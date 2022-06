Mateusz Bartkowiak to młodzieniec z dużą smykałką do ścigania na żużlu, który niestety na razie nie ma zbyt wiele szczęścia do sportów motorowych, bo ciągle trapią go kontuzje. 19-latek ze Stali Gorzów niestety znów kilka tygodni musi odpocząć od jazdy na motocyklu.