Pierwsi w tym pojedynku gola strzelili gospodarze, którzy od początku odważnie zaatakowali i wysoko próbowali zabrać piłkę gorzowianom.

- Trochę nas tym Dąb zaskoczył, bo w tej lidze prawie nikt nie stara się grać w ten sposób - powiedział Karol Gliwiński, trener Stilonu. - W końcu jednak opanowaliśmy sytuację i dwa razy wyszliśmy na prowadzenie. W ostatnich minutach skupiliśmy się na obronie 27. w tych rozgrywkach zwycięstwa. Został nam jeszcze jeden mecz w roli gospodarza, gdzie na pożegnanie z czwartą ligą będziemy chcieli pokazać się z jak najlepszej strony.

Sezon niebiesko-biali zakończą w czwartek, 16 czerwca o godz. 16 pojedynkiem przy Olimpijskiej z Pogonią Świebodzin (jesienią Stilon wygrał 3:2).

DĄB SŁAWA PRZYBYSZÓW - MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 2:3 (1:2)

BRAMKI: Kruszyński (18.), Kręc (54.) - Kopeć (21.), Kaczor (42.), Kaniewski (60.)

STILON: Wojdyło - Kaniewski, Stasik, Sadowski, Łaźniowski - F. Wiśniewski, Wenerski, Gorgiel - Milewski, Kopeć, Kaczor. Rezerwowi: Łodej (bramkarz), Przybylski, Dziduch, Guzik, Sakai, Fernezy.

WYNIKI Z 33. KOLEJKI:

Dąb Sława Przybyszów - MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 2:3, Polonia Słubice - Piast Czerwieńsk 4:0.

1. MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 33 84 92:26

2. Odra Nietków 32 60 65:45

3. Polonia Słubice 33 56 67:35

4. Spójnia Ośno Lubuskie 32 56 58:45

5. Promień Żary 32 53 58:45

6. Dąb Sława Przybyszów 33 51 74:68

7. Meprozet Stare Kurowo 32 48 55:51

8. Pogoń Świebodzin 32 46 56:43

9. Czarni Żagań 32 44 51:48

10. ZAP Syrena Zbąszynek 32 41 59:57

11. Lechia II Zielona Góra 32 40 53:51

12. Ilanka Rzepin 32 39 56:66

13. Piast Iłowa 32 39 42:49

14. Korona Kożuchów 32 36 50:67

15. Celuloza Kostrzyn 32 36 34:57

16. Budowlani Murzynowo 32 34 40:84

17. Piast Czerwieńsk 33 28 31:63

18. Czarni Browar Witnica 32 16 31:72

Zwycięzca rozgrywek awansuje do trzeciej ligi. Co najmniej trzy ostatnie zespoły spadną do klasy okręgowej.