czerwca zespół Stali Gorzów rusza na mecz ligowy do Częstochowy. Z Włókniarzem trójka z podium z Grand Prix będzie walczyć o zwycięstwo od godz. 19.15.

KLASYFIKACJA PUNKTOWA 5. TURNIEJU GRAND PRIX 2022 W GORZOWIE:

1. Anders Thomsen (Dania) – 20 pkt,

2. Martin Vaculik (Słowacja) – 18 pkt,

3. Bartosz Zmarzlik (Polska) – 16 pkt,

4. Patryk Dudek (Polska) – 14 pkt,

5. Daniel Bewley (Wielka Brytania) – 12 pkt,

6. Robert Lambert (Wielka Brytania) – 11 pkt,

7. Leon Madsen (Dania) – 10 pkt,

8. Jason Doyle (Australia) – 9 pkt,

9. Mikkel Michelsen (Dania) – 8 pkt, 10. Tai Woffinden (Wielka Brytania) – 7 pkt, 11. Jack Holder (Australia) – 6 pkt, 12. Fredrik Lindgren (Szwecja) – 5 pkt, 13. Paweł Przedpełski (Polska) – 4 pkt, 14. Szymon Woźniak (Polska) - 3 pkt, 15. Maciej Janowski (Polska) – 2 pkt, 16. Max Fricke (Australia) – 1 pkt.

PRZEBIEG TURNIEJU:

finał

23. wyścig: 1. Thomsen, 2. Vaculik, 3. Zmarzlik, 4. Dudek

półfinały

21. wyścig: 1. Dudek, 2. Vaculik, 3. Lambert, 4. Madsen

22. wyścig: 1. Thomsen, 2. Zmarzlik, 3. Bewley, 4. Doyle

faza podstawowa (20 wyścigów)

1. Vaculik 13 (3,2,3,3,2), 2. Bewley 12 (3,1,3,2,3), 3. Zmarzlik 11 (1,3,3,1,3), 4. Dudek 11 (1,3,2,3,2), 5. Thomsen 9 (2,3,0,3,1), 6. Lambert 9 (2,2,2,1,2), 7. Madsen 8 (1,0,1,3,3), 8. Doyle 8 (3,1,2,0,2), 9. Michelsen 7 (3,2,0,2,0), 10. Woffinden 7 (2,0,2,0,3), 11. J. Holder 6 (1,3,0,2,0), 12. Lindgren 5 (0,1,3,0,1), 13. Przedpełski 5 (2,u,1,1,1), 14. Woźniak 4 (0,1,0,2,1), 15. Janowski 4 (0,2,1,1,u), 16. Fricke 1 (d,0,1,0,0).

KLASYFIKACJA PRZEJŚCIOWA GP 2022 (PO 5. TURNIEJACH):

1. Zmarzlik – 78 pkt,

2. Madsen – 60 pkt,

3. Vaculik – 53 pkt,

4. Janowski – 53 pkt,

5. Lindgren – 51 pkt,

6. Woffinden – 50 pkt,

7. Thomsen – 49 pkt, 8. Dudek – 49 pkt, 9. Lambert – 47 pkt, 10. Doyle – 44 pkt, 11. Bewley – 44 pkt, 12. Michelsen – 42 pkt, 13. Fricke – 33 pkt, 14. J. Holder – 32 pkt, 15. Przedpełski – 19 pkt.

