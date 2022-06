Mecz o wszystko naszych piłkarzy. Czy Warta Gorzów utrzyma się w trzeciej lidze?

Przed środą prawdy warciarze mają nadal nad ekipą ze Żmigrodu 1 pkt przewagi. Od godz. 17.30 nasi piłkarze grają z wiceliderem Ślęzą Wrocław, a Piast podejmuje lidera Zagłębie II Lubin. Gorzowianie potrzebują zwycięstwa, aby już na nikogo się nie oglądać i w sezonie 2022/23 znów zagrać w trzeciej lidze. W przypadku remisu lub porażki z duszą na ramieniu będziemy czekać na wynik ze Żmigrodu. Jeśli gospodarze tamtego pojedynku wygrają, to niestety zdegradowani zostaną warciarze.

Starcie ze Ślęzą to jedno z najtrudniejszych wyzwań w rozgrywkach. Jak przypomina doskonale prowadzona strona internetowa wrocławskiego klubu, stadion przy Olimpijskiej to obiekt, na którym Ślęza lubi grać, o czym świadczą wizyty tego zespołu na nim od momentu powrotu do trzeciej ligi. W tym okresie wrocławianie gościli na nim sześciokrotnie i pięć razy wygrali ze Stilonem i raz też na tym obiekcie Ślęza poradziła sobie z Wartą.

- Ślęza od początku chce narzucać swój styl gry, wysokie posiadanie piłki, krótką wymianę podań, ale my jesteśmy na to przygotowani, lubimy grać pod piłką i bazować na szybkim ataku - powiedział obrońca Warty Mateusz Ogrodowski dla oficjalnej strony wrocławskiego klubu. - Uważam, że musimy zagrać tak jak na początku tej rundy wiosennej, może i nie pięknie dla oka, ale za to bardzo skutecznie, to nas cechowało. Żaden z nas nie odstawiał nogi, walczył do końca i dzięki temu zdobywaliśmy punkty. Gramy też u siebie. W drugiej rundzie nasz stadion stał się trudnym terenem.

PROGRAM 34. KOLEJKI:

wtorek, 7 czerwca

Stal Brzeg - Rekord Bielsko-Biała 2:6

środa, 15 czerwca, godz. 17.30

WARTA GORZÓW - Ślęza Wrocław, Piast Żmigród - Zagłębie II Lubin, Karkonosze Jelenia Góra - Lechia Zielona Góra, Górnik II Zabrze - Gwarek Tarnowskie Góry, Carina Gubin - Pniówek 74 Pawłowice, LKS Goczałkowice-Zdrój - MKS Kluczbork, Miedź II Legnica - Foto Higiena Gać, Odra Wodzisław Śląski - Polonia Bytom.

1. Zagłębie II Lubin 33 76 84:40

2. Ślęza Wrocław 33 66 81:36

3. Polonia Bytom 33 65 66:33

4. Rekord Bielsko-Biała 34 62 70:43

5. LKS Goczałkowice-Zdrój 33 53 46:40

6. Miedź II Legnica 33 52 54:60

7. Górnik II Zabrze 33 48 47:48

8. Stal Brzeg 34 46 51:47

9. Pniówek 74 Pawłowice 33 44 51:54

10. Lechia Zielona Góra 33 42 45:43

11. MKS Kluczbork 33 42 54:56

12. Odra Wodzisław Śląski 33 40 46:63

13. Gwarek Tarnowskie Góry 33 39 43:48

14. Carina Gubin 33 39 39:45

15. WARTA GORZÓW 33 36 40:52

16. Piast Żmigród 33 35 44:74

17. Karkonosze Jelenia Góra 33 30 39:65

18. Foto Higiena Gać 33 15 26:79

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.